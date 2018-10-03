央视记者孔琳琳正式遭英国警方起诉

月初于英国一场会议上，掌掴工作人员的中央电视台记者孔琳琳被英国警方以普通袭击罪起诉，并将于下个月出庭。
(德国之声中文网) 伯明翰警方周三（10月24日）向香港自由新闻（Hong Kong Free Press）证实，48岁的孔琳琳已经被正式起诉。她预计在于11月7日7日于於英国伯明翰出庭。
整起事件发生於9月30日，一场由英国保守党主办的香港问题座谈会上。当时一名来自香港的工作人员Enoch Lieu表示，自己遭孔琳琳掌掴两次。在活动尾声，孔琳琳在座上批评正在发言的保守党人权委员会副主席罗杰斯（Benedict Rogers），被主持人要求离场。Enoch Lieu遂到她身边指示其离开，但孔反称被灭声并两度掌掴他。
「香港监察」發布的影片显示，孔琳琳在场上用手打工作人员并高声对质，不断以英语高呼「我是记者」「你没有权碰我」「可耻」「这就是英国民主」等等。工作人员在她施袭之后，抓住她的双臂并且报警。
央视记者斥与会者汉奸
香港监察在声明中指，当时罗杰斯（Benedict Rogers）正在作总结發言﹕「我是亲中的，不是反中的。我希望中国和她的人民成功。我批评当今的中国政府及其对待人民的方式，但我支持中国这个国家和人民，相信香港成功符合中英双方利益。因此，履行中英联合声明的承诺和捍卫一国两制，对各方都有利。」
孔琳琳就在此时站立向罗杰斯大叫﹕「你是骗子，你是反中的。你想分裂中国，你甚至不是中国人。其他人都是汉奸！」一轮理论后，她最终被警方带走。
她在被伯明翰警方通宵扣留调查之后，于10月1日 被释放。
Enoch Lieu当时（10月1日）接受法新社访问时表示﹕「这是对英国民主的冲击，它就在保守党年会当中发生。」
该座谈会由保守党议员布鲁斯 (Fiona Bruce) 担任主持，与会者除了保守党人外，还包括香港民主党创党主席李柱铭、香港大学法律系副教授戴耀廷和香港众志常委罗冠聪等。
上升外交层次
事件发生后，中方随即高调为她辩护，大使馆和央视齐声要求道歉。
中国驻英国大使馆，10月1日發表声明，称孔琳琳当时只是提问和表达意见却被「阻止和袭击」，是完全不可接受。声明批评该座谈会助长了反中分裂人士的傲慢，中方表示严重关切和强烈反对，要求主办方停止干预香港事务。
央视發言人指，在中国驻英使馆严正交涉和舆论压力下，英警在短时间内释放了孔琳琳。「律师明确表示，孔琳琳是无指控释放，其行为是正常履职，会议组织方举止失当。」
央视指孔琳琳在表达观点时「遭到百般阻挠，甚至人身侵犯」，他们形容事件「荒唐」，促请英警保障「记者合法权益」。「任何鼓吹分裂中国的图谋和行为都是逆历史潮流和徒劳的。...在一贯标榜言论自由的英国，光天化日之下居然发生这种侵犯中国记者正当权益的事件，这是完全不能接受的。」
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