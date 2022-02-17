失语症困扰 布鲁斯·威利斯结束演艺生涯

虎胆龙威

1988年，布鲁斯·威利斯在动作惊悚片《虎胆龙威》中扮演纽约警察 John McClane。这个穿着脏兮兮背心的暴躁警察成为他的标志性角色，并使他成为国际明星。与他的同事梅尔·吉布森(Mel Gibson)一道，他展现了一种全新的动作片英雄形象：落魄的普通人不断被打倒，但从不放弃，直到最终取得胜利。