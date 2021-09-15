央视名嘴“朱军性骚扰案”二审维持原判

(德国之声中文网）“朱军性骚扰案”被视为在中国具有里程碑意义的案件。此前的一审裁决对中国刚刚起步的#MeToo运动造成了打击。

本周三（8月10日），“朱军性骚扰案”在北京市一中院再次开庭。北京市第一中院晚7点在官方微博发布公告，称“二审依法不公开开庭审理上诉人周某某与被上诉人朱某一般人格权纠纷案并当庭宣判。庭审中，双方依法陈述了各自的意见，进行了举证质证，发表了辩论意见。法院经审理认为，上诉人周某某提交的证据不足以证明朱某对其实施了性骚扰行为，上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，故判决驳回周某某的全部上诉请求，维持原判。”

据法新社报道，今天上午，在“朱军性骚扰案”原告、真名周晓璇的弦子抵达北京第一中院之前，警方封锁了人行道并记录过往行人的详细信息。

2018年，一个网名弦子的女子在社交媒体公开发文，指控中国央视著名主持人朱军2014年在央视化妆间对作为实习生的她进行了包括强吻、猥亵在内的长达五十分钟的性骚扰。她也向法院对朱军提起诉讼，要求朱军公开道歉并做出5万元人民币的赔偿。先前，弦子曾在2014年6月10日，即案发第二天，向北京警方报了警。

“朱军性骚扰案”审理期间，弦子因公开自己的经历成为中国#MeToo运动的代言人。在其影响下，数十名女性开始讲述她们过去被骚扰或侵犯的经历。尽管受到当局的压力，弦子一直坚持公开发声并公布官司进展。

2020年12月，朱军被诉性骚扰案开庭。此案引起大量关注。当日，一些弦子的支持者在法院门口表示声援，包括法新社在内的前来采访的外国媒体记者在拍摄现场被警方拖走。2021年9月14日，北京市海淀区法院在不公开审理后以原告周某某提交的证据不足以证明朱某对其进行性骚扰的主张为由，驳回原告周某某的诉讼请求。庭审当日朱军未到庭。

中國MeToo大事件:朱軍被控性騷擾案開庭

上诉后再次开庭

对这一判决结果，弦子提出上诉并发表声明，称法官未给予其详述指控的机会，没有允许控方调取多项证据的请求，如监控录像、合影、笔录文件和当年身着衣物上的DNA等。

在朱军性骚扰案”二审开庭前，现年29岁的弦子向法新社表示，“我现在仍然感到有点害怕和沮丧。 一审的过程是一次很深的二次伤害"。

她说，她的律师团队将集中精力获取更多的证据，比如她报案后警方对她父母的询问记录--这些记录没有包括在先前的审判中。此外，她的律师团队还要求获得监控录像。弦子指出，朱军没有参加先前的庭审。有关朱军指控她损害其名誉和精神健康的案子，弦子表示，她不知道此案的进展。

一年以来，弦子在微博上已被禁言。在弦子8月8日发到朋友圈的视频中，她表示，“从2018年起诉到今天，已经过去四年了，后天也很有可能是这个案子的最后一次开庭......即使是一审败诉、即使是经过了漫长的四年与数不清的挫折，即使看起来是沮丧与失败，我也清楚这一切都是我和大家倾其所有付出四年所换来的珍贵的结果，如果不曾努力，连此刻的答案都是奢望。"

在新浪微博上，有网友表示，“不管结果如何，我仅代表我自己，支持她，支持她的一切决定。2018年至今，很多事发生了，但在中文语境内，是弦子鼓励我，也相信鼓励了很多人站出来发声。再一次，不论时间如何下行，弦子，我支持你，已经很棒了，你真的很坚强！”该留言至8月10日已获得约3000次转发，3300多次点赞。

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