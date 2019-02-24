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中国中央电视台为庆祝农历新年而自1983年起于每年农历除夕晚上举办的电视综合晚会。
央视春晚是中国大陆关注度最高的电视节目之一。
每年春节期间，中国央视的春晚依然是许多人或多或少关注的话题，虽然其热度大不如前，而且近年来批评声日甚。与此同时，在网络上兴起的另一场“春晚”却日益兴盛，成为许多年轻人的另类选择。
尽管批评春晚的声音在中国被一再被删除和封杀，但是仍然可以听到怨声四起，嘲讽不断。时评人长平认为，我们并不需要包装得更加巧妙的春晚，而是根本就不应该有这样一种垄断性的大型政治宣传。
近日，上海申花的塞内加尔籍前锋登巴巴遭遇亚泰球员张力辱骂一事，成为舆论焦点。而种族歧视的这个话题，也继春晚小品之后，再次引发热议。
春晚老面孔、央视主持朱军被曝光骚扰女实习生受到热议，相关新闻很快就被删除，微博上也找不到关于朱军猥褻、骚扰相关的话题，好像一切都没发生。
“如果有人试图借题发挥，挑拨中国同非洲国家的关系，那注定是徒劳的”——在2月22日的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽对央视春晚小品被指“种族歧视”做出回应。
春晚期间的非洲小品引发了对中国种族主义以及新殖民主义的谴责。专栏作家Frank Sieren认为，问题在于对自己非常敏感的中国人却缺乏体谅别人的能力。
山东卫视春晚小品《海的誓言》被指歧视女性遭网民炮轰，该台不得不出面道歉。央视春晚意在歌颂中非合作的小品也被指有种族主义歧视嫌疑，但央视迄今无回应，吐槽春晚的微博也一度被删。
有评论认为，春晚已经不再考虑推陈出新，成为不加掩饰的政治献礼。其节目在对非洲人搞种族歧视的同时，也充满着对中国人的歧视。
一边看春晚，一边抢红包、吐槽，似乎已成过年必备节目，但是今年吐槽春晚的声音变少了，以至于有网友怀疑：“春晚已经难看到连吐槽的人都没有了吗 ”，这个问题的答案可不简单。
今年的“双11”晚会，天猫不仅请来了海内外巨星前来助阵，还吸引了近4000万观众互动。这其中除了要感谢明星效应，还要感谢马云的首次“触电”。
在周日举行的“超级碗”决赛上，爱国者绝地反击上演大逆转，最终击败亚特兰大猎鹰队夺冠。不过，这场竞技狂欢最吸引眼球的不仅是赛事本身，还有中场秀和广告。当然，这些天价广告也带上了特朗普时代的政治色彩。
台湾网络媒体模仿中国“春晚”自嘲的背后，是新的大国博弈时代台湾、香港的前途与命运。
央视鸡年春晚落幕，随之而来的是网民吐槽不断，内地知名评分网站评论功能遭关闭。党媒《人民日报》发文批观众，越来越擅长"挑三拣四"。
“今儿刮明儿刮后儿还刮”——1990年倪萍在春晚上的一句台词，如今道出了中国人的心声。小品中倪萍以幽默的方式抱怨北方的大风，然而现在北京人却渴望西北风的到来。
中国央视新闻宣传提出“孝顺国家”引发舆论惊讶。时评人长平认为，这是“中国梦”的必然结果。
本周发生哪些大事？德国之声汇集一周要闻：旺角发生骚乱；“红色”春晚遭吐槽；巴伐利亚火车相撞；柏林电影节开幕。
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