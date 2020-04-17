失业潮继续 美力推解封 特朗普吁G7首脑见面谈

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三 (5月20日)表示，尽管新冠肺炎疫情未休，他考虑在戴维营接待世界各国领导人参加一年一度的七国集团峰会。

特朗普在推文中表示，美国正「过度回伟大的过程」，可能会在6月份举行实体的G7峰会，而不是像之前提议的那样通过视讯会议举行。

他说:「我正在考虑将7国集团会安排在相同或附近的日期，在华盛顿特区，传说中的戴维营举行。」他还说:「其他成员国也开始急起直追，对大家来说是很棒的现象，就是正常化！」

白宫新闻秘书麦肯阿尼 (Kayleigh McEnany)被问到，在普通公民不能从欧洲前往美国的情况下举行7国集团峰会是否合适。

她说：「美国正在重新开放......世界正在重新开放，让这些国家的领导人聚集在白宫，在我们面对疫情时，像往常一样继续进行商业活动，这是多么大的力量和乐观的表现。」

如果峰会召开，美国将要求将代表团人数缩减到最少，并减少非必要的活动。美国在未来几天内将做出最终决定，以确保有足够的时间为峰会做准备。

法德加回应

法国总统马克龙说，如果健康状况许可，他会出席戴维营峰会。德国总理默克尔则表示：「无论7国集团峰会采取何种形式，不管是视讯会议还是其他形式，我肯定都会争取多边主义，这一点非常明确，无论是在7国集团还是20国集团，都是如此。」她强调会「静观其变」。

加拿大总理特鲁多称特朗普的想法很有趣，但他说，领导人需要更多的细节。他表示，7国集团领导人在6月举行会议很重要，这样就可以讨论疫情和如何恢复经济活动。

讨论重启

特朗普在3月时宣布，由于疫情的影响，取消G7实体会议，领导人将通过视讯进行会谈。

但近日特朗普与民主党籍堪萨斯州州长凯利(Laura Kelly)和共和党籍阿肯色州州长哈钦森(Asa Hutchinson)会面讨论重启计划。两位州长赞扬美国政府扩大检测范围的做法。

另一方面，美国副总统彭斯则在佛罗里达州与旅游行业高管会面，并在一家最近重新开放的餐厅用餐。

也许是这样的气氛让特朗普感觉到美国已经准备好回归正常。目前哥伦比亚特区居家另将持续至6月8日。马里兰州则在上周开始放宽限制。

美失业人数继续攀升

与此同时，美国失业人口继续增加。仅上周就新增243万失业者。

美国政府周四（5月21日）公布了最新统计数字：在上周，美国失业人口新增243万，这意味着从3月中旬以来，该国新增失业人口已经达到3860万。

美国劳工部的数据显示，首次申请失业救济人数的增幅少于上周，继续呈下降趋势，不过仍处于历史高位。

目前，美国新冠疫情总感染人数超过150万，有超过9.3万人病亡。

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邹宗翰 (法新社、美联社)