央视借美国脱口秀讽刺排挤华为政策

（德国之声中文网）中央电视台周一（5月27日）在午间新闻中引用了《每日秀》(The Daily Show)一期节目的片断，引用内容主要集中在赞扬华为5G技术全球领先的部分。央视主持人解说称，《每日秀》主播认为，美国打压华为是因为华为的5G技术领先、而美国自己的5G技术落后太多。

在央视播出的《每日秀》片断中，可以看到主播诺亚(Trevor Noah，被中国网友普遍称为"崔娃")说："美国5G和中国5G相比，就如同LD和DVD的区别，中国5G技术遥遥领先，并将准备设定5G的标准。许多人都说，美国已经输掉了这场比赛。"

美国政府指责华为可能成为听命于中共当局的间谍工具，但是至今没给出华为产品中暗藏"后门"的证据。

在《每日秀》的这起节目中，主播诺亚也讽刺中国华为以及美国厂商都为政府从事监控的内容。诺亚说，华为是中国企业，因此许多国家的政府不相信它的安全性，"如果华为成为世界领先的5G供应商，那么中国就可以监视所有人。这很糟糕，因为这就是美国想做的。"他表示，这就好比变道超车时，反而被其他人抢到了前面，"你会说，嘿，混蛋，那是我要做的。"不过，央视新闻中并没有引用短片中的这部分内容。

任正非：准备打持久战

大约两周前，美国政府通过宣布电信业国家紧急状态，将华为定义为"国家安全威胁"，禁止美国企业与这家中国电信设备供应商进行生意往来，高通、谷歌等企业都不得不"断供"华为。不过几天后，华盛顿又给予部分企业以90天"宽限期"，并声称可以酌情延长。

中国央视周日还播放了华为总裁任正非的专访。这位现年75岁的企业家说，华为"准备打持久战"。"我们没有准备打短期突击战，我们突击战也打，我们以后也可能强大，我们度过这个磨合阶段，产品切换磨合这个阶段，其实我们可能更强大了。"

在谈及正被美国起诉的女儿孟晚舟时，任正非说："在我们没有受到美国打压的时候，孟晚舟事件没发生的时候，我们公司是到了最危险的时候，惰怠，大家的口袋都有钱了，不服从分配，不愿意去艰苦的地方工作，是危险状态了。现在我们公司全体振奋，战斗力在蒸蒸日上，这个时候我们怎么到了最危险的时候呢？应该是在最佳状态了。"

文山/洪沙（美联社）