失去Chrome，谷歌会怎样？

要求谷歌分拆的裁决体现了美国反垄断法一个多世纪以来的发展历程。不过也有专家指出，目前尚不清楚法律程序还会持续多久，以及潜在的拆分何时才能实际发生，“到那时，浏览器或搜索引擎的形态可能已经和今天大不一样了。”

（德国之声中文网）今年8月，互联网巨头Alphabet在它经历的最大反垄断案件中败诉。一名美国法官裁定，其子公司谷歌（Google）非法垄断搜索市场。

据在审理该案时公开的一张幻灯片显示，谷歌在2021年支付了263亿美元，用来让它成为手机和网页浏览器的默认搜索引擎。

根据这一裁决，美国司法部提议强制谷歌出售其Chrome浏览器。

美国司法部和反垄断执法机构在周三（11月20日）提交的法庭文件中称："谷歌的非法行为不仅剥夺了竞争对手的关键分销渠道，还剥夺了其分销合作伙伴，否则竞争对手可以通过新的创新方式进入这些市场。"

谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai） 图像来源: Tobias Hase/dpa/picture alliance

上个月，司法部已提交法庭文件，称其正在考虑实施"结构性补救措施"，以阻止谷歌使用某些产品。据报道，除了要求谷歌出售Chrome之外，反垄断监管机构还要求谷歌在人工智能以及安卓（Android）智能手机操作系统方面采取新措施。

美国反垄断部门和多个州政府都参与此案。此案最初由特朗普政府提起，并在拜登任期内继续进行。被公众称为"十年审判"的这场官司，是自20年前司法部未能成功拆分微软以来，美国政府在遏制科技公司权力方面的重大努力。

谷歌在8月表示将对裁决提起上诉，称这是政府的"过度干预"，并且会损害消费者的利益。

Chrome对谷歌的重要性

失去Chrome对谷歌来说将是一次严重打击。尽管全球近90%的搜索查询通过谷歌完成，但超过60%的用户依赖谷歌的自有浏览器Google Chrome进行搜索。

Chrome是谷歌通往互联网的门户。它不仅允许谷歌推广自己的产品并留住用户，还包括Gmail（邮件服务）和Gemini（人工智能服务）等服务。

更重要的是，Chrome是谷歌互联网广告核心业务的重要组成部分。与其他浏览器上进行的搜索不同，Chrome允许谷歌收集更多的数据，例如用户的搜索行为和偏好网站。这些大量信息帮助谷歌更高效地定位广告。

失去Chrome对谷歌来说将是一次严重打击 图像来源: Robin Utrecht/picture alliance

整个数字市场的重大事件

广告业务对谷歌及其母公司Alphabet至关重要。2023年，Alphabet的广告收入超过2300亿美元，占其3070亿美元全年总收入的绝大部分。

数字咨询公司Etribes的联席首席执行官兼首席财务官尼尔斯·西巴赫（Nils Seebach）认为，"如果Chrome失败，谷歌的业务也会受到重大影响。" 他在接受德国之声采访时表示。在目前的设置下，Chrome是谷歌商业模式中不可或缺的一部分，但可能无法独立存续。他补充道，出售Chrome对Alphabet来说也将是一个巨大的挑战，"这样的事件甚至会对整个数字市场造成重大干扰。"

来自反垄断非营利组织Rebalance Now的乌尔里希·穆勒（Ulrich Müller）对这一裁决表示欢迎，并称出售Chrome将减少谷歌的广告收入，削弱其市场主导地位。他告诉德国之声，这可能促使谷歌更加注重通过服务质量展开竞争。此外，穆勒还看到了其他商业模式的潜力，例如基于订阅的搜索引擎。

然而，西巴赫指出，目前尚不清楚法律程序还会持续多久，以及潜在的拆分何时才能实际发生。"到那时，浏览器或搜索引擎的形态可能已经和今天大不一样了。"他说。

目前尚不清楚法律程序还会持续多久，以及潜在的拆分何时才能实际发生 图像来源: Taidgh Barron/ZUMAPRESS.com/picture alliance

美国反垄断法的胜利

对谷歌的裁决体现了美国反垄断法一个多世纪以来的发展历程。早在1911年，这些法律就促成了约翰·D·洛克菲勒旗下石油垄断公司标准石油（Standard Oil）的拆分。

穆勒表示，对垄断的监管在20世纪60年代和70年代初非常严格，但在1980年代有所放松。当时，芝加哥经济学派的自由市场理论认为，如果垄断企业高效运作，市场集中也是可以接受的。这导致后续几年结构性干预的减少。

不过在1980年代，针对电信巨头AT&T的一场大型反垄断案件取得成功，最终在1982年促成了其拆分。

大约20年后，微软也成为反垄断监管的目标。美国法院裁定，这家软件巨头必须因其垄断行为而拆分。当时，微软的Windows操作系统与其Internet Explorer浏览器整合得非常紧密，直接将竞争对手网景（Netscape）挤出了浏览器市场。然而，微软通过上诉避免了拆分，并通过向竞争对手开放部分系统达成和解。

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