 央行的独立性为何如此重要？ | 经济纵横 | DW | 25.08.2018

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经济纵横

央行的独立性为何如此重要？

土耳其里拉再次陷入了困境。许多专家都建议，土耳其央行应当大幅提高利率。但是，埃尔多安总统却不愿意这么做。在这种局面下，央行独立运作的重要性就凸显出来。

Wall Street Zinserhöhung (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

美联储加息了！

(德国之声中文网) 中央银行有着许多重要职能。它监管着资金的流动，还可以用多种手段去调节资本的价格。央行是国家的重要实权机关，政府当然也知道这一点。因此，政府总是想要去干涉央行的运作。

如果在大选之前半年将利率调低，就能起到刺激经济的作用。市场上的流动性增加，低利率也有利于国家融资，从而支撑更大规模的财政预算。对于政治人物而言，在大选前向民众撒钱，这简直就是美梦成真。

历史上已经发生过无数次政府干预央行的例子。纳粹党1933年执掌德国后，央行就在政府的指示下为德国扩充军备、发动战争提供了巨大的支持。当然，这只是极端的案例，许多人会因此反驳说，大选前撒钱没什么坏处，毕竟最终受益的是民众。

USA Notenbank Fed erhöht erneut leicht den Leitzins (Reuters/K. Lamarque)

美联储大厦

这种说法，在某些情况下可能是对的。但是，普遍而言，政府如此干预央行，会触发通货膨胀。物价上涨的后果也将由民众承担。此外，这种靠刺激手段带来的经济增长往往不可持续，就好比划火柴取暖。

央行的核心职能？

土耳其的情况则有些特别。通货膨胀现在已经发生，推高了民众的生活成本。如果央行提高利率，就能遏制通胀，也有望因此而阻止货币继续贬值。但是，总统埃尔多安却不愿意这么做，因为高利率会导致经济增长放缓。德国法兰克福大学的经济学家韦兰特（Volker Wieland）指出，土耳其央行维护价格稳定的职责正在被忽视，"埃尔多安试图重新推动经济增长，但是这会导致高通胀和货币贬值。"

干涉央行运作导致的负面结果，显现出了央行独立的重要性。当初，德国同意引入欧洲统一货币，一个重要前提就是欧元区所有成员国政府必须放弃对央行的操控。欧洲央行就是在这一背景下应运而生的，独立运作的该机构，其核心职能就是维护价格稳定。

全球绝大多数独立运作的央行也都将维护价格稳定作为重要职能，并且将这一目标具体定义为"通胀率维持在2%左右"。

独立=不受民主监督?

也有一些批评者对央行独立性原则提出质疑。比如，要是央行推行糟糕的货币政策，对宏观经济产生了极其不良的影响，政界是否依然要遵守规定不干涉央行的独立性？另一层面上，"独立运作"是否也意味着"独立于民主监督"？

经济学家韦兰特解释说，只要央行的行为在其所获授权之内，就不成大问题，"这是因为央行的权力、或称央行的职责目标，是由议会制定的。"而且，欧洲央行、美联储、日本央行等独立运作的央行，都会详细解释它们所作出的各项决策。

Deutschland Frankfurt Skyline EZB (Getty Images/S. Gallup)

位于法兰克福的欧洲央行

欧洲央行暗中输血？

当然，这一整套机制并不能完全打消人们对央行是否真正独立的怀疑。比如，许多来自德国的批评者就认为，欧洲央行正在暗中为欧元区各成员国财政输血。事实上，欧洲央行通过零利率、债券收购计划等措施，让各成员国能够以很低的利率发放债券，从而便于负债严重的国家重新融资。

面对这一指责，欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)几乎总是作出一样的回答："欧洲央行的目标和使命是维护价格稳定，通胀率现在略低于2%，但无论如何在2%附近。"

  • Turkish lira (Getty Images/C. Mc Grath)

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    超越地区的影响

    今年以来，土耳其货币里拉贬值了将近45%。土耳其是全球第18大经济体，人们担心，安卡拉的货币“灾情”引发金融危机，并影响到新兴市场以及欧洲。

  • [No title] (AP)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    投资者为盈利所驱

    土耳其高额负债是家常便饭，贸易逆差、服务都必须通过借贷外汇来支付。2008年后为同金融危机作斗争，美联储和欧洲央行都实施了低利率政策，借贷容易，成本低廉，投资者在包括土耳其在内的新兴市场大举投资。

  • Türkei Der Eurasien-Tunnel in Istanbul (Getty Images/AFP/O. Kose)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    靠借贷促经济发展

    国外资金流入土耳其经济。这些资金被用来填补财政赤字、政府投资以及公司借贷。贷款推动土耳其的经济增长，人们看到消费在提高，政府的建筑项目比比皆是。而有了经济增长，政府的支持率也得到上升。这里地上写着：“减速”。

  • USA Börse in New York (Getty Images/S. Platt)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    资金撤离新兴市场

    美联储宣布加息后，最近数月以来，人们看到投资者从新兴市场撤回资金，这也是美国国内经济走势稳健的必然效果，反映到货币上，美元增值，里拉下跌，土耳其国家债券回报率上升。

  • Türkische Präsident - Tayyip Erdogan (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    对埃尔多安的强硬路线失掉信心

    土耳其受到的压力也出现在其他门槛国家，不过土耳其里拉的表现尤其糟糕，这是因为投资者对埃尔多安领导下的国民经济失掉了信心。埃尔多安相信非正统的经济政策，要求低利率，并不断抨击游说升高利率的做法。

  • Screenshot von Trump Tweet über die Türkei (Twitter/Trump)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    特朗普的推特让土耳其里拉崩盘

    8月10日，美国总统特朗普宣布对来自土耳其的进口钢铝产品提高关税。事实上，关税本身的额度并不高，仅涉及大约10亿美元的贸易额。但对脆弱的土耳其经济而言，人们对市场的信心被冲垮！更致命的是，特朗普在推特上直接提及土耳其货币，一时间，里拉的比价呈直线下滑状。

  • USA trump und Erdogan Treffen in New York (Reuters/K. Lemarque)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    相互仇视

    土耳其监禁美国牧师安德鲁·布伦森（Andrew Brunson）事件让土美两国关系恶化，而且不断升级。虽然土耳其和美国都是北约成员，但他们对叙利亚境内库尔德人问题却持不同立场。此外，安卡拉计划购买俄罗斯的一套导弹系统，以及要求华盛顿引渡旅居美国的伊斯兰葛兰运动头目，都让两国关系雪上加霜。

  • Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger - Erdogans Anhänger feiern (picture alliance/AP Photo/E. Gurel)

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    埃尔多安一人说了算

    同美国关系的恶化，加上土耳其经济的不景气，为目前市场的混乱制造了的契机。其实，今年6月埃尔多安连任土耳其总统以来，里拉贬值超过30%。土耳其修宪后，总统具有更大的权力。埃尔多安的威权统治，背离了传统的西方盟友，也让人们对土耳其的信心大打折扣。

  • Türkei, Istanbul: Finanzminister Berat Albayrak hält Ansprache (picture-alliance/M. Alkac)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    女婿阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)

    6月大选获胜后，埃尔多安加强了对央行的控制，此举让土耳其金融市场深感不安。埃尔多安没有任命专家担任财政部长，而是把这一要职交给了他的大女婿阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)，这增加了人们对央行独立性的怀疑，因为埃尔多安总统不断发出反对加息的言论。

  • Türkei Istanbul - Menschen tauschen ihr Geld um (Reuters/M. Sezer)

    土耳其货币危机的来龙去脉

    埃尔多安的“经济战”

    埃尔多安的演讲未能挽救里拉的贬值，相反，他有关“经济战”与外国发起的、旨在削弱土耳其的“运动”的言论让人进一步失去信心。他没有设法鼓励人们重拾信心，提高利率，或者到国际货币组织寻求帮助，而是煽动民族主义情绪，扮演起受害者的角色。


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