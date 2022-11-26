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失业指未获得任何有薪工作的状态
在经济学范畴中，一个人愿意并有能力为获取报酬而工作，且有获取工作的行动，但却没找到工作的情况，就被认为是失业。失业率是劳动人口里符合“失业条件”者所占的比例。
德国联邦参议院于周五批准了失业福利改革方案，意味着自2005年以来实施、饱受争议的 “哈茨四号”失业福利制度将寿终正寝。同时，三座核电站的运行期限也将延长。
中共20大结束后，党和国家领导人习近平确定将进入第三个任期。作为对此的反应，有人在想办法离开中国，有人则表示对未来有一种巨大的无力感。
周六，中共二十大闭幕，尽管习近平承诺要实现“共同富裕”，但也无法提供走出危机的解决之道。中国的失业率创下新高，尤其是年轻人缺乏好的就业前景。
当了四年德国大众总裁的迪斯，日前突然宣布辞职。他力推电动车转型，认定汽车产业的未来全在电动领域，并声称摒弃内燃机技术不可避免会让很多人失业。他认识到软件开发对电动车研制至关重要，但是这项工作却麻烦不断。迪斯在中国问题上的立场也不无争议。
两年多来，新冠疫情以及“清零”政策给中国社会带来不同的问题，例如，经济增速放缓、失业率上升、民众出行不便等。近期更传出新冠康复者求职被歧视的情况。
近年来，中国出生率走低，预测在2023年印度人口将超过中国；未来30年，全球劳动力的约22%将来自印度。不过，印度也有自己的问题。专家指出，若不培训更多技术性人才，印度将面对巨大的失业问题。
中国严格的防疫政策重创经济并导致失业率上升，最新公布的第二季度经济增长低于预期。德国经济学者及商界人士指出，“放弃清零是最有效的经济刺激计划”，若不改变新冠政策、寻找“动态清零”的退场机制，中国将难以达到经济增长目标。
中国第二季度官方经济数据公布在即，德国《商报》分析指出，严格的“清零”防疫政策和封城措施给经济造成了多大损失，将从这些数字中得到体现。《新苏黎世报》则关注到中国的“高学历失业人群”，以及造成这些年轻人就业困境的背景。
德国资深外交官、慕尼黑安全会议前主席伊辛格日前在接受《世界报》专访时指出，德国脱钩中国不现实，但是继续依赖中国也会导致德国失业率暴涨。他还强调说，台海现状不容改变，尤其不能让中国以军事手段改变现状。
中国的房地产市场在GDP中的占比达到四分之一。但是今年4月中国全国失业率攀升至6.1%，即便是收益高的互联网和科技公司也在裁员。年轻人的购房决定却变得越来越谨慎。这为北京的决策者们带来了一项巨大挑战。
中国零售业营业额3月衰退3.5%，房地产销售量暴跌1/4，失业率达到5.8%这一两年来最高值；在东海上，货轮平均要排队等待约一星期才能进入上海港装卸。国际货币基金组织警告，中国经济长期趋冷将对全球造成严重影响。
中国今年第一季度的GDP以4.8%的增幅超过预期。但这一成绩是今年前两个月的功劳。3月下行压力开始增大，失业人口也增多。
入主白宫整一年，拜登在记者会上对自己的政绩总体做出积极评价。从内政到外交，在抗击疫情、经济复苏、阿富汗撤军、乌克兰危机等俄领域，这位美国总统究竟取得了哪些成果，又有哪些失误呢？
受通胀、失业、疫情的影响，美国总统拜登的民意支持率几个月来连续下降。拜登期望，此次签署这项价值万亿美元的基建法案能够重振美国民众对政府的信心。
美联储宣布从本月开始缩减购债规模，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。美联储主席鲍威尔表示，希望到明年春天或夏天时通胀率会下降。到明年下半年，劳动力市场状况可能达到充分就业目标。“而这将足以成为加息的理由”。
新冠大流行发生后，数以千计的飞行员被解雇或被安排减少工时。在德国，有那么一批飞行员已经在向全新的方向发展。
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