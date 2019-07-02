太阳花学运领袖：香港行动比「太阳花」更强

(德国之声中文网) 香港部分「反送中」示威者，特别是年轻人，7月1日晚间短暂占领立法会引起全球关注。港府也立刻在警方清场后开记者会谴责。许多人将这个行动与2014年台湾占领国会的「太阳花学运」相比，说是「香港太阳花」，或行动「受到太阳花启发」，但学运领袖陈为廷和林飞帆并不认同。

陈为廷说：「香港在过去这5年，从雨伞运动以来，其实承受了比台湾更大的压力，也经历比台湾更多更勇敢的抗争。」林飞帆则说：「香港做得比台湾还好。他们组织的灵活度。以没有组织中心、没有领导的方式去进行，确实跟318整个运动的结构非常不一样。」

林飞帆也表示，这次「反送中」基层民众参与的形式开展出更多社会运动想像的空间和可能性，比太阳花更弹性，也是未来其他运动借镜的方式。

两人都关注到，香港抗争者提出的不只是「反送中」的诉求，而是把问题提升到香港要争取双普选。这也是从雨伞运动结束之后，港人一直以来的诉求。但是北京和港府采取强硬的方式，至今不愿撤回「送中条例」，也没有回应港人争取普选的诉求。在没有特别的组织或领导下，港人一再展现团结支持的力量。

一场没有领袖的运动

身为太阳花学运带领人，两人异口同声表示，没有领袖是香港这次运动的最大特色。林飞帆说：「香港的运动者很成熟。整个行动以一种比较没有组织、没有领导的形式进行。这个跟过去的运动不同，也跟太阳花有非常大的不同。」

陈为廷也提到，虽然没有领袖的状况第一时间在占领立法会时造成一些疑虑，但很快就透过网路上后勤的单位和社群传播即时更正讯息消除疑虑。他提到：「进到香港立法会之后，大家都在等诉求是什么？有领袖的话可能很快开记者会。但等了一下，马上就有他们占领金钟的宣言，台湾也收到了. .....没有领袖不会有太大的困扰。要撤离的时候，也是大家快速讨论，其实是满有效率的。」

「不恋栈占领立法会」

谈到昨晚示威者在警方清场后全数撤离，两人都认为这是聪明的选择。林飞帆说：「(决定)完全是理性的。港府从过去使用暴力的程度是比台湾当时候的状况高上许多。二方面，香港至今还是被中国所支配掌控。北京在面对这个局势下，会不会有鹰派建议采取高度镇压的行动，这是令人担心的。」他强调这种弹性，占领立法会后撤出，或是包围警总再撤走，游击的状态是另一种运动的可能性跟想像。

陈为廷提到：「同样占领的手段，雨伞运动已经用过了，但最后中共还是采用镇压的方式驱散。过去几年也有各种包括占领或静坐等抗争方式。香港人自己发现，过去抗争的手段已经弹性疲乏，无法有效争取诉求，最后只换来镇暴警察大规模逮捕。」他也观察到，过去不但有许多香港社运人士遭暴动罪起诉拘禁而折损，「司法追杀反而也造成社会的寒蝉效应」。他分析，在「不被捕不受伤」的原则下，才会有让更多抗争者愿意主动走出来。 「把双普选的诉求很有效地传达给社会和全世界各个国家，之后再采取其他抗争形式。」

两人都提到，过去两三个礼拜，已经有3名香港人牺牲，未来也不希望有人流血。

如何面对社会舆论

部分示威者选择冲击立法会，也让社会舆论两极化。有人同情年轻人因为绝望与不确定感，只能选择将行动升级，也有人与政府一同谴责违法暴力行为。面对这两种舆论，陈为廷和林飞帆都对示威者有信心。

陈为廷表示，从「反送中」运动有百万人走上街头后，就有保守派民众、香港警方或是中国官媒将零星的冲突称为「暴动」。 「但香港社会的反应是，再隔一个礼拜有两倍、两百多万人走出来继续声援这些抗争者。大家更认同的是，香港政府的做法已经超过了底线。」他说，抗争者的诉求和处境会获得大部分市民的认同，「那种无奈感是大家共享的」。

林飞帆认为，「港府企图操作风向的行为非常恶质。」他说：「今天所有暴力的冲突最大的责任都是港府，还有林郑月娥，她应该要追究当初施暴的警察，呼应香港人的诉求。」他也指出，运动内部一定会有不同的声音，「重点是彼此在这个运动过程中互相声援，减少弱弱相残」。

香港示威者的下一步

下一步是什么?陈为廷和林飞帆都表示要静观香港示威者的决定，外界最重要的是支持。林飞帆说：「作为台湾人或非香港人，现在最重要的事情就是支持香港朋友做的所有决定，给予他们最高道德上的支持和各种现实上的支持，比如说外部的保护或是国际的声援。」

林飛帆說，因为台湾在东亚和全球民主上的地位，应该尽可能彰显民主的价值。 「支持香港的双普选，谴责港府过去一段时间使用的暴力，同时谴责北京和港府共同推的『送中条例』。」林飞帆也建议，台湾作为「东亚民主国家」，在法制上，要撑开保护香港或其他国家的政治受难者的空间。

陈为廷则认为，香港抗争者將來可以继续将社运经验深耕到地方，像是這几年香港抗爭者组成政党，做社区的工作和地方服务，也准备投入地方选举。他说：「过去几个礼拜以来，除了在街上抗争，(示威者)也花了很多时间到社区去跟同温层以外的父老乡亲沟通。这个工作是要持续要做下去的。」