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失业

失业指未获得任何有薪工作的状态

在经济学范畴中，一个人愿意并有能力为获取报酬而工作，且有获取工作的行动，但却没找到工作的情况，就被认为是失业。失业率是劳动人口里符合“失业条件”者所占的比例。

(190731) -- WASHINGTON, July 31, 2019 (Xinhua) -- U.S. Federal Reserve Chairman Jerome Powell speaks during a press conference in Washington D.C., the United States, on July 31, 2019. U.S. Federal Reserve on Wednesday lowered interest rates for the first time since the 2008 global financial crisis, amid rising concerns over trade tensions, a slowing global economy and muted inflation pressures. The Federal Open Market Committee, the Fed's rate-setting body, trimmed the target for the federal funds rate by 25 basis points to a range of 2 percent to 2.25 percent after concluding its two-day policy meeting, in line with market expectation. (Xinhua/Liu Jie) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

美联储宣布缩减购债规模 04.11.2021

美联储宣布从本月开始缩减购债规模，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。美联储主席鲍威尔表示，希望到明年春天或夏天时通胀率会下降。到明年下半年，劳动力市场状况可能达到充分就业目标。“而这将足以成为加息的理由”。

新冠期间 飞行员们在干嘛？ 01.07.2021

新冠大流行发生后，数以千计的飞行员被解雇或被安排减少工时。在德国，有那么一批飞行员已经在向全新的方向发展。

Europe and money (Euro banknotes).

欧元区第一季度经济再衰退 01.05.2021

欧盟统计局周五公布的第一季度GDP数据显示，欧元区经济在不到一年内第二次衰退。缓慢的疫苗接种进度以及新冠封锁限制阻碍了经济反弹。
Hong Kong, Blick vom Hotel The Excelsior auf das Verkehrsknotenpunkt Gloucester Rd. Im Hintergrund die Skyline von Hongkong | Verwendung weltweit

失业、减薪：香港家庭收入大幅下降 31.03.2021

最新官方统计数字显示，2020年香港家庭的月收入水平大幅下跌6%。该数字一方面受到失业率上升的影响；另一方面，未失业者也因宏观经济衰退而受到减薪的困扰。
Peter and Andrea are in their bar 'Mollenfriedhof', which is closed due to coronavirus disease (COVID-19) restrictions in Berlin, Germany, December 15, 2020. Picture taken December 15, 2020. Peter: We understand and accept the measures. But we feel like a pawn sacrifice of the politicians' half-hearted trade. We should be much further along by now. REUTERS/Hannibal Hanschke

研究机构：第二波疫情让德国经济再受挫 17.12.2020

鉴于第二波疫情凶猛，基尔世界经济研究所将２０２１年德国经济增长预测调低至３.１％，并预估德国经济今年衰退5.2％。而德国在华企业大部分已恢复疫情前的生产水平。

The logo of German airline Lufthansa can be seen on an aircraft parked at the Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt in Schoenefeld, southeast of Berlin, on November 4, 2020. - The airport's southern runway received it's first arrival, making the facility fully operational. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

德国汉莎航空交季报作业：亏损高于预期 05.11.2020

数万人失业：德国汉莎航空第三季度的财报表明，深受新冠危机影响的这家航企处境愈加泥足深陷。旅客人数急剧下降，许多飞机不得不进入“冬眠”状态。
Geschlossener Gastronomiebetrieb,Leere Tische und Stuehle sind aufeinander gestapelt. Gastronomie existentiell von der Corona Pandemie bedroht. Geschlossener Gastronomiebetrieb,Restaurant in einem geschlossenen Einkaufszentrum,Shopping Center,Riem Arcaden am 26.03.2020. @Sven Simon Fotoagentur . GmbH & Co. Pressefoto KG # # 45479 M u e l h e i m / R u h r # # # # # # # # | Verwendung weltweit

第二波限行令：193亿欧元经济损失 01.11.2020

仅一个月的限行令就已带来190多亿欧元的经济损失，50多万人口失业。如果限行令的时间更长呢？
HANDAN, CHINA - SEPTEMBER 09: A customer purchases dairy products at a supermarket on September 9, 2020 in Handan, Hebei Province of China. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111298136572

中国国内消费8月首现年内正增长 15.09.2020

据中国国家统计局公布的最新数据，今年8月份，中国社会消费品零售总额33571亿元，同比增长0.5%，为今年以来首次正增长。法新社报道称，中国官方正在努力推动国内消费领域，以刺激世界第二大经济体的复苏。
Reportage von Ines Pohl über Armenspeisungen in Hollywood.

疫情下的美国：越来越多的人靠领食品救济度日 13.09.2020

很多美国人挣一天的钱，吃一天的饭，他们没有存款，没有积蓄。类似于德国式的社会保障体系在美国并不存在。对于越来越多的美国人来说，获取食品救济已经变得至关重要。
The John Harvard statue at Harvard University, a popular tourist attraction at the campus in Cambridge, Mass, sits adorned with a medical mask as students prepared to leave campus, Saturday, March 14, 2020. The university has asked students to leave by Sunday afternoon and stay home after spring break to prevent the spread of the new coronavirus. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. The vast majority of people recover from the new virus. (AP Photo/Collin Binkley) |

哈佛大学费正清研究中心向许章润发出研究员聘书 20.08.2020

香港电台报道称， 清华大学法学院前教授许章润近日获得美国哈佛大学费正清研究中心发出的聘书，聘请其担任研究员。另有消息报道称，昨天清华大学向许章润发出“失业人员告知书”，正式将其解雇。
FILE PHOTO: Shoppers are seen walking past social distancing signs following the outbreak of the coronavirus (COVID-19) disease, in London, Britain July 1, 2020. REUTERS/Toby Melville/File Photo

新冠危机重创英国经济 11年来首度衰退 12.08.2020

今年春季，英国经济萎缩五分之一，数十万个工作岗位消失。任何其他工业大国都没有像英国这般受到新冠危机如此重创。
Young Chinese players compete in a match of the video game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) during the 2nd B5 Esports PUBG City Competition in Yantai city, east China's Shandong province, 17 December 2017. Winner winner, chicken dinner. When you or your team, having landed on a small island together with your competitors, kill all your rivals and become the only survivor, that phrase will pop up along with the victory sign. PlayerUnknown's Battlegrounds, a video game created by South Korean company Bluehole, is becoming smoking hot in China after domestic Internet giant Tencent introduced it into the most populous country as the exclusive agent. The game has sold more than 20 million copies across the world since landing in cyberspace in March, with Chinese players accounting for at least 40 percent of the sales. Besides, the game was named the best PC Game of the Year, based on public voting, at the 35th Golden Joystick Awards ceremony in the United Kingdom on November 18. Foto: Tang Ke/Imaginechina/dpa |

中国教育部新规 开网店、做博主也算就业 06.07.2020

新冠疫情催生了经济危机，加大了就业市场的压力，中国也不例外。在这一背景下，中国教育部出台了一项新规，将“互联网营销工作者”、“公众号博主”甚至“电子竞技工作者”都列入了就业统计指标。
02.07.2020 *** U.S. President Donald Trump speaks flanked by White House economic advisor Larry Kudlow and Treasury Secretary Steven Mnuchin during a press briefing on the U.S. economy and new U.S. employment and unemployment numbers in the Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, U.S., July 2, 2020. REUTERS/Tom Brenner

第二波疫情疯狂来袭 特朗普:"病毒会消失的" 02.07.2020

在美国，面对确诊人数连日上升、单日新增高达5万例的汹涌疫情，总统特朗普表示，病毒总有一天会消失的，称对经济复原有信心。与此同时，美国劳动力市场延续回暖态势。
In this photo taken Tuesday, June 16, 2020, a Washington National Guard medic wears full protective equipment while explaining to a driver how to insert a swab into their nasal passage at a coronavirus test site in Yakima, Wash. The coronavirus pandemic is hitting Yakima County hard, with cases surging far faster in than in the rest of the state. The virus has caused turmoil in the farm and food processing industries, where some fearful workers staged wildcat strikes recently to demand that employers provide safer working conditions. (AP Photo/Elaine Thompson) |

美国确诊人数暴增 多州叫停重启计划 26.06.2020

美国周四的新冠确诊人数创单日新高。德克萨斯州、亚利桑那州等多州本周的感染病例直线上升，不得不暂停重启经济的计划。此外，美国首次申请失业救济金的人数正处于历史高位。
A security guard and visitors wear masks as a precaution against COVID-19 at the entrance to the zoo in Kolkata, India, Sunday, March 15, 2020. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms. For some, it can cause more severe illness, especially in older adults and people with existing health problems. (AP Photo/Bikas Das) |

新冠疫情使印度私人保安陷入困境 23.06.2020

在印度大城市的私人保安大多数都是外地务工人员。新冠疫情的爆发使得他们当中的很多人失去了饭碗，而仍在坚持工作的那些人，则面临严峻的健康风险，而且他们没有社会福利保障。
19.06.2020, Thüringen, Erfurt: Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister, spricht während der Pressekonferenz zum Abschluß der Innenministerkonferenz (IMK). Thüringen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz (IMK). Es geht unter anderem um die Bekämpfung von Extremismus, die Folgen der Corona-Pandemie und eine Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

“警察是垃圾”是不是言论自由？德内政部长拟告专栏作家 22.06.2020

德国左翼报纸《日报》近期发表的一篇讽刺文章假设，如果德国的警察队伍被解散了，但是资本主义制度仍然存在，那么“下岗”后的警察还能找到什么工作。作者得出的结论是可能最好把失业的警察扔进垃圾场。德国联邦内政部长震怒，表示要对文章作者提起指控。
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