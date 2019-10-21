「太阳花」示威者胜诉 提告者：迟来的转型正义

(德国之声中文网) 台北市的地方法院周三针对2014太阳花学运发生的「324行政驱离事件」国赔案作出一审判决，判定台北市政府和市警察局应赔14名提告者总金额约111万台币。 义务律师团代表尤伯祥指出，30日的判决显示法院认定当天国家暴力的确存在，而与香港的现况相比，这个判决结果也格外有意义。

2014年3月23日晚间，部分参与「太阳花学运」的抗议学生与民众试图占领行政院，而台北市警方从隔日凌晨开始进行强制驱离，过程中造成150名抗议民众与警察受伤。 义务律师团与民间司法改革基金会替23名受伤民众向台北市政府提出国赔，总共求偿1006万8632台币。 30日判决结果出炉，法院判定北市府与警局必须赔偿民众约111万台币。

当晚受伤的前立委周倪安表示，当晚的是发场景对受害人来说都还历历在目。 他回忆起警察当晚以刀利与尖锐的栏杆包围民众，而也认为周三的判决是「迟来的转型正义」。 他期盼这个结果能让司法改革更有效率，并让人民看见司法转型的过程。

义务律师团的代表尤伯祥在接受媒体访问时则说，人民上街头表达对政策的意见是行使基本权利，而这也是民主最重要的基石。 他强调，对比现下香港人民上街头可能「被失踪」，台北地方法院30日的判决格外有意义，因为它展现了法官有勇气做胜诉判决。 尤伯祥也期盼与324类似的事件不会再重演。

港警疑命屯门住户「抱头跪地面墙壁」

与此同时，香港警方与民众之间的冲突仍持续发生。 根据香港苹果日报报导，周一 (10月28日) 晚上在屯门发生香港警方与撑警人士闯入一个住宅小区，并命令居民一字排开，并双手抱头跪地面向墙壁的事件。

苹果日报报导指出，周一晚间九点有大批民众聚集在屯门大兴行动基地外，港警立即采取驱离行动，而40分钟后，大批防暴警察与速龙小队成员突然涌入开始进行搜捕。 有十多名附近小区的住户被警方要求跪地接受搜查，而苹果日报报导现场至少有10人被捕。

苹果日报取得的影片显示，十多名防暴警察在搜查过程中，不断辱骂跪在地上的居民，而虽然双方未爆发肢体冲突，但整个过程长达半个多小时之久。 示威者告诉苹果日报，至少4至5名男女被警方带走，而一名20多岁的女子据悉被警方以非法集会、蒙面法及藏有可作非法用途工具为由拘捕并带回警署。