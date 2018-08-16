 央视《开学第一课》  引发家长″吐槽大会″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2018

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时政风云

央视《开学第一课》  引发家长"吐槽大会"

中国教育部要求各地学生们在本周六晚，开学前夕与家长共同观看央视节目《开学第一课》。然而这档节目不仅内容上受到质疑，也因超长的广告时间引发家长大吐槽，一些家长称看的是"广告第一课"。

China Kinder lernen in der Schule (picture-alliance/dpa/S. Stache)

多地中小学即将在9月3日开始新学期

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一名中国小学生在一场演讲比赛上公开声称，他梦想有钱，以逃避日复一日的生活，令人惊叹他的坦率和他成年人般玩世不恭的态度。他的表态虽然与“中国梦”的精神不符，但仍得到了官方媒体的肯定。社交媒体更是好评如潮。 (28.05.2018)

法国议会通过一项更严格的法规，禁止15岁以下中小学生在校使用手机、平板电脑、智能手表等互联网设备。 (31.07.2018)

本周，中国各省市的高考成绩陆续发榜。与此同时，也有越来越多的西方高校宣布承认高考成绩。然而，中国高考近年来愈发政治化的命题，是否为这些西方高校所担心？ (30.06.2018)

新学期开始！许多学生都得为新学期购买各项学习用品。然而据统计，德国有超过一百万名学童需要国家资助才能购买开学必备的学习用品。 (27.08.2018)

（德国之声中文网）本周六晚上20：00是教育部办公厅之前发文通知看央视观看《开学第一课》的时间，文件要求每位中小学生及家长要共同观看这个节目，原定20点开播的节目，足足放了大约15分钟广告后才开始，被一些家长戏称为"广告第一课"。

根据中国教育部网站消息，教育部和央视联合制作的《开学第一课》大型公益节目，每年秋季开学前播出。今年的《开学第一课》以"创造向未来"为主题，通过"梦想、奋斗、探索、未来"四个篇章，会在周六（9月1日）晚间20点播出。众多家长们在家和孩子等着收看节目。不料左等右盼，培训机构、学习APP等广告播完一段又一段，节目迟迟没有播出。《新京报》发表的一篇评论指出，这些广告还有卖床垫的、卖豆浆机、卖瓷砖的、卖阿胶的、卖家电的、卖儿童牙膏的："生生地将一堂品德课变成了一堂广告营销课。"

网易新闻报道，节目播出后引起网友大吐槽，周日早上还一度上了微博热搜榜。家长Fiona指出："是该骂！第一不守时，第二强制观看，第三一边喊着减负，一边大力做培训广告？我想说这是来搞笑的吗？"家长颖颖抱怨说："低年级小孩，生生熬到近10点才能睡，本来开始时间就不早，还不赶紧播出，能好好开学第一课吗？

还有家长放了一张孩子看节目的背影照片并写道："为了凹这个造型，等了15分钟广告。"

这位家长是按照学校的要求拍摄了孩子看节目的照片。新浪新闻指出，各地学校接到教育部收到关于《开学第一课》的工作要求后高度重视，要求观看时拍照上传，或是要求写好观后感。 "硬任务"也引发了不满情绪，有网友说："开学第一课是什么鬼，为了完成任务，活生生的看了15分钟广告。"也有网友指出："高考还没有全国统一，作业倒是全国统一起来了"。也有人写到："少年强 则国强，少年娘 则国娘，广告多 扰人心，时间长 学生累，观后感 走形式。"

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后座上的好学生

央视周日对广告多的做法发表道歉声明，根据多家中国媒体报道，央视广告经营管理中心周日表示，9月1日晚，央视综合频道《开学第一课》播出前广告太多，影响了家长和同学们准时收看，谨向家长和同学们表示诚挚歉意！然而许多网民并不买账，觉得道歉并没有诚意，网民"wangke2594"指出："错了又能怎样，该露脸的露脸，该拿钱的拿钱，过两天恢复平静。" 网友"雷位卫"说："很好的反面一课！让孩子们懂得只为商业价值而不守时不守信，将受到谴责。"

另外一名网友郑先生zwd不仅批评这种做法，也对播出内容表示质疑："广告费已经到手了，反手来一个道歉，明年还是这个套路！简直就是广告中插播的节目，而且请的成龙来给孩儿们讲道理，他自己的娃还是个吸毒犯呢！！"

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