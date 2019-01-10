失踪佳士声援团成员现身「认罪视频」

(德国之声中文网) 自从去年夏天支持深圳佳士公司工人组建独立工会后，由中国各大学左派学生所组成的佳士工人声援团便不断遭政府打压。该组织週一 (1月21日) 于官网發文表示，20多名学生成员日前遭国家安全部门约谈，并被要求观看4名失踪数月的声援团成员的「认罪视频」。

该文指出，部分学生成员遭警方约谈时，除了回答常见的问题外，也被告知失踪数月的岳昕、顾佳悦、沉梦雨及郑永明都已透过自述视频认罪。根据学生成员所述，该段影片约30分钟长，而顾佳悦及沉梦雨脸色苍白、眼神呆滞且口齿不清地如背稿般认罪。中途不时停顿，「似乎记不起自己接下来要说什麽，好像需要努力地回忆」。

佳士声援团表示，4名成员在影片中皆承认因受激进组织洗脑而做出违法行为。他们所述的洗脑行为包含学习各个社会问题的矛盾、进入工厂打工、对比学习中国前30年的社会主义建设路程及否定改革开放。他们称被洗脑后，便开始执行该激进组织指派的任务。其中顾佳悦说自己在网上开办论坛，分享中国国内的工人维权事件。而岳昕则是带头组建声援团，因而违反法律。

4人皆在影片尾声表示已意识到自身行为的为何违法，并强调自己思想是极端且错误的。他们表示: 「现在社会的进步正在解决各种矛盾，自己却被幕后黑手为了满足自己的野心而利用，妄图颠复政权，破坏国家安定，自己难逃法律制裁」。

声援团形容此视频为广东警方用来圆谎的工具，并呼吁它们别再用视频掩饰自身过错，认为人民会因此放弃斗争。它们说: 「你们唯一的出路，是立即释放被捕同志。」

德国之声试图透过不同管道与佳士声援团联繫。然而，自从在官网發佈最新文章后，声援团便没再做任何更新。自去年7月起，中国政府开始打压佳士声援团成员及其他左派学生组织。自从去年的大规模抗争后，目前仍有几十名工人及声援团成员遭逮捕或扣押。4名「认罪」的成员至今仍下落不明。