为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

央视春晚

中国中央电视台为庆祝农历新年而自1983年起于每年农历除夕晚上举办的电视综合晚会。

央视春晚是中国大陆关注度最高的电视节目之一。

29.11.2018, China, Shanghai: --FILE--View of the stand of Bilibili, a leading Chinese video-sharing streaming website themed around anime, comic and game fandom, during an exhibition in Shanghai, China, 29 November 2018. Legal & General Group Plc bought a new position in shares of Bilibili Inc ®C (NASDAQ:BILI) during the 3rd quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the Securities & Exchange Commission. The institutional investor bought 3,798 shares of the company°Øs stock, valued at approximately $51,000. Foto: Wang Gang/Imaginechina/dpa |

Bilibili拜年祭—年轻人的弹幕春晚 24.02.2019

每年春节期间，中国央视的春晚依然是许多人或多或少关注的话题，虽然其热度大不如前，而且近年来批评声日甚。与此同时，在网络上兴起的另一场“春晚”却日益兴盛，成为许多年轻人的另类选择。
04.02.2019, China: ©/MAXPPP - BEIJING, CHINA - FEBRUARY 04: (L - R) Singers Jackie Chan and Deng Lun perform on the stage during the 2019 China Central Television (CCTV) Spring Festival Gala on Chinese New Year's Eve on February 4, 2019 in Beijing, China. (Photo by VCG) Foto: @/MAXPPP/dpa |

长平观察：好看的春晚也不过是动物福利 05.02.2019

尽管批评春晚的声音在中国被一再被删除和封杀，但是仍然可以听到怨声四起，嘲讽不断。时评人长平认为，我们并不需要包装得更加巧妙的春晚，而是根本就不应该有这样一种垄断性的大型政治宣传。
Senegalese football player Demba Ba of Shanghai Greenland Shenhua shots the ball against Changchun Yatai in their 16th round match during the 2018 Chinese Football Association Super League (CSL) in Changchun city, northeast China's Jilin province, 4 August 2018. Shanghai Greenland Shenhua played draw to Changchun Yatai 1-1. Foto: Xi Haibo/Imaginechina/dpa |

登巴巴、政治正确与种族歧视 06.08.2018

近日，上海申花的塞内加尔籍前锋登巴巴遭遇亚泰球员张力辱骂一事，成为舆论焦点。而种族歧视的这个话题，也继春晚小品之后，再次引发热议。
Undatierte Aufnahme des chinesischen Fernsehmoderators Zhu Jun, der die chinesische Ausgabe der deutschen Fernsehshow Wetten, dass..? moderiert. Die Show - auf chinesisch Xiang tiaozhan ma? wird von dem Fernsehsender CCTV wöchentlich zur besten Sendezeit am Sonntagabend um 21.15 Uhr ausgestrahlt. Foto: Liu zhaoming/Imaginechina +++(c) dpa - Report+++ |

MeToo遇朱军 删你没商量 28.07.2018

春晚老面孔、央视主持朱军被曝光骚扰女实习生受到热议，相关新闻很快就被删除，微博上也找不到关于朱军猥褻、骚扰相关的话题，好像一切都没发生。

This is a screen grab take from CCTV China on Friday Feb. 16, 2018 showing dance sequence in an Africa skit shown on state television showing an Asian woman blacked up. The Chinese comedy sketch broadcast on state media showing an Asian woman with her face blacked up has drawn accusations of racism. The skit was shown on state broadcaster CCTV on Thursday night and depicted the opening of a Chinese-built high-speed rail in Kenya. (CCTV via AP) |

“外交部真急了”——耿爽回应种族歧视风波 22.02.2018

“如果有人试图借题发挥，挑拨中国同非洲国家的关系，那注定是徒劳的”——在2月22日的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽对央视春晚小品被指“种族歧视”做出回应。
This is a screen grab take from CCTV China on Friday Feb. 16, 2018 showing dance sequence in an Africa skit shown on state television showing an Asian woman blacked up. The Chinese comedy sketch broadcast on state media showing an Asian woman with her face blacked up has drawn accusations of racism. The skit was shown on state broadcaster CCTV on Thursday night and depicted the opening of a Chinese-built high-speed rail in Kenya. (CCTV via AP) |

泽林视点：偏见狂欢节 21.02.2018

春晚期间的非洲小品引发了对中国种族主义以及新殖民主义的谴责。专栏作家Frank Sieren认为，问题在于对自己非常敏感的中国人却缺乏体谅别人的能力。
REFILE - CORRECTING DATE People watch the CCTV Spring Festival Gala TV show on a screen at the Beijing West train station in Beijing, China, February 15, 2018. REUTERS/Thomas Peter

性别歧视+种族歧视:春晚小品暴露了什么？ 19.02.2018

山东卫视春晚小品《海的誓言》被指歧视女性遭网民炮轰，该台不得不出面道歉。央视春晚意在歌颂中非合作的小品也被指有种族主义歧视嫌疑，但央视迄今无回应，吐槽春晚的微博也一度被删。
REFILE - CORRECTING DATE People watch the CCTV Spring Festival Gala TV show on a screen at the Beijing West train station in Beijing, China, February 15, 2018. REUTERS/Thomas Peter

墙外文摘：红色春晚 歧视你也歧视我 18.02.2018

有评论认为，春晚已经不再考虑推陈出新，成为不加掩饰的政治献礼。其节目在对非洲人搞种族歧视的同时，也充满着对中国人的歧视。
REFILE - CORRECTING DATE People watch the CCTV Spring Festival Gala TV show on a screen at the Beijing West train station in Beijing, China, February 15, 2018. REUTERS/Thomas Peter

狗年春晚：不许百姓吐槽 但可种族歧视？ 15.02.2018

一边看春晚，一边抢红包、吐槽，似乎已成过年必备节目，但是今年吐槽春晚的声音变少了，以至于有网友怀疑：“春晚已经难看到连吐槽的人都没有了吗 ​”，这个问题的答案可不简单。
English singer and songwriter Jessie J performs during a gala for the Tmall 11.11 Global Shopping Festival 2017 at Mercedes-Benz Arena in Shanghai, China, 10 November 2017. Foto: Alibaba/Imaginechina/dpa |

双11“猫晚”上的那些腕儿 11.11.2017

今年的“双11”晚会，天猫不仅请来了海内外巨星前来助阵，还吸引了近4000万观众互动。这其中除了要感谢明星效应，还要感谢马云的首次“触电”。
HOUSTON, TX - FEBRUARY 05: Tom Brady #12 of the New England Patriots raises the Vince Lombardi Trophy after defeating the Atlanta Falcons during Super Bowl 51 at NRG Stadium on February 5, 2017 in Houston, Texas. The Patriots defeated the Falcons 34-28. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

“超级碗”：球场上的"美国春晚" 06.02.2017

在周日举行的“超级碗”决赛上，爱国者绝地反击上演大逆转，最终击败亚特兰大猎鹰队夺冠。不过，这场竞技狂欢最吸引眼球的不仅是赛事本身，还有中场秀和广告。当然，这些天价广告也带上了特朗普时代的政治色彩。
04.01.2017**** - SINGAPORE, Jan. 4, 2017 () -- Photo taken on Jan. 4, 2017 shows that a giant golden rooster lantern lights up for testing in Singapore's Chinatown. Singapore's Chinatown will hold an official light-up ceremony of the new year lanterns on Jan. 7 for the upcoming Chinese Lunar New Year. (/Then Chih Wey) (lrz) |

墙外文摘：台湾“春晚”，他年笑侬知是谁？ 29.01.2017

台湾网络媒体模仿中国“春晚”自嘲的背后，是新的大国博弈时代台湾、香港的前途与命运。
Menschen laufen am 16.01.2017 in Peking (China) an einer Neonreklame in Form eines Feuerhahns vorüber. Am 28.01.2017 beginnt mit dem chinesischen Neujahr das Jahr des Hahnes. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

大写的尴尬!党媒"吐槽"春晚观众口味"刁" 28.01.2017

央视鸡年春晚落幕，随之而来的是网民吐槽不断，内地知名评分网站评论功能遭关闭。党媒《人民日报》发文批观众，越来越擅长"挑三拣四"。
21.12.2016+++ People wearing masks walk toward an office building during the smog after a red alert was issued for heavy air pollution in Beijing's central business district, China, December 21, 2016. REUTERS/Jason Lee

今儿来，明儿来，后儿还来！ 21.12.2016

“今儿刮明儿刮后儿还刮”——1990年倪萍在春晚上的一句台词，如今道出了中国人的心声。小品中倪萍以幽默的方式抱怨北方的大风，然而现在北京人却渴望西北风的到来。
Two Chinese brothers, Wang Kai and Wang Rui, take their mother in a homemade carriage to Fuzhou on March 2, 2010. Their 81-year-old mother, Wang Yuxia, sticks her head out the window to see the views in the capital city of China's Fujian province. To go with story 'Fueled by filial piety' by Hu Meidong, Zhu Xingxin and Wang Qian; Copyright: picture alliance/ASIAN NEWS NETWO/Zhu Xingxi

长平观察：“孝顺国家”吧，孝子贤孙们！ 16.02.2016

中国央视新闻宣传提出“孝顺国家”引发舆论惊讶。时评人长平认为，这是“中国梦”的必然结果。
09.02.2016 *****epa05150596 Pedestrians walk past debris from a night of clashes between police and protesters in Mongkok district in Hong Kong, China, 09 February 2016. A crackdown on illegal street food hawkers during Chinese Lunar New Year escalated into what some witnesses described as a 'riot' in the district of Mongkok. Protesters, so-called localists' who campaign for varying degrees of independence for Hong Kong, launched sporadic brick and bottle attacks on police, who retaliated with pepper spray. Police fired 2 warning shots. EPA/JEROME FAVRE +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/epa/J. Favre

七张图看一周大事 13.02.2016

本周发生哪些大事？德国之声汇集一周要闻：旺角发生骚乱；“红色”春晚遭吐槽；巴伐利亚火车相撞；柏林电影节开幕。
显示更多文章