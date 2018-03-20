 央视记者英国闹场掴人 升级外交风波 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2018

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时政风云

央视记者英国闹场掴人 升级外交风波

香港问题有多惹火？英国保守党年会的座谈会出现火爆一幕，一名央视记者当场發炮，更以两巴掌表达不满。但是如今中国高声护航，这回英国又要道歉了吗？

Flaggen von China und Großbritannien (Getty Images/D. Kitwood)

(德国之声中文网) 9月30日英国保守党年会举行香港问题座谈会，主题是香港的自由、法治和自治状况。活动在英国伯明翰进行，由保守党人权委员会和非政府组织「香港监察」(Hong Kong Watch) 共同举办。期间，中国官媒中央电视台欧洲中心站记者孔琳琳不满發言者，并掌掴工作人员。

「香港监察」的影片显示，孔琳琳在场上用手打工作人员并高声对质，不断以英语高呼「我是记者」「你没有权碰我」「可耻」「这就是英国民主」等等。工作人员在她施袭之后，抓住她的双臂并且报警。

【影片连结﹕孔琳琳与座谈会人员冲突实况】

遇袭者Enoch Lieu是香港人，24岁的他是当天的工作人员。他在推特上表示，自己遭孔琳琳掌掴两次。在活动尾声时，孔琳琳在座上批评正在发言的保守党人权委员会副主席罗杰斯（Benedict Rogers），被主持人要求离场。Enoch Lieu遂到她身边指示其离开，但孔反称被灭声并两度掌掴他。

Parteitag der Konservativen in Birmingham (Reuters/T. Melville)

英国保守党年会有许多政坛重要人物出席。图为梅首相在10月1日發表演说的一场活动。

央视记者斥与会者汉奸

「香港监察」在声明中指，当时罗杰斯（Benedict Rogers）正在作总结發言﹕「我是亲中的，不是反中的。我希望中国和她的人民成功。我批评当今的中国政府及其对待人民的方式，但我支持中国这个国家和人民，相信香港成功符合中英双方利益。因此，履行中英联合声明的承诺和捍卫一国两制，对各方都有利。」

孔琳琳就在此时站立向罗杰斯大叫﹕「你是骗子，你是反中的。你想分裂中国，你甚至不是中国人。其他人都是汉奸！」一轮理论后，她最终被警方带走。

伯明翰警方确认，拘捕了一名涉嫌普通袭击的48岁女子，并把她通宵扣留调查。英警于翌日 (10/1) 表示已经释放孔琳琳，但会继续调查。

Hongkong Referendum für mehr Demokratie Demonstration 20.06.2014 (Reuters)

李柱铭(左)和戴耀廷(右)是這次座谈会的嘉宾。

Enoch Lieu接受法新社访问时对此表示震惊﹕「这绝是对英国民主的冲击，它就在保守党年会当中发生。」

这次座谈会由保守党议员布鲁斯 (Fiona Bruce) 担任主持，与会者除了保守党人外，还包括香港民主党创党主席李柱铭、香港大学法律系副教授戴耀廷和香港众志常委罗冠聪等。

 

上升外交层次

孔琳琳获释，但事件并没有就此结束。中方随即高调为她辩护，大使馆和央视齐声要求道歉。

中国驻英國大使馆在事件翌日 (10/1) 發表声明，称孔琳琳当时只是提问和表达意见却被「阻止和袭击」，是完全不可接受。声明批评该座谈会助长了反中分裂人士的傲慢，中方表示严重关切和强烈反对，要求主办方停止干预香港事务。

央视發言人指，在中国驻英使馆严正交涉和舆论压力下，英警在短时间内释放了孔琳琳。「律师明确表示，孔琳琳是无指控释放，其行为是正常履职，会议组织方举止失当。」

UK Parteitag der britischen Konservativen in Birmingham (Getty Images/C. Furlong)

孔琳琳以记者身份出席英国保守党年会活动。图为活动会场外警员。

央视指孔琳琳在表达观点时「遭到百般阻挠，甚至人身侵犯」，他们形容事件「荒唐」，促请英警保障「记者合法权益」。「任何鼓吹分裂中国的图谋和行为都是逆历史潮流和徒劳的。...在一贯标榜言论自由的英国，光天化日之下居然发生这种侵犯中国记者正当权益的事件，这是完全不能接受的。」

被问及会否道歉，保守党發言人仅回应﹕「有关人士被带离会场并注销与会证件。」

李芊/夏立民 (综合报道)

外部链接

Hong Kong Watch Video - A Chinese Journalist assaults a fringe meeting volunteer at the Conservative Party Conference

Hong Kong Watch Statement (2018.10.01)

中国驻英国使馆發言人回应 (2018.10.01)

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