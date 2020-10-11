 央视:中国安全机关破获数百起台湾间谍窃密案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2020

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央视:中国安全机关破获数百起台湾间谍窃密案

周日，央视新闻联播节目报道称，中国国家安全机关近期组织实施“迅雷-2020”专项行动，“打击台湾间谍情报机关渗透破坏活动，破获数百起间谍窃密案件”。台湾亲绿媒体《自由时报》称这是大陆对台采取的“文攻武吓”。

China Polizei - Polizist - Symbolbild (picture alliance/abaca/Pictobank/L. Schifres)

（德国之声中文网）本周日（10月11日）晚间，中央电视台新闻联播节目播出有关中国国家安全机关破获数百起涉台间谍案的新闻。

报道中称，中国国家安全机关组织实施"迅雷-2020"专项行动，依法打击台湾间谍情报机关渗透破坏活动，破获数百起间谍窃密案件，抓获一批台湾间谍及运用人员，"打掉台湾间谍情报机关针对祖国大陆布建的间谍情报网络，有效维护了国家安全和利益"。

报道称，这是国安机关继2018年"雷霆行动"后，针对台湾及其间谍情报机关的又一次重拳出击。

报道指出，近期以来，"台湾蔡英文当局与外部反华势力勾连，挟洋自重，频频制造事端，大肆鼓噪并加紧推动一系列谋"独"活动，不断挑战一个中国底限，严重破坏台海和平稳定，台湾间谍情报机关，加速绿化，甘于充当民进党当局推进台独路线的工具，大肆利用两岸交流交往渠道，大搞学术情战媒体情战，严重危害国家主权安全和发展利益"。

新闻联播结束后播出的"焦点访谈"节目还对"迅雷-2020"专项行动进行了专题报道。在专题报道中，去年被深圳市国家安全局以涉嫌为境外刺探、非法提供国家秘密罪逮捕的台湾屏东县枋寮乡乡政顾问李孟居面对镜头表示"觉得很抱歉，过去做了很多不好的错事，也对祖国对国家或许有些伤害"。

Taiwan Archer Chen und Lee Meng-chu (picture-alliance/AP/Pingtung County Fangliao Township Office)

李孟居（图右）

节目中称，广东省国家安全厅干警透露，李孟居的行为是"台独"势力干预香港事务的典型案例，根据侦查工作掌握，此类行为除了李孟居案还有很多。

台湾《经济日报》报道称，大陆也曾于2018年9月15日央视新闻联播，以及15、16日央视焦点访谈的专题新闻节目中报道过大陆破获了百余起台湾间谍案，"指控台湾情报人员利用金钱收买、感情腐蚀、色情引诱、网络勾联等方式，利用来台陆生从事间谍情报活动"。

《经济日报》的报道还指出，台湾双十国庆的次日，央视便报道破获数百起间台湾谍窃密案，显示出"两岸紧张情势进一步升高"。

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