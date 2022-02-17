失语症困扰 布鲁斯·威利斯结束演艺生涯

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好莱坞“男神”布鲁斯·威利斯几乎演过所有类型的电影角色。如今，年仅67岁的他被迫退休，他的失语症已经严重影响了他的工作和生活。
2021年，布鲁斯·威利斯依然出演了几部电影。现在他宣布，由于失语症不断恶化，不得不退休。他的家人在Instagram账号上透露，退休是一个谨慎的决定，布鲁斯·威利斯非常看重自己的职业生涯。
1955年3月19日，布鲁斯·威利斯出生在德国西南部风景如画的小镇伊达-奥博施泰因(Idar-Oberstein)。他的妈妈是德国人，爸爸则是驻德美军士兵。两周岁时，布鲁斯·威利斯随家人迁居美国，生活在东海岸的新泽西州。
年少时的布鲁斯·威利斯害羞内向，甚至有些口吃。不过只要登上舞台，他就感觉良好。戏剧成为了他治疗语言障碍的重要途径。在演艺事业取得突破后，他越发自信，并且在1987年和电影明星黛米·摩尔(Demi Moore)结婚。
布鲁斯·威利斯职业生涯取得突破是在1984年，名不见经传的他在电视剧《月光男孩》中出演私家侦探David Addison，和他搭档的是好莱坞当红花旦谢泼德(Cybill Shepherd)。该剧取得了巨大成功，赢得了艾美奖和金球奖，成为威利斯进入好莱坞的跳板。
1988年，布鲁斯·威利斯在动作惊悚片《虎胆龙威》中扮演纽约警察 John McClane。这个穿着脏兮兮背心的暴躁警察成为他的标志性角色，并使他成为国际明星。与他的同事梅尔·吉布森(Mel Gibson)一道，他展现了一种全新的动作片英雄形象：落魄的普通人不断被打倒，但从不放弃，直到最终取得胜利。
布鲁斯·威利斯很快就拥有了史泰龙、施瓦辛格等老牌动作片明星的名气。这是他们三位在加州圣安娜市为一家快餐连锁店庆祝开张时的画面。当时，这三名明星共同经营Planet Hollywood快餐连锁品牌，不过后来不幸破产。
90年代中期，布鲁斯·威利斯慢慢将精力转移到塑造充满个性的角色上。1995年，他在科幻惊悚片《十二只猴子》中扮演一名穿越时空的罪犯。该片与他主演的《纸醉金迷》一道成为真正的经典。这是《纸醉金迷》中，布鲁斯·威利斯与布拉德·皮特(Brad Pitt)同框出镜。
90年代后期，布鲁斯·威利斯已经成长为一个成熟的角色演员。在与海莉-乔尔-奥斯曼（Hayley Joel Osment）一起主演的《第六感》中，威利斯扮演一位儿童心理学家。这部略显阴暗的剧情片赢得了评论家的赞誉，并在奥斯卡的六个奖项中获得提名，全球总票房近7亿美元。这也是布鲁斯·威利斯职业生涯中的最大成就。
布鲁斯·威利斯逐渐具有了自己选择想要出演的角色的“精英特权”。在1997年的法国影片《第五元素》中，他拯救了世界。1999年的科幻片《绝世天劫》中，他再次扮演了牺牲自己、拯救地球的角色。
在他不那么忙于拯救世界的时候，布鲁斯·威利斯喜欢唱蓝调、吹口琴。1987年，在他的首张专辑《布鲁诺的回归》中，他邀请了获得格莱美奖的布克·琼斯和诱惑乐队。这张唱片一度进入排行榜前十名。1996年，他与传奇摇滚明星蒂娜·特纳(Tina Turner)一起登台表演。
他和黛米·摩尔的婚姻持续了13年，育有3个女儿。2000年离婚后，两人关系依然亲密。布鲁斯·威利斯后来甚至参加了前妻的再婚婚礼。
尽管在银幕上时常以硬汉形象出现，但在日常生活中，布鲁斯·威利斯非常顾家。在这张摄于2004年的照片中，他和他当时的女友布鲁克·伯恩斯(Brooke Burns)，以及他与黛米·摩尔的第一次婚姻所生的三个女儿在一起。
2009年，布鲁斯·威利斯再度结婚，妻子是英裔马耳他模特艾玛·海明(Emma Heming)。他的前女友布鲁克·伯恩斯、前妻黛米·摩尔以及三个女儿都出席了婚礼。他和艾玛·海明后来又育有两个女儿。他们时常去德国走亲访友。
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