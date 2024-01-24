 央行出手了！降准降息稳定市场 | 经济纵横 | DW | 24.01.2024

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经济纵横

央行出手了！降准降息稳定市场

中国人民银行行长潘功胜周三宣布，2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性1万亿元，并即将局部降息。市场情绪反弹，港股应声拉升。专家指出，这凸显政府希望确保经济在新的一年有良好开局。

经济学人智库高级分析师表示：“降准是央行将在今年保持宽松货币政策的迹象”。

经济学人智库高级分析师表示：“降准是央行将在今年保持宽松货币政策的迹象”。

（德国之声中文网）中国人民银行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性1万亿元。这是决策者在中国股市暴跌的背景下，今年的首次为刺激经济而进行的降准。这个全球第二大经济体，房地产陷入困境、地方政府债务风险以及全球需求疲软等因素的影响下，疫后复苏乏力。进入到2024年后，投资者的情绪依然低迷。

根据中新网报道，中国人民银行行长潘功胜在本周三（1月24日）的新闻发布会上表示，央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性1万亿元。本周四开始下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点。

路透社报道，这是自2021年12月以来最大的一次降准，超过了大多数分析师的预期。经济学人智库（Economist Intelligence Unit）高级分析师徐天晨（音）表示：“降准是央行将在今年保持宽松货币政策的迹象”。他还补充指出，这也表明政府希望出台政策，确保经济在新的一年有良好开局。

在新闻发布会上宣布降准的做法对于央行来说是不寻常的，通常该机构会通过在其网站上发布声明宣布此类举措。《华尔街日报》报道，中国人民银行行长在发布会上突发宣布降准和降息等重大消息，且在港股收盘前发布，在中国金融历史上非常罕见，这凸显中国资本市场连续大跌之际，中国监管提振全球投资者信心非常急迫。消息宣布后，港股和海外中国资产应声拉升，人民币汇率也直线拉升。截至收盘，恒指和科指大涨3.6%和4.2%。

分析师表示，要想拉动增长，应对通缩风险，控制失业率，政府今年需要出台更多刺激措施。由于企业在增加人力上依旧谨慎，需要更多措施来保持就业的稳定。人力资源社会保障部就业促进司副司长运东来在周三的一场新闻发布会上表示：“经济运行不确定因素增多，社会预期偏弱，就业总量压力不减，结构性矛盾依然存在，稳就业需要付出更多努力。”

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去年12月，北京曾发出承诺，会采取更多步骤刺激经济复苏。上海保银投资公司首席经济学家张智威表示：“聚焦于消费为导向的财政政策更为重要，也更为有效。将财政资源配置到消费而非投资是关键，因为中国面临通缩压力……中国需要更强劲的内需，而不是更多的产能。”

2023 年，中国经济增长 5.2%，达到了官方之前公布的目标。但经济复苏的动荡程度比投资者预期的更不稳定。有分析师预计，今年中国经济增长将放缓至4.6%。上星期，中国国务院总理李强赴达沃斯参加世界经济论坛，他此行也是向金融精英们推销中国市场，他表示：“在中国市场投资是一个机遇，而不是风险。”

然而，这场魅力攻势似乎并未产生预期效果。本周一中国股市依旧走势低迷令股民们哀鸿遍野，官方发布的2023年中国经济增长达到官方目标的数据，也无济于事。

 

（路透社等）

 

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