太阳花五周年 学运领袖忧保守主义成最大挑战

(德国之声中文网) 台湾史上第一个成功占领国会的太阳花学运届满五周年，而当年的学运领袖林飞帆如今学成归国。 他接受德国之声访问时，如此回顾学运的得失﹕「学运主要目标是要阻挡服贸协议，在这方面我们是成功的。 但在更宏观的层面，在推动整体社会更进步方面，我们却失败了。 所以这五年来，我们目睹民粹主义和反建制情绪崛起。 」

回望几年前，台湾掀起一波又一波公民运动，主导的不少是年青世代。 但时至今日，林飞帆观察到不少民众厌倦参与政治，新一代也因为对改革失望而感到沮丧，甚至转投民粹阵营。 他分析﹕ 「除了执政党推动的改革未能反映人民心声外，台湾出现一些民粹领袖，试图利用人民反政府与反体制的愤怒，来取得民众信任。 这都使台湾公民社会变得更保守且反对改革。 」

林飞帆认为，中国国家主席习近平力推他的统一蓝图，加强渗透台湾公民社会。 相比五年前的服贸协议，今天中国对台威胁更大和紧迫。 除此之外，他也观察到多位国民党有意参选2020总统大选的政治人物，除了不断批评蔡英文的两岸政策是个败笔，似乎也已对推动两岸和平协议达成党内共识。

面对外部挑战，这位前学运领袖对未来发展不感乐观。 至于台湾内部，他认为最大挑战是保守主义当道﹕「基层仍然非常抗拒改革，人民也更分化了。 进步力量还是少数派，过去五年来，多数民众甚至变得更保守。 」

2014年资料照片

让年轻人对改革重拾希望

凭借着太阳花学运纪录片《我们的青春，在台湾》在去年金马影展获得最佳纪录片奖的导演傅榆认为，民进党2016年收割了太阳花学运的能量，却未能在上任两年多间满足人民的期待。 这样的结果使不少当时参与太阳花学运的年轻人，渐渐对改革失去希望。 她说: 「当时大家期待民进党上台后，能很快带来些改变。 然而，他们在各方面都没达到民众的期待，所以民众对他们的期望也很快消退。 这应该是很多人为何2016年投给民进党，但在去年底的大选没投给民进党的原因。 」

在制作这部纪录片的过程中，傅榆发现了一个自己与多数参与过太阳花学运的年轻人所面临的盲点，那便是把改革期待投注在群众运动或群体，但从未自发性的参与改革。 她认为这个盲点也是台湾的公民社会不健全的原因。 她指出: 「台湾的社会依然缺乏许多认为自己是公民，以及真正认为自己做的事情能改变什么的人。 公民的义务不单单是去投票而已。 」

她希望藉由《我们的青春，在台湾》让当初曾参与太阳花学运的年轻人，找回一点当初对改变的期待，并让没参与过学运的年轻人，透过这部片子认识这段历史跟运动，刺激他们的反抗意识。 她表示: 「我当初制作完这部片，对自己的期待便是希望自己不管在任何领域，都有可能做些什么或改变什么，让世界看见台湾的处境。 」

下一个大型社运的契机?

长期研究台湾社会运动的美国学者南乐 (Lev Nachman) 接受德国之声采访时表示，虽然台湾社会近年来对太阳花学运的讨论与关注越来越少，但如果仔细观察学运领袖在运动结束后的走向，便能发现他们将当初投注在学运的能量， 转移到创立其他政党或组织。 他指出: 「这些因太阳花学运而创立的政党或组织，成为许多太阳花成员学运结束后，继续延续动能的地方。 当他们不再提起太阳花时，并不代表他们不在乎这个学运秉持的价值观。 他们或许只是换个管道来宣扬这些价值观。 」

林飞帆和陳為廷在集会活动上

南乐认为，在太阳花学运五周年之际，学运领袖应该重新站出来提醒台湾社会，近期亲中势力的动作对台湾主权与民主的威胁。 他说: 「我认为回想起当年参与学运时的能量对太阳花的成员来说很重要，因为现在台湾的社会中，已很难找到那样强大的社运动能。 」

距离2020年总统大选不到一年，林飞帆和不少社运中人都认为，有必要再串连公民社会推动关键的改革，特别是完成《两岸协议监督条例》立法。 他认为﹕「社运圈或独派阵营需要重建与人民的链接，找出与基层沟通的新方法，使他们充权以及明白台湾面临的新危机。 」

刚刚学成回归的林飞帆矢志投身政治，但仍在思考用何种方式付诸实践，包括是否参选立委。 他说﹕「我认为应该从另一个角度看太阳花学运，更深入检视学运的失败之处，思考未来该用甚么新策略，而非只是着眼于学运的成就。 」