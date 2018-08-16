央视《开学第一课》  引发家长"吐槽大会"

（德国之声中文网）本周六晚上20：00是教育部办公厅之前发文通知看央视观看《开学第一课》的时间，文件要求每位中小学生及家长要共同观看这个节目，原定20点开播的节目，足足放了大约15分钟广告后才开始，被一些家长戏称为"广告第一课"。

根据中国教育部网站消息，教育部和央视联合制作的《开学第一课》大型公益节目，每年秋季开学前播出。今年的《开学第一课》以"创造向未来"为主题，通过"梦想、奋斗、探索、未来"四个篇章，会在周六（9月1日）晚间20点播出。众多家长们在家和孩子等着收看节目。不料左等右盼，培训机构、学习APP等广告播完一段又一段，节目迟迟没有播出。《新京报》发表的一篇评论指出，这些广告还有卖床垫的、卖豆浆机、卖瓷砖的、卖阿胶的、卖家电的、卖儿童牙膏的："生生地将一堂品德课变成了一堂广告营销课。"

网易新闻报道，节目播出后引起网友大吐槽，周日早上还一度上了微博热搜榜。家长Fiona指出："是该骂！第一不守时，第二强制观看，第三一边喊着减负，一边大力做培训广告？我想说这是来搞笑的吗？"家长颖颖抱怨说："低年级小孩，生生熬到近10点才能睡，本来开始时间就不早，还不赶紧播出，能好好开学第一课吗？

还有家长放了一张孩子看节目的背影照片并写道："为了凹这个造型，等了15分钟广告。"

这位家长是按照学校的要求拍摄了孩子看节目的照片。新浪新闻指出，各地学校接到教育部收到关于《开学第一课》的工作要求后高度重视，要求观看时拍照上传，或是要求写好观后感。 "硬任务"也引发了不满情绪，有网友说："开学第一课是什么鬼，为了完成任务，活生生的看了15分钟广告。"也有网友指出："高考还没有全国统一，作业倒是全国统一起来了"。也有人写到："少年强 则国强，少年娘 则国娘，广告多 扰人心，时间长 学生累，观后感 走形式。"

观看视频 00:32 直播 00:32 分钟 后座上的好学生

央视周日对广告多的做法发表道歉声明，根据多家中国媒体报道，央视广告经营管理中心周日表示，9月1日晚，央视综合频道《开学第一课》播出前广告太多，影响了家长和同学们准时收看，谨向家长和同学们表示诚挚歉意！然而许多网民并不买账，觉得道歉并没有诚意，网民"wangke2594"指出："错了又能怎样，该露脸的露脸，该拿钱的拿钱，过两天恢复平静。" 网友"雷位卫"说："很好的反面一课！让孩子们懂得只为商业价值而不守时不守信，将受到谴责。"

另外一名网友郑先生zwd不仅批评这种做法，也对播出内容表示质疑："广告费已经到手了，反手来一个道歉，明年还是这个套路！简直就是广告中插播的节目，而且请的成龙来给孩儿们讲道理，他自己的娃还是个吸毒犯呢！！"