央视再曝台谍案 台外交部: 诬陷栽赃

(德国之声中文网)中国官媒央视继11日晚间于「焦点访谈」中播出台湾人李孟居对镜头道歉的影片后，12日又在同一节目中，称一个名为「郑宇钦」的台湾人因对大陆从事间谍情报活动被国家安全机关逮捕。13日上午，台湾外交部欧洲司司长姜森指出央视报导存在多事实错误，刻意捏造、别有企图。

姜森在13日例行记者会上说，郑宇钦不是捷克查理大学的教授，且2005年到2018年旅居捷克时，也经常公开推广中国一带一路、推动中国与捷克的关系。此外，台湾并没有「李云鹏」这个人做捷克代表。

央视节目称郑宇钦涉嫌在中国从事间谍行为，并在捷克造谣丑化「祖国」，对中国造成恶劣影响。央视报导郑宇钦已经在2019年4月入境中国时被逮捕。报导叙述，台湾驻捷克经济文化办事处代表「李云鹏」曾与郑宇钦接触，请郑「写一写关于情报机关运作的文章」。但合作几次之后李云鹏就和郑宇钦断了联络。

有别于穿着囚服的李孟居，郑宇钦穿着格子衬衫与黑色背心受访。他在节目中说:「没有一个国家能够允许有人主张分裂国土，我是明白的，我做的事情对大陆是有伤害的」。

台湾陆委会12日晚间发表声明，称中共「一再恶意政治炒作，假借国安借口打压台湾交流人士，并诬陷我方从事间谍行为，刻意破坏两岸关系」。陆委会重申，中国让相关案件当事人接受官媒采访，在媒体上认罪、悔罪等手法，完全不符合正当法律程序，呼吁陆方尽速停止不符正当司法程序之作法。

陆委会称，陆委会和海基会并未接获郑宇钦家属的反映或请求协助，但会进行了解并提供可能协助。

与台湾失联已久?

郑宇钦虽在央视节目中被指为卓荣泰前助理，但跟被指为屏东枋寮乡顾问的李孟居相比，郑宇钦得到的公开声援更少。台湾政坛或学术界，出面分享自己与郑宇钦结识或交流的经验者甚少，他在网络上的受访或专栏文章也都停留在2016年。

前民进党主席卓荣泰12日在脸书上贴文，严正声明自己从未有过郑宇钦这位助理，过去也不任识他。他批评央视新闻内容除了一句「前助理」以外，内文毫无任何与助理工作具体相关的时间、作为，「显然是为牵扯而牵扯。」

台湾《苹果日报》采访到一名民进党谢系幕僚透露，郑宇钦多年前曾参加民进党谢系的新文化青年工作队，但后来赴捷克发展，多不在台湾，已经十多年没有联络。

民进党新北市议员张志豪则告诉台湾《苹果日报》，2013年张志豪在时任立委的萧美琴国会办公室服务时曾认识郑宇钦，却也没提到更多细节，补充说「中共抓的都是跟大家一样平凡生活的人，国人看清楚了，中共的真面目就是如此。」

央视: 迂回他国情搜的典型案件

央视长达15分钟节目，以戏剧化手法叙述郑宇钦的工作。节目称郑宇钦目标进入总统府国家安全会议担任咨询委员，但是在台湾仕途不顺，2004年改往捷克查理大学攻读博士学位。当时虽与驻捷克台北经济文化代表处代表李云鹏接触，但只合作几次之后就断了联络。2008年郑宇钦回台，结识一名叫做吕家嘉的女子，之后帮忙台湾间谍机构物色可发展的专家学者，多次去中国参加学术会议，收取间谍经费作为报酬。

央视报导，2016年左右，郑宇钦跟吕家嘉交接后的窗口陶致蓁商量，为了参加更多欧盟学术会议以便搜集跟中国有关的情报，成立了中欧政治经济研究所，自封所长。央视称，郑在陶的经费赞助下成功举办两场学术会议，打开知名度，甚至收到欧洲安全与合作理事会的邀请参与大型学术会议，同场会议没有其他中方代表受邀。郑宇钦持续以学者身份建立人脉、搜集情报，随着任务增加，拿到的间谍经费也增多。央视报导，他在2005年至2019年间收取了快276万台币的间谍经费。

央视报导称，2019年1月，郑宇钦看见三篇反华基金会研究员撰写的文章，认为是抹黑丑化中国捷克外交政策的好机会，因此篡改消息来源、加油添醋的把这三条文章在华人群里广传，试图借由挑拨中国和其他国家的外交关系，为台湾拓展「外交空间」。央视报导，他的行动引起关注，在2019年4月，进入大陆时被国家安全机关逮捕。

央视节目结尾称，「郑宇钦案是一起典型台湾间谍机关迂回其它国家，对祖国大陆进行情报搜集的案件，也是一起『台独』势力在海外意图调拨祖国大陆与其它国家“外交”关系的典型案件。」

郑宇钦仍是「所长」

10月12日，央视报导发布当天，网友在维基百科建立了「郑宇钦」的介绍页面，提到郑宇钦1977年6月6日生于台湾高雄，现任捷克布拉格查理大学教授，曾在捷克成立中欧政治经济研究所。根据页面提供的新闻链接，郑宇钦曾在2015到2016年间多次以「中欧政治经济研究所所长」身份接受包括中央社、中评社等媒体采访，分析中国与欧盟政治经济议题。

2015年，郑宇钦曾在「天下独立评论」开设「中欧政经研究所」专栏发表投书，分享在欧洲、中国以及台湾等政经观察。他使用的头衔包括: 欧洲外交情报研究院副主任、JMBI情报研究学术期刊编审、「脸书外交观察团－我们的外交」发起人、欧美研究中心RIEAS职员等。该专栏最后一篇文章发表于2015年6月13日。

郑宇钦的个人脸书上，最后一篇公开贴文日期为2019年4月15日。目前欧盟中国政治经济研究所(EU-China Economics and Politics)的网页上，仍把郑宇钦列为所长。