美国海关扣留隆基光伏产品 被指使用新疆多晶硅

“市值一日惊魂掉近500亿”，光伏巨头隆基公司产品被美国海关扣留导致其股票跳水、在中国引起舆论关注。据报道，光伏产品被扣是因为美国认为其中含新疆生产的多晶硅。不过隆基方面表示，暂扣令暂未对其造成重大不利影响；也可以证明被扣组件“所采用的硅原料符合美国政府的监管要求”。