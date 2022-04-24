失去议会多数 马克龙遭遇重挫

（德国之声中文网）对于法国总统马克龙来说，法国国民议会选举第二轮投票意味着巨大的挫败。虽然他本人在4月份的总统大选中以明显的优势成功连任，但是他所在的政党联盟却未能获得执政所必需的议会绝对多数席位。

不久前马克龙还将其领导的中间派政党更名为“复兴党”（Renaissance），不过从这次的选举结果来看，该党不仅没有迎来复兴，反而走了下坡路。

议会呈现分裂对峙

而在周日晚上揭晓的数据中，最令人震惊的还是参选率之低：54%的法国选民没有参加第二轮的投票，尤其是来自低收入阶层的年轻群体对选举的抵触情绪最为明显。在今春举行的总统选举中，媒体已经有过不少有关民众对巴黎政局感到厌倦的报道。

左翼党领袖梅郎雄

而这次在低投票率之下产生的议会选举结果，则导致没有任何一个政治阵营能够在议会中占有多数优势。左翼联盟领袖梅郎雄（Jean-Luc Mélenchon）在选战过程中已经在谈论自己担任总理的前景。尽管他所在的联盟成为国民议会中的第二大力量，但是距离执政所需的多数还相差甚远。梅郎雄在过去几周一再强调，是马克龙将法国带入了混乱局面，使这个国家堕入了社会福利的地狱。

而在政治光谱的另一端，由玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）领导的极右翼政党“国民联盟”则在议会选举中成功扩大了实力。该党在议会中的席位有望翻十倍，成为议会第三大党。“今晚，法国人将命运握在了自己手中，把马克龙变成了一位少数派总统”，勒庞激动地表示。

相比之下选举成绩最为惨淡的是保守派的共和党，他们在议会的席位排名将落到第四名。在春季的总统选举中，保守党派推举的候选人只获得了不到5%的选票。而所有旨在帮助这个传统党派重获新生的努力，至今都宣告失败。

马克龙阵营被失败所震惊

法国财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）称这次选举结果是一次“民主的震撼”，但他仍然相信自己的政党可以继续执政。总理博尔内（Elisabeth Borne）也表示，将“努力构建议会多数”，通过寻求妥协，进行不同政治理念之间的对话。她还许诺，她领导的政府将继续致力于顶住通货膨胀压力，保护法国民众的购买力，同时要将环境保护作为核心政治任务——这听起来更像是在向左派发出合作邀约。

和德国相比，真正意义上的执政联盟对于法国政坛来说还相对陌生。然而周日晚的选举结果表明，马克龙所在党派要想获得绝对多数，就不得不寻找结盟伙伴。不少观察人士解读认为，法国应该抛弃政治幻想，参考借鉴德国的联合执政模式。

原本被视为潜在联合执政伙伴的是保守派，但是共和党主席雅各布（Christian Jacob）面对惨淡的选举结果，宣布该党要成为“反对马克龙的在野党”。分析认为，雅各布此表态可能是想提高自己的谈判筹码，也有可能是担心保守党残存的力量被马克龙领导的中间派蚕食。

没有赢家的选举

本次议会选举的结果是法国近几十年来从未有过的局面：议会里存在四个政治阵营，它们相互之间很难取得妥协和共识，建立执政联盟就算不是完全没有可能，也是相当困难的。马克龙和他所领导的政府可以继续留任，无需获得议会的批准。但是这样每次执政党想要提交一份立法草案，都需要在议会中争取获得多数支持，再加上每年的财政预算草案，如果没有一个固定的联盟伙伴，这一切可谓是举步维艰。

在这次选举中遭遇挫败的还有那些民意调查机构，因为选前的各项民调都对马克龙阵营和左翼党的得票率做出了明显过高的估计。民调机构Ipsos的主任马修·多雷（Matthieu Doiret）在接受“法兰西24”电视台采访时说，除了勒庞领导的极右翼政党之外，所有政治力量都输了。

可以肯定的是，之前成功连任给马克龙带来的胜利感和政治自信遭到了沉重打击。在独自执政五年之后，他不得不寻找政治联盟伙伴，而到目前为止他并没有展现出这方面的天赋。大刀阔斧的政治改革更是难上加难，马克龙的第二个总统任期将会布满荆棘。

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