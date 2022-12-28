 “失联”三年后 公民记者方斌有望周日获释 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2023

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“失联”三年后 公民记者方斌有望周日获释

美联社报道称，三年前中国武汉封城期间，因发布当地医院尸体堆积的画面而被捕的公民记者方斌有望在4月30日刑满释放。

Hongkong | Protest | Journalist Fang Bin

（德国之声中文网）方斌原本是一名经营中国传统服装的商人，武汉封城期间，他在网络上发布了一些反映当地情况的视频，并对政府防疫不利提出批评。"失联"前，方斌在推特上发布的最后一段视频上展示了写有"全民抵抗，还政于民"字眼的字条。

2020年初，武汉一千一百万居民经历了长达76天的”封控“管理。

2020年初，武汉一千一百万居民经历了长达76天的”封控“管理。

武汉疫情防控措施引发广泛批评后，中国政府试图控制言论，并逮捕了至少三名在网上发布武汉疫情真相的公民记者，方斌就是其中之一。

因担心当局报复要求匿名的人士对美联社记者表示，方斌被以"寻衅滋事"罪名判处三年监禁，将于4月30日刑满获释。"寻衅滋事"是中国当局打压政治反对派的常用罪名。

美联社无法独立证实方斌是否已经重获自由：判决方斌案件的法庭，电话无人接听，而另一家受理方斌上诉法庭的女士则表示无权回应相关问题。

因披露武汉疫情真相，目前仍在服刑的公民记者张展。

因披露武汉疫情真相，目前仍在服刑的公民记者张展。

2020年初，最先爆发新冠疫情的武汉市宣布进入封控状态。在持续了长达76天的封控状态下，武汉1100万居民被关在家中。数名试图突破当局新闻封锁的公民记者相继被捕。同方斌一道失联的公民记者陈秋实于2021年9月在社媒上发布了重获自由的消息，但并未透露他失踪过程的细节。另一名公民记者张展则被以"寻衅滋事"判处四年监禁，她的代理律师曾表示，因在狱中长时间绝食抗议，张展的健康状况严重恶化。

（美联社）

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