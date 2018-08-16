央行的独立性为何如此重要？

(德国之声中文网) 中央银行有着许多重要职能。它监管着资金的流动，还可以用多种手段去调节资本的价格。央行是国家的重要实权机关，政府当然也知道这一点。因此，政府总是想要去干涉央行的运作。

如果在大选之前半年将利率调低，就能起到刺激经济的作用。市场上的流动性增加，低利率也有利于国家融资，从而支撑更大规模的财政预算。对于政治人物而言，在大选前向民众撒钱，这简直就是美梦成真。

历史上已经发生过无数次政府干预央行的例子。纳粹党1933年执掌德国后，央行就在政府的指示下为德国扩充军备、发动战争提供了巨大的支持。当然，这只是极端的案例，许多人会因此反驳说，大选前撒钱没什么坏处，毕竟最终受益的是民众。

美联储大厦

这种说法，在某些情况下可能是对的。但是，普遍而言，政府如此干预央行，会触发通货膨胀。物价上涨的后果也将由民众承担。此外，这种靠刺激手段带来的经济增长往往不可持续，就好比划火柴取暖。

央行的核心职能？

土耳其的情况则有些特别。通货膨胀现在已经发生，推高了民众的生活成本。如果央行提高利率，就能遏制通胀，也有望因此而阻止货币继续贬值。但是，总统埃尔多安却不愿意这么做，因为高利率会导致经济增长放缓。德国法兰克福大学的经济学家韦兰特（Volker Wieland）指出，土耳其央行维护价格稳定的职责正在被忽视，"埃尔多安试图重新推动经济增长，但是这会导致高通胀和货币贬值。"

干涉央行运作导致的负面结果，显现出了央行独立的重要性。当初，德国同意引入欧洲统一货币，一个重要前提就是欧元区所有成员国政府必须放弃对央行的操控。欧洲央行就是在这一背景下应运而生的，独立运作的该机构，其核心职能就是维护价格稳定。

全球绝大多数独立运作的央行也都将维护价格稳定作为重要职能，并且将这一目标具体定义为"通胀率维持在2%左右"。

独立=不受民主监督?

也有一些批评者对央行独立性原则提出质疑。比如，要是央行推行糟糕的货币政策，对宏观经济产生了极其不良的影响，政界是否依然要遵守规定不干涉央行的独立性？另一层面上，"独立运作"是否也意味着"独立于民主监督"？

经济学家韦兰特解释说，只要央行的行为在其所获授权之内，就不成大问题，"这是因为央行的权力、或称央行的职责目标，是由议会制定的。"而且，欧洲央行、美联储、日本央行等独立运作的央行，都会详细解释它们所作出的各项决策。

位于法兰克福的欧洲央行

欧洲央行暗中输血？

当然，这一整套机制并不能完全打消人们对央行是否真正独立的怀疑。比如，许多来自德国的批评者就认为，欧洲央行正在暗中为欧元区各成员国财政输血。事实上，欧洲央行通过零利率、债券收购计划等措施，让各成员国能够以很低的利率发放债券，从而便于负债严重的国家重新融资。

面对这一指责，欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)几乎总是作出一样的回答："欧洲央行的目标和使命是维护价格稳定，通胀率现在略低于2%，但无论如何在2%附近。"