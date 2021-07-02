失踪三年音讯全无 消息证实维族学者遭关押

(德国之声中文网) 知名维吾尔学者热依拉.达吾提在失踪超过三年後，近日传出确认被中国政府关在监狱的消息。根据自由亚洲电台维吾尔语组7月1日的报导，该台记者近日向多名新疆大学的员工询问达吾提的下落，其中一人在访问中证实，达吾提已被判刑，并正在监狱中服刑。

然而，该名职员却说不清楚达吾提被关在哪个监狱以及被判刑几年。达吾提的女儿阿克达·普拉提告诉德国之声，她在等待了三年多後，终於确认母亲被关在监狱中，虽然对她来说这是个悲伤的消息，但至少她终於不会对母亲的案情一无所知。

她说：「过去几年，我接受过很多采访，并在很多大学内讲述我家人被中国政府监禁的事实。但经常有人质疑我所分享的内容，并告诉我：『妳怎麽知道妳妈妈在监狱里。或许她是出车祸死了，也可能她是失踪了，但妳家人不跟妳说。』」

在2017年12月被强迫消失前，达吾提是新疆大学的新疆民俗文化研究中心主任，长年透过写文章与到各处演讲来宣扬维吾尔人的文化与传统。她许多研究项目都得到中国政府的资助，而她本人更是个有超过30年资历的共产党员。

维吾尔学者遭打压

普拉提在访问中指出，过去几年大量在新疆的维吾尔人遭到迫害，其中也包含与她母亲一样同为学者的维吾尔人。根据总部位於华府的维吾尔人权项目2019年5月的一项统计，自从中国政府2017年开始在新疆大规模关押维吾尔人後，至少有435位维吾尔知识份子遭当地政府送进再教育营，或是遭判刑。

除了达吾提外，今年4月在中国官媒CGTN播出的一个纪录片中宣称，新疆教育厅前厅长沙塔尔•沙吾提与教育厅前副厅长阿力木江•买买提明自2004年起策划在新疆中小学的维吾尔语教科书中，放入含有血腥丶暴力丶恐怖与分裂思想相关的内容。

其中两名被指控负责编辑与审核教科书内容的编辑是瓦依提江•吾斯曼与牙里坤•肉孜。普拉提告诉德国之声，牙里坤•肉孜是她母亲的大学同学，长年在新疆教育出版社担任编辑，因为多年前曾参与编辑维吾尔语的教科书，今年被新疆政府判了很重的刑期。

她说：「许多维吾尔学者多年来不断遵循中国政府的规则去行事，但近年来却突然被以污名化的形式判刑与关进监狱。所以过去几年我不只是为我母亲发声维权，也是在为其他与她有类似处境的维吾尔人发声。」

不放弃为母亲发声

事实上，在她母亲被强迫失踪前，普拉提才刚从美国大学毕业，逐步踏入商业分析师的工作。她表示，在她开始为母亲发声之前，自己从未参与过任何与政治相关的活动。

她告诉德国之声：「我开始为我母亲发声时，我在专业领域内才工作一年多，所以我所有的生活被我母亲发声占据了，但我并不会对这个决定感到後悔，因为我希望让母亲能获释回家的决心非常强。」

当被问到她觉得母亲是否也有可能出现在中国官媒的认罪视频中时，普拉提表示，根据中国政府过去几年在新疆议题上的作法，她认为这是很有可能发生的。她表示：「我会担心我母亲，我不希望她被强迫承认她没犯下的罪行。我要求中国政府释放我母亲，让我见到我妈妈。3年多不让母女见面是很残酷的一件事，我想告诉他们，任何力量都无法阻止我为我母亲发声，我会为她获释去尽一切的努力。」

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