失踪佳士声援团成员现身「认罪视频」

佳士工人声援团週一于官网發文指控国家安全部门在约谈部分学生成员时，逼迫他们观看4名声援团成员的认罪视频。该文形容4名成员面色苍白、眼神呆滞且中途不时停顿，似乎得不时回忆该说的内容。
(德国之声中文网) 自从去年夏天支持深圳佳士公司工人组建独立工会后，由中国各大学左派学生所组成的佳士工人声援团便不断遭政府打压。该组织週一 (1月21日) 于官网發文表示，20多名学生成员日前遭国家安全部门约谈，并被要求观看4名失踪数月的声援团成员的「认罪视频」。
该文指出，部分学生成员遭警方约谈时，除了回答常见的问题外，也被告知失踪数月的岳昕、顾佳悦、沉梦雨及郑永明都已透过自述视频认罪。根据学生成员所述，该段影片约30分钟长，而顾佳悦及沉梦雨脸色苍白、眼神呆滞且口齿不清地如背稿般认罪。中途不时停顿，「似乎记不起自己接下来要说什麽，好像需要努力地回忆」。
佳士声援团表示，4名成员在影片中皆承认因受激进组织洗脑而做出违法行为。他们所述的洗脑行为包含学习各个社会问题的矛盾、进入工厂打工、对比学习中国前30年的社会主义建设路程及否定改革开放。他们称被洗脑后，便开始执行该激进组织指派的任务。其中顾佳悦说自己在网上开办论坛，分享中国国内的工人维权事件。而岳昕则是带头组建声援团，因而违反法律。
4人皆在影片尾声表示已意识到自身行为的为何违法，并强调自己思想是极端且错误的。他们表示: 「现在社会的进步正在解决各种矛盾，自己却被幕后黑手为了满足自己的野心而利用，妄图颠复政权，破坏国家安定，自己难逃法律制裁」。
声援团形容此视频为广东警方用来圆谎的工具，并呼吁它们别再用视频掩饰自身过错，认为人民会因此放弃斗争。它们说: 「你们唯一的出路，是立即释放被捕同志。」
德国之声试图透过不同管道与佳士声援团联繫。然而，自从在官网發佈最新文章后，声援团便没再做任何更新。自去年7月起，中国政府开始打压佳士声援团成员及其他左派学生组织。自从去年的大规模抗争后，目前仍有几十名工人及声援团成员遭逮捕或扣押。4名「认罪」的成员至今仍下落不明。
根据佳士建会工人声援团官网的消息，两名长期关注底层工运的左派学生过去一週内陆续遭警方逮捕。此外，北京语言大学的左派学生团体「新新青年」，也在1月7日遭无预警注销。一连串事件显示，政府对校园左派势力的打压仍在持续。 (10.01.2019)