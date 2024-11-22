失去Chrome，谷歌会怎样？2024年11月22日
（德国之声中文网）今年8月，互联网巨头Alphabet在它经历的最大反垄断案件中败诉。一名美国法官裁定，其子公司谷歌（Google）非法垄断搜索市场。
据在审理该案时公开的一张幻灯片显示，谷歌在2021年支付了263亿美元，用来让它成为手机和网页浏览器的默认搜索引擎。
根据这一裁决，美国司法部提议强制谷歌出售其Chrome浏览器。
美国司法部和反垄断执法机构在周三（11月20日）提交的法庭文件中称："谷歌的非法行为不仅剥夺了竞争对手的关键分销渠道，还剥夺了其分销合作伙伴，否则竞争对手可以通过新的创新方式进入这些市场。"
上个月，司法部已提交法庭文件，称其正在考虑实施"结构性补救措施"，以阻止谷歌使用某些产品。据报道，除了要求谷歌出售Chrome之外，反垄断监管机构还要求谷歌在人工智能以及安卓（Android）智能手机操作系统方面采取新措施。
美国反垄断部门和多个州政府都参与此案。此案最初由特朗普政府提起，并在拜登任期内继续进行。被公众称为"十年审判"的这场官司，是自20年前司法部未能成功拆分微软以来，美国政府在遏制科技公司权力方面的重大努力。
谷歌在8月表示将对裁决提起上诉，称这是政府的"过度干预"，并且会损害消费者的利益。
Chrome对谷歌的重要性
失去Chrome对谷歌来说将是一次严重打击。尽管全球近90%的搜索查询通过谷歌完成，但超过60%的用户依赖谷歌的自有浏览器Google Chrome进行搜索。
Chrome是谷歌通往互联网的门户。它不仅允许谷歌推广自己的产品并留住用户，还包括Gmail（邮件服务）和Gemini（人工智能服务）等服务。
更重要的是，Chrome是谷歌互联网广告核心业务的重要组成部分。与其他浏览器上进行的搜索不同，Chrome允许谷歌收集更多的数据，例如用户的搜索行为和偏好网站。这些大量信息帮助谷歌更高效地定位广告。
整个数字市场的重大事件
广告业务对谷歌及其母公司Alphabet至关重要。2023年，Alphabet的广告收入超过2300亿美元，占其3070亿美元全年总收入的绝大部分。
数字咨询公司Etribes的联席首席执行官兼首席财务官尼尔斯·西巴赫（Nils Seebach）认为，"如果Chrome失败，谷歌的业务也会受到重大影响。" 他在接受德国之声采访时表示。在目前的设置下，Chrome是谷歌商业模式中不可或缺的一部分，但可能无法独立存续。他补充道，出售Chrome对Alphabet来说也将是一个巨大的挑战，"这样的事件甚至会对整个数字市场造成重大干扰。"
来自反垄断非营利组织Rebalance Now的乌尔里希·穆勒（Ulrich Müller）对这一裁决表示欢迎，并称出售Chrome将减少谷歌的广告收入，削弱其市场主导地位。他告诉德国之声，这可能促使谷歌更加注重通过服务质量展开竞争。此外，穆勒还看到了其他商业模式的潜力，例如基于订阅的搜索引擎。
然而，西巴赫指出，目前尚不清楚法律程序还会持续多久，以及潜在的拆分何时才能实际发生。"到那时，浏览器或搜索引擎的形态可能已经和今天大不一样了。"他说。
美国反垄断法的胜利
对谷歌的裁决体现了美国反垄断法一个多世纪以来的发展历程。早在1911年，这些法律就促成了约翰·D·洛克菲勒旗下石油垄断公司标准石油（Standard Oil）的拆分。
穆勒表示，对垄断的监管在20世纪60年代和70年代初非常严格，但在1980年代有所放松。当时，芝加哥经济学派的自由市场理论认为，如果垄断企业高效运作，市场集中也是可以接受的。这导致后续几年结构性干预的减少。
不过在1980年代，针对电信巨头AT&T的一场大型反垄断案件取得成功，最终在1982年促成了其拆分。
大约20年后，微软也成为反垄断监管的目标。美国法院裁定，这家软件巨头必须因其垄断行为而拆分。当时，微软的Windows操作系统与其Internet Explorer浏览器整合得非常紧密，直接将竞争对手网景（Netscape）挤出了浏览器市场。然而，微软通过上诉避免了拆分，并通过向竞争对手开放部分系统达成和解。
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。