太鲁阁号出轨案侦查终结 工地主任遭过失致死罪起诉

（德国之声中文网）在台湾花莲造成49人死亡的太鲁阁号列车出轨案在周五（4月16日）侦查终结，引发事故的工地主任等人遭过失致死罪起诉。

这起列车意外发生在4月2日上午，台湾一辆太鲁阁号列车行经花莲时，冲撞掉落在轨道上一辆吊卡大货车，使列车翻覆，造成列车上49人死亡丶200多人轻重伤。

台湾花莲地方检察署指出，当时铁轨旁正进行边坡维护工程，该工程并未依照台湾铁路管理局要求在清明节连假停工，在事故发生前约15分钟，工地主任李义祥驾驶这辆吊卡大货车行驶於施工便道上，但因该便道宽度不足，大货车在过弯时卡住而造成车辆熄火。

其後，李义祥与其身旁一名越南移工试图通过操纵另一台挖土机的挖斗，以环状布带捆绑大货车左侧，希望将大货車車身拉正。但因布带捆绑方式不正确与承重力不足，导致布袋破损脱落，大货车沿着下坡路面滑行15.7公尺後翻落边坡，坠落於铁路轨道上，引发列车意外。

太鲁阁号脱轨为台湾40年来最严重的铁路交通事故

台湾花莲地方检察署周五下午建议，被告工地主任李义祥涉犯过失致死丶肇事逃逸等罪，应量处法定刑最高刑度; 越南移工华心好涉嫌过失致死，应量处3年以上有期徒刑; 现场监造主任李进福与劳工安全卫生管理员张齐富则涉嫌过失致死，应量处4年以上有期徒刑。

台湾花莲地方检察署主任检察官周芳怡表示，被告李义祥与华心好未按照标准作业流程丶拨打紧急联络电话通报，亦未请专业人员协助车辆脱困，以轻率丶错误方式拖拉车辆，导致大货车翻落。

她指出，工地现场的车辆都得经由该便道进出，但该便道弯度很弯丶宽度不足，加上路面材质为沙土，下雨天容易导致泥泞和湿滑，车辆往来有其危险性。

周芳怡强调，早在今年1月曾有另一部车辆在同处熄火，但李进福与张齐富两名监造相关人员未善尽高度注意义务，迟迟未监督便道改善与安全维护，与这起事故有因果关系。

至於台湾铁路管理局发包工程丶工程设计监造公司与专案管理公司之间是否涉及不法，以及李义祥所经营的营造公司承揽的多项工事有无涉及不法，地检署仍在调查当中。

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