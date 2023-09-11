 失业率高怨气大 ？李佳琦言论惹众怒 | 经济纵横 | DW | 11.09.2023

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经济纵横

失业率高怨气大 ？李佳琦言论惹众怒

中国电商网红李佳琦在直播间回怼一位吐槽化妆品价格太贵的网友，要其从自身找原因，有没有在认真工作？李佳琦的回应立即引发公愤和海量评论，有网民认为他忘了百姓疾苦：“年轻人躺平摆烂不是因为不想努力不想挣钱，而是没有机会”。

李佳琦言论引发民众不满，其微博粉丝一夜掉分无数。

李佳琦言论引发民众不满，其微博粉丝一夜掉分无数。

(德国之声中文网)有“口红一哥”之称的中国电商网红李佳琦在直播间发表的言论遭到众多网友吐糟，该事件也不断发酵，“李佳琦带货言论惹争议”一度登上了微博热搜。这并不是他首次惹出风波。去年6月初，这位以美妆护肤出道的带货网红的直播间出现坦克冰激淋蛋糕，他因此遭到中国当局的全面封杀。

在周日（9月10日）的直播间，李佳琦在带货中国国产美妆品牌花西子的时候，有网友在直播间留言抱怨说他卖的该品牌眉笔79元人民币一支，价钱越来越贵。李佳琦看到后回怼说：“哪里贵了？不要睁着眼睛乱说，国货品牌很难的，有时候找找自己原因，这么多年了工资涨没涨，有没有认真工作？”这个回应即时引起网友不满，一众打工人纷纷留言，认为他没有解释原因，反而质疑消费者的购买能力，看不起打工人。评论区沦陷在一片声讨中，有人说 “当老板久了不知道打工人的苦了。” “挣着普通人的钱，到头来却嘲讽普通人贫穷！” “多少草根女生给他贡献的销售额，饭还没吃完就想把锅砸了，真是有点飘了。” 有网友说：“确实是得罪了他的衣食父母，他也应该清楚在自己直播间买东西的客户群体大多是有时间没钱吧？“ 也有人揶揄说：“一年就赚18亿，确实理解不了我们普通人怎麽涨不了工资。”也有人认为这番言论引发众怒的原因也包括近来经济增长疲累，年轻失业率偏高：“我觉得他也没有特别大的错，只是现在大家都一肚子怨气而且失业率又高。他不够敏感。” 还有网民写下大段留言：“以前的确是努力就有回报就能挣钱，但是现在的环境变了，大家都玩命考公，年轻人躺平摆烂不是因为不想努力不想挣钱，而是没有机会”。

今年以来，中国经济增长放缓，青年失业率一再创新高，中国官方发布的数据显示，今年4月，中国的青年失业率突破20%，6月份升至21.3%。

就业难的中国年轻人

引发争议后，李佳琦连夜发表声明致歉，强调自己是一个彩妆销售员，明白大家都不容易：“深知大家的工作都是辛苦和不容易。说的话辜负了网友的期望，真的很抱歉。”但网民似乎并不买账，道歉并未阻止他在微博粉丝的大量流失。根据澎湃新闻，截至本周一下午，其微博粉丝累计掉粉超过66万，从3043.5万掉至2976.9万。

这并非是李佳琦首次惹出是非。本是中国网络直播带货的主要销售期“618”，去年却并没有出现这位以销售护肤和美妆类产品出道的“口红一哥”。因为在六四前夕，李佳琦在直播卖奥利奥饼干时，晒出坦克造型冰激淋蛋糕，直播随即被中断。李佳琦也一度遭到中国当局的封杀。

 

（综合报道）

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