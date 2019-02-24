Bilibili拜年祭—年轻人的弹幕春晚

每年春节期间，中国央视的春晚依然是许多人或多或少关注的话题，虽然其热度大不如前，而且近年来批评声日甚。与此同时，在网络上兴起的另一场“春晚”却日益兴盛，成为许多年轻人的另类选择。