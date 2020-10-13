央视连播三天「台谍案」 学者: 他们不是间谍

(德国之声中文网) 中国官媒央视连续三天播出「台谍案」相关报导，在李孟居、郑宇钦之后，在10月14日再度以节目指称台湾学者蔡金树、台湾师范大学退休教授施正屏打着两岸学术交流旗号，搜集中国学术会议资料和与会人士名片，交给台湾国安单位。

施正屏在2019年11月由国台办证实，因「涉嫌危害国家安全」被关押北京，传出遭判刑三到四年。2020年7月，蔡金树因间谍罪被判处有期徒刑四年。

更多阅读：台湾人蔡金树失联近一年 国台办称涉危害国安

台湾中山大学政治系教授陈志洁告訴德国之声，目前央视报导中的四个人物当中，他自己就听闻过两号人物，一个是郑宇钦、一个是蔡金树。陈志洁表示，「按他们的个性，不是做间谍的料，也没有做间谍的能耐。」就他过去观察这两人，他们绝对不可能称得上是「台独人士」，「民进党跟台独人士都不太跟他们来往」。相反的，他们在台面上的立场甚至是比较亲近中国的，「还想从中国那里捞到一些好处」。因此他推测，这些所谓「台谍」可能是在跟中国交流的过程中被掌握了某些把柄，藉由上节目来换取某些条件。

陈志洁拿郑宇钦举例，就他所知，郑宇钦在布拉格挺活跃，但是在当地的台侨甚至中国人社群中评价不高，觉得他「比较投机，为了生存什么案子都接」。

陈志洁推测，央视连续三天播放「台谍」报导，时间点更刚好在蔡英文国庆讲话之后，相信是节目内容早已准备好，当局对蔡英文的讲话内容不满意就播出。此外，习近平近日视察负责守卫南海跟攻击台湾的广东陆战队，也有可能是在对台湾放出信号。

然而，陈志洁认为，除了对台湾发出信号，央视报导也有意做给中国国内民众看，或者给美国人看。他说，美国就算卖武器给台湾也无助于补齐中台军事差距，因此北京事实上真正担心的是台美外交关系升温。「保护台湾的不是军事，台美外交关系才是台湾真正受到保障的原因，因此台美关系升温才真正触动的中国底线。」

更多阅读：央视再曝台谍案 台外交部: 诬陷栽赃

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年就任台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。 作者: 王凡



央视称蔡、施二人收受百万报酬

央视报导称，几年间，蔡金树先后向台湾军情局人员介报大陆涉台工作部门人员、重要智库专家、知名媒体记者等50多人，先后收取间谍情报机关发放的经费500多万元新台币。

央视报导另称，从2005年到2018年，施正屏以台湾学者身份到大陆搜集情报，内容涉及政治、经济、两岸关系、政策法规等多个领域，「通过公开套取、打探刺探、金钱收买、物质利诱等手段获取『一带一路』、亚太战略等方面数据和内容，其间共领取间谍经费160万台币。」

央视报导结尾称: 「台湾情报搜集人员在大陆搜集套取的情报看上去似乎都是公开的，但这都是台湾情报部门无法直接获取的战略性情报，里面往往包含大陆未来对台政策走向等决策信息。台湾情报机关提前掌握情况，就会使大陆对台政策受到影响。」

13日晚间，央视节目播出后，台湾陆委会回应: 「对于中共接二连三对台湾从事两岸交流人士，以所谓破获间谍名义，滥抓并编造子虚乌有、罗织入罪的剧情，一再恶意政治炒作，刻意破坏两岸关係与正常学术交流。我们谴责北京当局企图干扰台湾社会、恫吓台湾人民的粗劣行径。陆委会严正警告对岸立即停止此种恶劣操作，同时提醒民众参与两岸交流将出现潜在风险。」

随着两岸关系渐趋紧张、美国抗中意识增强，路透社13日 (周二) 报导，消息人士透露，白宫再通知美国国会，华府将卖另一款无人机与海防导弹系统给台湾。路透社统计，这批军售预计价值高达50亿美元。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。