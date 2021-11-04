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来自太阳辐射出的光和热所具有的一种能量。
目前已经发展了一系列太阳能应用技术，包括太阳热能集热器，太阳能光伏发电，太阳热能发电，人工光合作用等。
不需要加油，也不需要充电，一群荷兰大学生研发了一款太阳能露营房车，每天能行驶600公里。这些年轻人认为，这辆车更合适的名称应当是“轮式自主永续住房”。
“市值一日惊魂掉近500亿”，光伏巨头隆基公司产品被美国海关扣留导致其股票跳水、在中国引起舆论关注。据报道，光伏产品被扣是因为美国认为其中含新疆生产的多晶硅。不过隆基方面表示，暂扣令暂未对其造成重大不利影响；也可以证明被扣组件“所采用的硅原料符合美国政府的监管要求”。
世界贸易组织驳回了中国对美国限制太阳能电池板进口措施提起的诉讼，原因为何？
这可不是普通的电动汽车，而是利用太阳能的新科技。在慕尼黑一个工业园区，德国一家初创公司展示了一款更环保的汽车。
科技的日新月异，让空拍机永远飘浮空中变成可能。这台靠氦气球飞行的无人空拍机利用太阳能充电并可持续飘浮，从“上帝的视角”拍摄各种美丽景致。
美国商务部因为五家与能源有关的中企涉及新疆人权侵害将其列入实体清单，限制进出口。白宫与中国外交部也就此再打口水战。
英国大学一份报告显示，全球的太阳能产业供应链恐怕已严重受到强迫劳动的波及，因新疆主要供应商参与了当地的强迫劳动计划。德国议员警告，德国公司若不因此中断与中国供应商的合作，未来可能面临刑事责任。
柏林一家小型初创公司Boreal Light研发出用太阳能处理海水与废水技术，利用绿色可再生能源分离盐分，进行净化又经济实惠。尤其给那些没有供电的贫困地区带来供水便利。
对于风力发电或者太阳能电池板，我们都已耳熟能详。不过，绿色能源可不仅限于此。我们这里为您介绍关于绿色能源6个新点子。
2020年德国进口的电力明显多于过去的几年。大型输电网络的运营商认为，德国今后将更多进口电力，以便在极端情况下自主发电维持供应。
直到几年前，德国的工厂还生产太阳能模块，如今多数的太阳能产品产自中国。现在德国的光伏产业正准备重新出发。地区性的太阳能厂已经成为全球新趋势。
瑞士山村Tenna是阿尔卑斯山地区以生态方式发展冬季运动的先锋。问题是，滑雪到底能不能做到不破坏环境？
2019年，德国46％的电力来自可再生能源，比上一年增长9％。同时，煤炭消耗量下降了20％以上，二氧化碳的排放量也随之下降。
朝鲜显然愿向中国提供本国一稀土矿的开采权，代价是中国投入巨资在这个邻国修建一座太阳能发电站。
智利即將主辦今年底的聯合國氣候峰會。本週，中国高官解振华参观智利一座太阳能发电厂时說，中国欢迎美国随时重返气候变迁的谈判桌上，并强调美中在对抗气候变迁的议题上，分享不少共同价值。
在德国，城镇在抗击气候变迁的斗争中居领先地位。巴伐利亚的一名镇长经营一家日用品商店，供应本地产品，有意籍此为本地降低碳排放量贡献一分力量。这个自发性的环保项目实践起来并不容易。
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