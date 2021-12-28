 太阳风暴使 SpaceX40颗卫星成废品 | 科技环境 | DW | 10.02.2022

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科技环境

太阳风暴使 SpaceX40颗卫星成废品

美国技术先驱、亿万富翁埃隆·马斯克的太空公司损失惨重：新近发射的互联网卫星中多达40颗毁于太阳辐射大爆发引发的地磁风暴。

SpaceX startet Starlink-Mission

2 月 3 日，"猎鹰 9"火箭将卫星顺利送入太空

（德国之声中文网）上星期，马克隆的SpaceX（太空探索技术公司） 从佛罗里达州的卡纳维拉尔角太空港成功发射了运载火箭，将总共 49 颗"星链"（Starlink）互联网卫星送入大约 210 公里高度的临时扰地球轨道，并在那里对之作安全检测。

然而，该宇航公司通报说，就在预定前往更高轨道旅程启动前，卫星遭遇太阳辐射大爆发（俗称"太阳风暴"）引发的地磁风暴，风暴导致低运行高度的大气变暖并增加了大气密度，从而加大了卫星受到的空气阻力。

SpaceX称，曾试图通过规避动作免使卫星受太阳风暴影响，但多数卫星仍未能到达预定轨道。

Dokus KW 2 | Sonnenstürme

当太阳辐射爆发并向地球抛出巨量带电粒子时，便会发生太阳地磁风暴

在大气层中烧毁

SpaceX 表示，"多达 40 颗卫星将重新进入或已重新进入地球大气层"。该公司同时确保说，它们"没有"与其它卫星相撞的风险，并将在大气层中烧毁。

图　土耳其夜空中的一串"星链"卫星

"Starlink"卫星网络旨在为全球提供高速互联网通信服务。目前有 2000多颗卫星投入使用，"星链"迄今已获批运行12000颗卫星。在政界和科技界，该项目并非没有争议：巨量人造天体不仅有可能使地球轨道上充满垃圾，且会使夜空永久改观。

（法新社，路透社）

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