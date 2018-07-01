失落的少女时代：奇博克女学生绑架事件5年后

（德国之声中文网）2014年4月14日，尼日利亚东北部奇博克镇公立学校的276名女学生被绑架。 这些女孩的年龄在16到18岁之间，正临近毕业考试。绑架者是伊斯兰恐怖组织博科圣地的成员。

虽然被绑架的大多数女学生后来被释放，而且其中多人参与了一个政府项目。但是在伊斯兰恐怖组织看来，他们仍然达到了目的。因为出于恐惧，尼日利亚北部越来越多的人不再送孩子去学校读书。据联合国儿童基金会（UNICEF）公布的数据，目前只有53%的学龄儿童去学校读书。

奇博克学生集体遭绑架并非是唯一的一次绑架学生事件。据联合国儿童基金提供的数据，博科圣地总共绑架了1000多名学生，杀害了2000多名教师，将大约2万人逐出家园。除此之外，超过1400所学校被他们摧毁，大部分学校被迫关闭。112名被绑架的奇博克女孩至今被关押，命运未卜，她们是否都还健在，非常值得怀疑。

女孩尤其受到影响

巴西尔·穆罕默德（Alhajy Bashir Muhammad）是9个孩子的父亲。绑架学生事件发生后，他拒绝让孩子再去上学，理由是"政府没有采取措施保护孩子"。博科圣地的恐怖行为导致尼日利亚不上学的儿童急剧增加。据联合国儿童基金公布的数字，超过上千万的5岁至14岁儿童不去学校读书。从长远来看，这将会导致该国目前的贫困状况持续下去。

尼日利亚东北部的约贝州也在2013年8月遭到博科圣地的袭击

与男孩相比，女孩受的影响更多。女权活动家卡布（A'isha Alh Kabu）抱怨说，大多数女子教育项目被取消。在尼日利亚东北部，许多学校目前已关闭。 "大多数女孩子不再去上学。"

"永远不再去学校"

不仅在尼日利亚，而且在东南部邻国喀麦隆，博科圣地也作恶多端。他们烧毁学校建筑，绑架儿童青少年，让之成为自杀式炸弹袭击者。

17岁少年贝勒（Abdouraman Bello）去年在学校里被博科圣地的武装分子绑架到其森林深处的根据地，让他为他们打探消息通风报信。最终，贝勒被喀麦隆军队解救。后来他发誓永远不会再回到他被绑架的学校。

教师为自己的生命担忧

不仅学生们弃学呆在家里，就连教师也为自己的生命担忧。 据喀麦隆政府称，约有600名教师拒绝上班。 例如女教师恩古姆（Patricia Ngum）被调任到 Fotokol地区的一个学校任教，但是遭到她的拒绝。她说："难道你们希望我去一个会被杀死的地方吗？" 恐怖组织在那里"焚烧学校，绑架人质，实施自杀式袭击。如果你被调任到这个地区，尤其如果你是基督徒的话，你将无法预料在你身上会发生什么。"

一些教师也为自己的安全担忧

喀麦隆的双重危险

喀麦隆北部地区负责教育的官员佐阿（Sanda Zoua）证实，在学校遭到博科圣地袭击之后，拒绝去学校读书的儿童人数令人震惊。在上一学年结束时，有124所学校关闭。佐阿说："今年1月，我们又关闭了瓦萨地区的3所学校。"她解释说："由于时常发生自杀式爆炸袭击，学校无法正常上课。"

然而在喀麦隆，学校不仅仅受到博科圣地的威胁，而且政府与北部英语区的分离主义者之间的冲突也是危险因素之一。2500多万喀麦隆人中，有20％属于说英语的少数民族。与讲法语的大多数喀麦隆人相比，他们中的一些人感觉受到不公正待遇，因此采用了与博科圣地类似的手段。 二月中旬，他们在一所天主教学校绑架了170名学生。

尼日尔也暴力升级

目前在尼日尔博科圣地的暴力事件也在不断升级。 据联合国公布的消息说，仅在3月份，该恐怖主义组织就杀害了88名平民，超过18000人被迫逃离他们的村庄。情况最严重的是迪法地区。可以想象，这里的青少年儿童上学也受到影响。

喀麦隆少年贝勒最终被说服重返校园 - 尽管情况令人困惑。 该国教育部尝试着说服父母将孩子们送回学校。贝勒很勇敢，他重新回到了他昔日的学校。