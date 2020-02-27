 央视前主持武汉疑被抓 网民不要中国“向世界道歉” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.02.2020

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时政风云

央视前主持武汉疑被抓 网民不要中国“向世界道歉”

据网络媒体报道，自媒体记者、央视前主持人李泽华在武汉直播疑似被抓。而另一名央视前主持人邱孟煌在社交媒体上呼吁中国为疫情“向世界道歉”，遭到网民痛批。

China Wuhan | Li Yunzhong (Privat)

（德国之声中文网）据"中国数字时代"等媒体报道，在武汉进行报道的公民记者李泽华2月26日晚失联，疑似被抓捕，失去人身自由。报道称，他的住所遭自称公安的人士强行进入，在"警方"进入其住所前李泽华仍在YouTube上进行直播。

从李泽华的YouTube频道内容看，2月16日李泽华曾到武汉疫情严重的百步亭社区及武汉软件职业学院实地采访；18日报道了武汉市殡仪馆"天价招聘尸体搬运工"的内幕；25日前往武昌火车站地下停车场采访滞留在此的外地务工人员。26日只有一段长度30秒的视频，李泽华称在前往武汉病毒研究所途中，被人驾车跟踪，在发出急促"求助"后，视频中断。

当天晚上的另一段直播显示李泽华在房间内，听到门外有人后，进行了一段自白。其中说到，"我也想像柴静一样能够去到一线，能在04年那样的舆论环境之下作出北京抗击非典那样的片子，或者是2016年放出《穹顶之下》全网封杀。我认为那是有价值的。"他最后开门让两名黑衣人入室，视频中断。

毕业于中国传媒大学的李泽华，曾做过央视主持人，2018年辞职创办自媒体"不服TV"，开始成为视频内容创作者。他是近期继陈秋实、方斌之后，又一名在武汉被捕的公民记者。

"给你们添乱了"

《华尔街日报》本月初发表的一篇题为"中国是真正的亚洲病夫"(China Is the Real Sick Man of Asia)的专栏文章，引发了一场涉嫌"辱华"的舆论和外交风波。在中国的社交媒体上，对此的讨论仍在继续。

央视前主持人阿丘（邱孟煌）本月20日在微博留言："此时，虽然东亚病夫的牌匾早已踢碎了一个多世纪了，但我们可不可以说话语调稍温和并带些歉意，不怂也不豪横地把口罩戴起来，向世界鞠个躬，说声：对不起，给你们添乱了。"从反应来看，很多网民对此表示愤怒，并不认同中国应向全世界道歉。

微博大V"提刀花在缅北"评论道:"阿丘的言论是很危险的，他在为全球跃跃欲试的排华行为提供道德依据--中国人错了，中国人该死。而阿丘本人作为中国人，却不肯率先自杀向全世界谢罪。"作者还指出"病毒是天灾，是全人类共同的敌人，谁头上都落过，只是这一次刚好落到了武汉头上，而武汉以封城的形式替全人类扛了，中国替全人类扛了。"

据报道，阿丘已删除相关微博留言。但网民对他的批评仍在继续发酵，微博上有大量攻击性言论。

 

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