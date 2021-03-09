 失业、减薪：香港家庭收入大幅下降 | 经济纵横 | DW | 31.03.2021

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经济纵横

失业、减薪：香港家庭收入大幅下降

最新官方统计数字显示，2020年香港家庭的月收入水平大幅下跌6%。该数字一方面受到失业率上升的影响；另一方面，未失业者也因宏观经济衰退而受到减薪的困扰。

Hong Kong, Blick vom Hotel The Excelsior auf das Verkehrsknotenpunkt...

香港经济阴云密布

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刚刚发布的本年度全球经济自由度指数中，香港和澳门一同被剔除出排名榜，不再获独立评分。今后港澳特区将被视为中国城市而同中国共同评分。今年中国全球排名第107位，属于“大部分不自由”的经济体。

香港政府来年的预算将继续出现赤字，但较上一年明显降低。预算案除了稳定经济外，还包括1200亿港元的纾困计划。 

(德国之声中文网) 据香港政府统计处最新发布的数据，2020年全港家庭住户月收入中位数从上一年的2.87万港元跌到2.70万港元，跌幅达6%。

这份题为"2020年按区议会分区划分的人口及住户统计资料"的报告指出，全港总共计有264.52万户家庭，平均每户2.8人。

受到香港示威浪潮、新冠疫情等多重因素的影响，香港宏观经济已经连续两年衰退。2020年度香港更是出现1961年以来的GDP最大跌幅，达6.1%。与此同时，香港的失业率也攀升到了2004年以来的最高峰，达到7.2%，全市失业总人数为26.16万人。

据《财新网》报道，香港大多数主要行业的失业率都呈上升趋势，劳工及福利局局长罗致光更是表示："因为疫情尚未完全受控，加上访港旅游业仍然冰封，劳工市场在短期内仍将面对挑战。"

但是，香港家庭收入降低并非只是因为被失业人群"拖后腿"。根据政府统计处的数据，即便只统计"从事经济活动的家庭住户"，其月收入中位数也出现了显著下滑，跌至3.45万港元。

根据香港工会联合会3月中旬的"就业状况及求职信心指数"千人调研，在此前一个月中，除了15%的人遭到裁员以外，还有24%的受访者被停工/放无薪假，15%被减薪/只发底薪，16%人须转做其他较低收入的工作。表示工作未受影响的人只有30%。而在去年12月，表示收入未受影响的人更是只有22%。

观看视频 02:36

香港小茶馆：新冠疫情中的日常

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