失言改口發酵 各界狠酸特朗普

(德国之声中文网) 美国总统特朗普表示自己把一个字说错了,一个英文「 n't」之差,导致意思被误解。这种说法不但被外界视为强词夺理,更引起美国人讽刺潮。

美国知名歌手理查·马克斯唱红「在此等候」(Right Here Waiting) 一曲。他在推特上说:「我讲错了,我的意思是我『不』会在此等候你。」

把歌词中「我会在此等候你」的would改成wouldn't。讽刺意味浓厚。

网友狠酸,歌词唱错之外,按特朗普的逻辑,可能连重要的政策都会出问题。有人就把金正恩照片加上文字说:「我也是,我指的是『不』会去核。」把特朗普政府最在意的外交成果拿来嘲弄一番。

或是恶搞美墨筑牆争议中特朗普發言。「我指的是『不』要墨西哥付钱,要你付」。让边境高牆从墨西哥的责任变成全民买单。

事实上,这不是美国总统第一次因为文字遊戏被责难。1998年,克林顿发表声明说,自己与白宫实习生莱温斯基「不存在性关系、不正当的性关系或任何其他不正当的关系」。随后被发现两人有性关係时却辩解说,「这取决于『is』的含义是什么」。(It depends upon what the word "is" is. ) 故意用时态,表示在他发表声明时,他已不再与莱温斯基保持性关系。「is is」也成为当时众人挖苦的说法。

夏立民/李芊 (综合报导)