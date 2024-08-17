失业率创新高 中国千万青年失业大军沦诈骗目标

（德国之声中文网）官方数据显示，7月份中国青年失业率上升至17.1%，这是今年以来的最高水平。

青年失业率飙升、高度负债的房地产行业以及与西方日益加剧的贸易冲突，让这个世界第二大经济体面临日益严重的经济挑战。

据新华社报道，中国国务院总理李强周五（8月16日）要求“听得见、听得进企业的呼声，真正为企业解决实际困难”。

中国国家统计局周五发布的数据显示，16至24岁年轻人的失业率大幅上升，从6月份的13.2%上升至17.1%。中国国统局发言人刘爱华周四（15日）在记者会上表示，“就业总量压力依然存在……下阶段，要坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重”。

这一备受关注的指标在2023年6月达到了21.3%的峰值，随后当局暂停了数据发布。今年1月，统计局将在校生排除在失业率数据统计外之后，开始按月发布不包含在校学生的不同年龄段劳动力失业率。

中国青年找工作难 听听他们怎么说 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在25至29岁人群中，7月份的失业率为6.5%，高于上个月的6.4%。整体劳动力的失业率为5.2%。然而，国家统计局的数据只考虑了城市地区，因此未能全面反映中国整体就业情况。

今年6月，中国有近1200万大学生毕业，导致本已竞争激烈的就业市场压力加剧，这可能解释了7月失业率的急剧上升。今年5月，中国国家主席习近平表示，必须“把就业当作民生头等大事来抓”。

虽然无法精确追踪16岁至24岁的所有求职者究竟有多少人，但中国国统局去年曾指出，约有3300万青年正在找工作。

高企的失业数据伴随着其他令人失望的经济数据，包括显示工业生产疲软的数字，尽管中国政府最近采取了旨在促进增长的措施。

7月份的工业生产增长放缓，月度增长率为5.1%，低于6月份的5.3%，也未达到分析师的预期。

上个月，中国主要城市的房地产价格再次下降，显示出需求疲软的迹象。根据本周早些时候发布的官方数据，银行贷款需求也出现了近20年来的首次收缩。

国际挑战也在加剧，欧盟和美国日益加强贸易壁垒，以保护其市场免受来自中国的低成本产品和被认为不公平竞争的影响。

求职诈骗频传

8月初，武汉一名女子向中国媒体控诉，她19岁、有智能障碍的儿子求职不成，反遭医美院所诱骗，贷款3万元人民币，做了隆胸手术。

此事在中国网路上引发热议，许多网友批评诊所欺骗智能障碍者，相当“缺德”；路透社周日（8月18日）的报导则指出，这显示在中国经济成长步调衰退之际，年轻人求职困难，不存在的假职缺广告、贷款陷阱也越发猖獗。

今年6月中国有近1200万大学生毕业，导致本已竞争激烈的就业市场压力加剧。图为今年6月郑州大学一场就业博览会。 （资料照） 图像来源: Avalon.red/Imago Images

据这名19岁青年的母亲说法，儿子的智商只有5岁幼童程度，且患有忧郁症、焦虑症等疾病，但今年7月28日，儿子却在她不知情的情况下做了隆胸手术。她提出聊天纪录佐证，指控医疗院所哄骗青年称，动了隆胸手术之后可以“做直播赚钱”。 “我们家里人听到这个事情以后，非常震惊，像天要塌下来一样。”

在媒体与律师的协助下，这位母亲最后设法取消了贷款，她的儿子则再度接受手术，取出胸部的植入物。

除了这起欺骗求职者动手术的事件之外，以“招聘外卖员”为幌子、实际却是诱骗年轻学生背上“租车贷”的案例也越来越多。

中国媒体“南方+”今年7月的调查报导内，一名21岁的丁姓大学生现身说法。他说自己应征了自称为知名电商“美团”的兼职外送员工作，结果却被诱导分期付款，租赁了1年的电动车。

当他发现，跑外送的收入实际上也还不起租车费时，决定提前结束租车契约，却被要求支付车辆损坏的维修费用。 “这时候我才意识到，他们招聘时所说的‘高薪招聘骑手’，不过是让应聘者高价租用电动自行车。”

路透社引述一名微博网友评论：“找工作已经够难了，现在我们还要小心诈骗。”

中国政府也意识到有越来越多诈骗案件以学生和社会新鲜人为下手目标；求职前景黯淡的现实，甚至导致部分年轻人自己也沦为诈骗者，其中有些人还拥有高学历。

官方数据指出，2023年前10个月，因电话与网路诈骗而被起诉的18岁以下青年，人数跟前一年相比上升了68%。

就业难的中国年轻人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、路透社、南方+）

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