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失业指未获得任何有薪工作的状态
在经济学范畴中，一个人愿意并有能力为获取报酬而工作，且有获取工作的行动，但却没找到工作的情况，就被认为是失业。失业率是劳动人口里符合“失业条件”者所占的比例。
最新发布的数据显示，尽管当局出台了一系列提振措施，但中国经济整体局势仍不容乐观。内需疲软，工作难找的问题依然广泛存在。
进出口数据急剧恶化、失业率居高不下、一些企业和机构开始降薪和拖延工资。中国经济陷入了过去几十年从未有关的艰难境地，当前的局势对执政的中国共产党想必也是一场严峻的挑战。
《华盛顿邮报》发表长篇社论详尽回顾中国当局从2019年底开始至今向中国人以及世界隐瞒新冠疫情真相的情况。社论认为，在一个必须有信任与透明才能挽救生命的紧要关头，中国当局却掩盖事实并撒谎，直到今天他们仍在这样做。
今年六月，中国16至24岁年龄段的年轻人当中，失业率高达创纪录的21.3%。对于很多大学生来说，毕业就意味着失业，由于很多年轻人找不到工作，回家啃老做“全职子女”的人也越来越多。
中国官方最新公布的经济数据表明，政府的一套刺激经济的“组合拳”打出后，见到了一定的成效。但房地产市场和青年失业率，仍然是令中国政策层头疼的问题。
自两年前中国推出“双减”政策，打击私营教育机构之后，中国教育部再出手，宣布下月实施《校外培训行政处罚暂行办法》，变相开展学科类校外培训的最高可面临10万元罚款。
一些以前喜欢逛豪华商场的中产阶级，现在也成了廉价货批发市场的主顾。中国经济前景的不确定，让许多中产阶级突然变得节俭起来。
中国电商网红李佳琦在直播间回怼一位吐槽化妆品价格太贵的网友，要其从自身找原因，有没有在认真工作？李佳琦的回应立即引发公愤和海量评论，有网民认为他忘了百姓疾苦：“年轻人躺平摆烂不是因为不想努力不想挣钱，而是没有机会”。
失业率居高不下，房地产企业纷纷暴雷，外来投资急剧下滑，中国经济将如何走出低迷状态，目前还很难定论，不过多数专家认为，中国经济高速发展并带动全球的时代已经成为了过去。
曾几何时，中国经济的迅猛腾飞曾令一些西方人对专制政权的超高效率羡慕不已。然而现如今，中国经济又突然开始在多个层面陷入困境，西方是否能从中可以得到一些教训呢？
从进出口到信贷投资，从零售到房价，中国最新经济数据令人失望。更糟糕的是，大型房地产开发商面临违约风险，金融信托集团理财产品出现逾期兑付，这些令人担心的信号预示了新的风险。
由于就业市场不景气，开网店做直播的中国年轻人越来越多，这一方面促进了网络经济的繁荣，但竞争也变得越来越激烈。
曾几何时，在中国大中城市里开网约车曾经是一个挣钱轻松、又可自由支配时间的好差事。但现在由于中国经济的不景气，越来越多的人加入了网约车司机的行列，于是竞争越来越激烈，挣钱也变得越来越难。
中国一家大型信托公司支付违约，房价普遍下滑，人们普遍担心，日益加剧的房地产危机，将增添中国经济前景的不稳定性。
在青年失业率突破21%后，中国国家统计局决定暂停发布分年龄段的城镇失业率。
在中国各项经济数据不振，民众信心低迷之际，统计部门宣布暂停发布青年失业率，引发网络舆论的嘲讽。在中国，越来越多的经济和科学信息数据不再完整。
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