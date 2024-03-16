「太陽花」十年 兩岸經貿何去何從？

（德國之聲中文網）十年前的3月18日，台灣年輕世代翻越立法院圍牆，也翻轉了當時台灣與中國之間的關係。

當年學生走出議場之前，學運領袖林飛帆、陳為廷代表學生發表的「退場聲明」寫道，這場行動讓台灣人理解自己可以「不受制於已成勢力」。時過境遷，林飛帆後來成為民進黨副秘書長，今年初剛卸任。如今他告訴DW，太陽花「徹底改變台灣的命運」，扭轉台灣走進「一個中國」框架的進程。

抗爭時發起「反黑箱服貿民主陣線」的律師賴中強向DW表示，太陽花學運在「關鍵時刻」阻止了台灣跟中國「經濟一體化」，更促使台灣人意識到民主不只是政治議題，亦關乎經濟。曾參與抗爭的台灣中山大學社會學者蔡宏政也說，太陽花「喚起了整個公民社會對於中資入侵的警醒」。

「反黑箱服貿民主陣線」如今轉變為智庫兼倡議團體「經濟民主連合」，核心人物同樣是賴中強律師。早在學運之前，他便開始追蹤有疑慮的中資流向；過去十年來，他公開警示中資「滲透」台灣的風險，批評中國政府對台灣的「經濟脅迫」手段，也提出「公民政綱」，呼籲執政者與在野黨關注經濟民主議題。

「太陽花擋下了《服貿協議》，讓台灣沒有在那一個時刻，捲入中國經濟的漩渦，給台灣一個機會。但是這不代表我們就高枕無憂。」賴中強指出，即使是蔡英文任內8年，台灣至今仍未全面檢討、修正跟中國往來的各項規範，距離台灣實現真正的「經濟自主」仍有漫漫長路。

高喊「退回《服貿》」後來呢？

太陽花學運的爭議焦點是《海峽兩岸服務貿易協議》（簡稱《服貿》），其脈絡需回溯到《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。

2008年馬英九上任後，兩岸恢復制度性的協商，台灣海基會董事長江丙坤和中國海協會會長陳雲林舉辦多次「江陳會」，其中一次是2010年6月在重慶舉行，ECFA便是當時的產物。

在ECFA框架下，兩岸同意把539項農漁及工業產品，還有金融業等少部分服務業納入關稅減免的「早期收穫清單」，並打算透過後續的《服貿》與《貨貿》（貨品貿易協議），進一步深化兩岸互相開放。然而，太陽花學運讓《服貿》審議卡關，ECFA停在只有「早收清單」的階段。

2014年，占國會多數的國民黨試圖「強推」兩岸《服貿》協議，遭批程序「黑箱」，馬英九政府也被質疑太草率開放中資入台。以學生為主的抗爭者佔領國會長達24天，除了「反黑箱服貿」，也提出應另訂《兩岸協議監督條例》。

學運後，《服貿》審議自2014年擱置至今；後來的蔡英文政府在2019年增訂《兩岸人民關係條例》第5-3條，用以規範兩岸政治性談判，但對兩岸經貿協議尚未另立新法監督。

台灣該擔心「兩岸經濟一體化」嗎？

根據台灣經濟部數據，ECFA早收清單產品如今占台灣對中出口總額約16%，占台灣整體對外出口僅約4%，比例並不高。

對ECFA及服貿的支持或反對，經常取決於不同論者對中國的態度。一方面，馬英九政府強調ECFA會讓台灣經濟邁向「黃金十年」；另一方面，ECFA也遭民進黨質疑是「糖衣毒藥」。

多次公開批評ECFA的經濟學家洪財隆曾撰文主張，中國希望邊緣化台灣、對台「以經促統」，「怎可能只因為兩岸簽署ECFA就放棄」？他向DW表示，「太陽花」替台灣經濟「取得經貿自主的空間」，得以思考：台灣是否繼續在經濟上依賴一個對台有主權意圖的鄰國？

賴中強也指出，中國「把經濟當作武器」，把貿易視為恩惠，在政治上要求回報，「不可以讓他下不了台」，否則就會遭受報復。即使是面對西方，中國也曾警告，「不准任何人吃中國人的飯，砸中國人的碗」。

「中共十八大的政治報告裡面寫得很清楚，兩岸的政治、經濟、社會、文化交流，是要為祖國統一奠定更深的基礎。」賴中強說，兩岸之間難以把政治與經濟分開來看，「吃這樣的飯，就必須接受這一切……失去這樣的自由是我們要的嗎？」

台商對中國市場憂心忡忡

但也有不同意見。學運後接任馬政府國安會副秘書長的劉大年則主張，「太陽花」當年社會有些「誇大《服貿》的負面效益」。他認為這場學運造成了兩岸關係的「後退」，對雙方經貿交流「有非常負面的影響」。

現任中華經濟研究院區域發展研究中心主任的劉大年認為，台灣以外貿為導向，要靠出口來帶動經濟成長，而美國和中國身為全球前兩大經濟體，台灣「輸不起丟掉任何一個」。

劉大年向DW指出，台灣在中國30年的投資和貿易所積累的關係，「不是一朝一夕能完全脫鉤」。「我們將來對中國的關係必須要很客觀務實地面對它……當然經濟安全一定要有，但是不可能一直設限，把門關起來，這個我相信對台灣來講，本身也沒有什麼好處。」

比較太陽花學運前後，中國占台灣的出口比例大致呈現下降趨勢，但有上下波動：馬英九時期大約4成上下，學運隔年降到3成多，後來雖回升至4成，但最近兩年又跌到3成5左右。

這樣的數字，在洪財隆看來是「不錯」的發展；而若對中出口能再降到2成5會「比較安全」，不至於過度依賴，也不至於降到太低、形同兩岸產業鏈缺乏適當分工。劉大年說：「我們對中國出口要降低是沒有錯，但是降低之前，要找到一個可以部分取代中國大陸的市場……不要把所有的雞蛋都放在一個籃子裡，但是我也要說，在最大的籃子裡面不能沒有雞蛋。」

台湾人是否愿意去中国大陆发展?

下一個十年，兩岸經貿何去何從？

現階段，台灣對中國進口產品仍有2000多項禁止或限制，這一點常遭到中方批評。洪財隆認為，中國有權質疑這個問題，但應依適當的爭端解決程序，而非單方面採取行動。

中國去年底認定台灣對中國的貿易限制構成「貿易壁壘」，調查報告內便提及ECFA，批評台灣的「歧視性」措施。不久後，中方宣布對ECFA早收清單內的12項石化產品，終止適用優惠稅率，且不排除進一步限縮ECFA下的貿易往來。

2022年，被視為ECFA「樣板」產業、中方宣傳對台「讓利」的石斑魚養殖，突然遭中國暫停輸入產品；去年12月，又突然開放7家台灣石斑魚養殖場。國台辦當時的聲明寫道：「只要堅持『九二共識』、反對『台獨』，兩岸就是一家人，一家人的事就好商量、好解決。」

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一”

太陽花雖然創造了思考兩岸經貿的契機，但十年後，兩岸政治分歧尚未解決，仍舊是經貿往來無法迴避的前提。中國更設下以政治為基礎的「通關密語」，成為兩岸經貿往來的門檻。

中華民國全國工業總會大陸處處長黃健群向DW表示：「就我們民間來講，我覺得你叫我講『九二共識』，那我跟你說個阿彌陀佛，那不是一樣嗎？或我說哈雷路亞，因為他要個『通關密語』嘛。」

面對兩岸政治僵局，經貿關係的未來該怎麼走？黃健群認同應效仿美國近期對華立場——「 該合作的時候合作，該競爭的時候競爭，該對抗的時候對抗」。他認為，台灣有必要更深入理解中國，務實地「盤點」兩岸之間哪些領域可以合作，哪些又該防範，「比如說一國兩制，我想台灣沒有人會接受嘛」。

律師賴中強則認為，中國希望藉各種脅迫手段，不靠武力就讓台灣放棄民主，甚至即使台灣人選出不親中的中央政府，「也要讓人民覺得選這個政府沒有用……還是要靠國民黨的地方政府來講『通關密語』，你的鳳梨釋迦才賣得進來，這對民主的傷害會很大」。

對此，賴中強強調：「經濟是國家安全裡面最重要的要素，台灣失去了經濟自主性，就會失去政治自主性；鞏固經濟安全，也就是鞏固台灣的民主。」

（DW記者鄒宗翰對此文有貢獻）

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