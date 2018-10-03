央视记者孔琳琳正式遭英国警方起诉

(德国之声中文网) 伯明翰警方周三（10月24日）向香港自由新闻（Hong Kong Free Press）证实，48岁的孔琳琳已经被正式起诉。她预计在于11月7日7日于於英国伯明翰出庭。

整起事件发生於9月30日，一场由英国保守党主办的香港问题座谈会上。当时一名来自香港的工作人员Enoch Lieu表示，自己遭孔琳琳掌掴两次。在活动尾声，孔琳琳在座上批评正在发言的保守党人权委员会副主席罗杰斯（Benedict Rogers），被主持人要求离场。Enoch Lieu遂到她身边指示其离开，但孔反称被灭声并两度掌掴他。

「香港监察」發布的影片显示，孔琳琳在场上用手打工作人员并高声对质，不断以英语高呼「我是记者」「你没有权碰我」「可耻」「这就是英国民主」等等。工作人员在她施袭之后，抓住她的双臂并且报警。

央视记者斥与会者汉奸

香港监察在声明中指，当时罗杰斯（Benedict Rogers）正在作总结發言﹕「我是亲中的，不是反中的。我希望中国和她的人民成功。我批评当今的中国政府及其对待人民的方式，但我支持中国这个国家和人民，相信香港成功符合中英双方利益。因此，履行中英联合声明的承诺和捍卫一国两制，对各方都有利。」



孔琳琳就在此时站立向罗杰斯大叫﹕「你是骗子，你是反中的。你想分裂中国，你甚至不是中国人。其他人都是汉奸！」一轮理论后，她最终被警方带走。



她在被伯明翰警方通宵扣留调查之后，于10月1日 被释放。



Enoch Lieu当时（10月1日）接受法新社访问时表示﹕「这是对英国民主的冲击，它就在保守党年会当中发生。」



该座谈会由保守党议员布鲁斯 (Fiona Bruce) 担任主持，与会者除了保守党人外，还包括香港民主党创党主席李柱铭、香港大学法律系副教授戴耀廷和香港众志常委罗冠聪等。

上升外交层次



事件发生后，中方随即高调为她辩护，大使馆和央视齐声要求道歉。

中国驻英国大使馆，10月1日發表声明，称孔琳琳当时只是提问和表达意见却被「阻止和袭击」，是完全不可接受。声明批评该座谈会助长了反中分裂人士的傲慢，中方表示严重关切和强烈反对，要求主办方停止干预香港事务。

央视發言人指，在中国驻英使馆严正交涉和舆论压力下，英警在短时间内释放了孔琳琳。「律师明确表示，孔琳琳是无指控释放，其行为是正常履职，会议组织方举止失当。」

央视指孔琳琳在表达观点时「遭到百般阻挠，甚至人身侵犯」，他们形容事件「荒唐」，促请英警保障「记者合法权益」。「任何鼓吹分裂中国的图谋和行为都是逆历史潮流和徒劳的。...在一贯标榜言论自由的英国，光天化日之下居然发生这种侵犯中国记者正当权益的事件，这是完全不能接受的。」