失去英国 失去欧洲：CGTN在德国也遭停播

（德国之声中文网）中国官方媒体中国环球电视网（CGTN）不久之后将无法在德国继续播出。北威州媒体管理局（Landesmedienanstalt NRW）本周五（2月12日）向德国之声证实这一消息。

2月4日，英国通讯管理局（Ofcom）吊销CGTN的播出牌照。

根据欧洲数个国家之间多年以来的一项共享牌照协议，CGTN因为在英国获得播出许可，因此便自动获准在德国播出。

而在英国通讯管理局取消播出牌照之后，CGTN在德国的播放许可也同时失效。

路透社报道称，沃达丰德国分公司在周五表示，已经停止在该公司所拥有的北威州、黑森州和巴登符腾堡州有线电视网络中传送CGTN频道节目。

沃达丰公司表示：“我们目前正在就牌照撤销一事与地方媒体管理当局和广播机构代表进行磋商，以求澄清法律问题”。

目前已知情况

英国通讯管理局2月4日取消CGTN播出牌照

该牌照让CGTN获得多个欧洲国家的播出许可，其中包括德国

沃达丰德国分公司已经停止播送CGTN节目

德国其他广播电视机构也必须陆续跟进

如果CGTN希望继续在德国播出，必须在申请新的播放牌照

英国通讯管理局为何吊销CGTN播出牌照？

英国通讯管理局表示，持有CGTN英国牌照的星华传媒公司（Star China Media Limited）对于中国环球电视网的输出内容并没有编辑控制权，不符合英国法律规定。

该局经过调查后认定，属于中国官方拥有的CGTN“最终控制在中国共产党手中”。最终是由中国共产党所控制，不具备持有执照的资格。

作为回应，中国本周四（2月11日）宣布禁止英国广播公司世界新闻频道（BBC World News）继续在中国境内落地，对其新一年度落地申请不予受理。中方给出的理由是，BBC涉华报导严重违反《广播电视管理条例》丶《境外衞星电视频道落地管理办法》规定，违反新闻应当真实丶公正的要求，损害中国国家利益，破坏中国民族团结。

共享牌照协议的内容是什么？

该份“跨境电视”协议签署于1989年，规定在欧洲一国获得的播放牌照可以全欧通用。

该协议是在欧洲委员会（Council of Europe）框架内签署，英国虽然退出欧盟，但依然是该委员会成员。因此英国退欧对CGTN这次的牌照风波不会产生任何影响。

所有欧盟成员国以及大部分巴尔干国家和乌克兰也都签署了这份“跨境电视”协议。这意味着CGTN也许在全欧范围内都会失去播放许可。不过，只要该频道在其中一个国家重新申请牌照，便可以恢复在欧洲的播出。

德国“时代在线”报道称，迄今为止德国16个联邦州的媒体管理局均尚未受到CGTN的牌照申请。而按照德国对于媒体必须与政府保持距离的规定，CGTN也很难获批得到播出牌照。

即便如此，由于相关协议主要适用于地面广播电视，CGTN在欧洲境内依然可以通过互联网及卫星传送节目。