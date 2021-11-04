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失业指未获得任何有薪工作的状态
在经济学范畴中，一个人愿意并有能力为获取报酬而工作，且有获取工作的行动，但却没找到工作的情况，就被认为是失业。失业率是劳动人口里符合“失业条件”者所占的比例。
美联储宣布从本月开始缩减购债规模，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。美联储主席鲍威尔表示，希望到明年春天或夏天时通胀率会下降。到明年下半年，劳动力市场状况可能达到充分就业目标。“而这将足以成为加息的理由”。
新冠大流行发生后，数以千计的飞行员被解雇或被安排减少工时。在德国，有那么一批飞行员已经在向全新的方向发展。
欧盟统计局周五公布的第一季度GDP数据显示，欧元区经济在不到一年内第二次衰退。缓慢的疫苗接种进度以及新冠封锁限制阻碍了经济反弹。
最新官方统计数字显示，2020年香港家庭的月收入水平大幅下跌6%。该数字一方面受到失业率上升的影响；另一方面，未失业者也因宏观经济衰退而受到减薪的困扰。
鉴于第二波疫情凶猛，基尔世界经济研究所将２０２１年德国经济增长预测调低至３.１％，并预估德国经济今年衰退5.2％。而德国在华企业大部分已恢复疫情前的生产水平。
数万人失业：德国汉莎航空第三季度的财报表明，深受新冠危机影响的这家航企处境愈加泥足深陷。旅客人数急剧下降，许多飞机不得不进入“冬眠”状态。
仅一个月的限行令就已带来190多亿欧元的经济损失，50多万人口失业。如果限行令的时间更长呢？
据中国国家统计局公布的最新数据，今年8月份，中国社会消费品零售总额33571亿元，同比增长0.5%，为今年以来首次正增长。法新社报道称，中国官方正在努力推动国内消费领域，以刺激世界第二大经济体的复苏。
很多美国人挣一天的钱，吃一天的饭，他们没有存款，没有积蓄。类似于德国式的社会保障体系在美国并不存在。对于越来越多的美国人来说，获取食品救济已经变得至关重要。
香港电台报道称， 清华大学法学院前教授许章润近日获得美国哈佛大学费正清研究中心发出的聘书，聘请其担任研究员。另有消息报道称，昨天清华大学向许章润发出“失业人员告知书”，正式将其解雇。
今年春季，英国经济萎缩五分之一，数十万个工作岗位消失。任何其他工业大国都没有像英国这般受到新冠危机如此重创。
新冠疫情催生了经济危机，加大了就业市场的压力，中国也不例外。在这一背景下，中国教育部出台了一项新规，将“互联网营销工作者”、“公众号博主”甚至“电子竞技工作者”都列入了就业统计指标。
在美国，面对确诊人数连日上升、单日新增高达5万例的汹涌疫情，总统特朗普表示，病毒总有一天会消失的，称对经济复原有信心。与此同时，美国劳动力市场延续回暖态势。
美国周四的新冠确诊人数创单日新高。德克萨斯州、亚利桑那州等多州本周的感染病例直线上升，不得不暂停重启经济的计划。此外，美国首次申请失业救济金的人数正处于历史高位。
在印度大城市的私人保安大多数都是外地务工人员。新冠疫情的爆发使得他们当中的很多人失去了饭碗，而仍在坚持工作的那些人，则面临严峻的健康风险，而且他们没有社会福利保障。
德国左翼报纸《日报》近期发表的一篇讽刺文章假设，如果德国的警察队伍被解散了，但是资本主义制度仍然存在，那么“下岗”后的警察还能找到什么工作。作者得出的结论是可能最好把失业的警察扔进垃圾场。德国联邦内政部长震怒，表示要对文章作者提起指控。
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