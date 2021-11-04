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太阳能

来自太阳辐射出的光和热所具有的一种能量。

目前已经发展了一系列太阳能应用技术，包括太阳热能集热器，太阳能光伏发电，太阳热能发电，人工光合作用等。

太阳能露营车:澎湃动力天上来 04.11.2021

不需要加油，也不需要充电，一群荷兰大学生研发了一款太阳能露营房车，每天能行驶600公里。这些年轻人认为，这辆车更合适的名称应当是“轮式自主永续住房”。

***Bildergalerie Solarpower/Photovoltaik in China*** Large solar panels are seen in a solar power plant in Hami, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region on May 8, 2013. The EU executive on May 8 proposed heavy anti-dumping tariffs of around 47 percent on imports of Chinese solar panels, a European Union source said. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

美国海关扣留隆基光伏产品 被指使用新疆多晶硅 04.11.2021

“市值一日惊魂掉近500亿”，光伏巨头隆基公司产品被美国海关扣留导致其股票跳水、在中国引起舆论关注。据报道，光伏产品被扣是因为美国认为其中含新疆生产的多晶硅。不过隆基方面表示，暂扣令暂未对其造成重大不利影响；也可以证明被扣组件“所采用的硅原料符合美国政府的监管要求”。
--FILE--Chinese workers manufacture photovoltaic cells of solar panels at the plant of Eoplly New Energy Technology Co., Ltd. in Nantong city, east Chinas Jiangsu province, 21 February 2011. The US on Wednesday (9 November 2011) opened an official investigation into whether imported Chinese solar cells were unfairly undercutting American products, the first such case in the renewable energy sector. The complaint alleges that solar cells from China are being dumped in the US, with normal prices between 50 per cent and 250 per cent higher than the export price. If the commerce department finds evidence of dumping or of unfair state subsidy, compensatory tariffs can be imposed on the Chinese imports. Photo: Xu Ruiping |

中国挑战美国太阳能板关税 遭世贸组织驳回 03.09.2021

世界贸易组织驳回了中国对美国限制太阳能电池板进口措施提起的诉讼，原因为何？

忘掉特斯拉吧！太阳能电动车来了 01.08.2021

这可不是普通的电动汽车，而是利用太阳能的新科技。在慕尼黑一个工业园区，德国一家初创公司展示了一款更环保的汽车。

上帝视角：永远飘浮的气球空拍机 29.07.2021

科技的日新月异，让空拍机永远飘浮空中变成可能。这台靠氦气球飞行的无人空拍机利用太阳能充电并可持续飘浮，从“上帝的视角”拍摄各种美丽景致。
18.06.21 *** U.S. President Joe Biden speaks about the administration's coronavirus disease (COVID-19) response and the vaccination program during brief remarks in the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., June 18, 2021. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY

拜登打击新疆强迫劳动　北京批美破坏供应链 25.06.2021

美国商务部因为五家与能源有关的中企涉及新疆人权侵害将其列入实体清单，限制进出口。白宫与中国外交部也就此再打口水战。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Xinjiang - Uighuren/Baumwollanbau *** 25.03.21 ***FILE PHOTO: Workers walk by the perimeter fence of what is officially known as a vocational skills education centre in Dabancheng in Xinjiang Uighur Autonomous Region, China September 4, 2018. Picture taken September 4, 2018. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

新疆强迫劳动恐渗透太阳能业 德议员：德企需审视供应链 28.05.2021

英国大学一份报告显示，全球的太阳能产业供应链恐怕已严重受到强迫劳动的波及，因新疆主要供应商参与了当地的强迫劳动计划。德国议员警告，德国公司若不因此中断与中国供应商的合作，未来可能面临刑事责任。

低成本海水变淡水 德国初创公司盼解决全球供水危机 02.05.2021

柏林一家小型初创公司Boreal Light研发出用太阳能处理海水与废水技术，利用绿色可再生能源分离盐分，进行净化又经济实惠。尤其给那些没有供电的贫困地区带来供水便利。
View of windmills at Zaanse Schans in Netherlands at sunset | Verwendung weltweit

关于绿色能源的6个创意！ 06.03.2021

对于风力发电或者太阳能电池板，我们都已耳熟能详。不过，绿色能源可不仅限于此。我们这里为您介绍关于绿色能源6个新点子。

ARCHIV - Strommasten stehen am 02.12.2013 bei Hüfingen (Baden-Württemberg) im Abendrot. (zu dpa «Herzstück der Energiewende: Strom-Leitstelle geht in Betrieb» vom 23.06.2017) Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

2020年德国增加电力进口 31.12.2020

2020年德国进口的电力明显多于过去的几年。大型输电网络的运营商认为，德国今后将更多进口电力，以便在极端情况下自主发电维持供应。
Zentrale Schweiz Thun Meyer Burger Technology AG. Quelle: https://meyerburger.picturepark.com/Site/Homepage

德国太阳能产业重整旗鼓 23.08.2020

直到几年前，德国的工厂还生产太阳能模块，如今多数的太阳能产品产自中国。现在德国的光伏产业正准备重新出发。地区性的太阳能厂已经成为全球新趋势。

瑞士的太阳能滑雪缆车 17.02.2020

瑞士山村Tenna是阿尔卑斯山地区以生态方式发展冬季运动的先锋。问题是，滑雪到底能不能做到不破坏环境？

Windraeder stehen am 16.11.2019 vor der untergehenden Sonne bei Straussfurt in Thueringen. search: Deutschland Germany Thueringen Thueringia Aussenaufnahme Wetter Wetterfeature Herbstfeature Feature Landschaft Landschaften Natur Landschaftsfoto Landschaftsphoto Sonnenuntergang Abendsonne Abendhimmel Herbstwetter Herbst Natur Naturfoto Naturphoto Wetterfeature Stimmung stimmungsvoll Wetterfoto Wetterbild Wetterphoto Uebersicht Totale Wetterfeatures Kalender Kalenderbild naturschoenheit pur Tourismus touristisch naturerlebnis naturnah reisefoto reisebild reisephoto reisefotografie travel picture Tourismus Reise Reisen Gemeinschaft Team Teamarbeit Symbolbild Symbolfoto Symbolphoto Sonnenuntergang sunset Sonnenuntergangsphoto Abendstimmung stimmungsvoll emotional abendlich klassisch abendrot abendhimmel Uebersicht Totale Windrad Windraeder

德国绿色能源比例创新高 12.01.2020

2019年，德国46％的电力来自可再生能源，比上一年增长9％。同时，煤炭消耗量下降了20％以上，二氧化碳的排放量也随之下降。

Ultrapure neodymium under argon, 5 grams. Original size in cm: 1 Neodymium is a chemical element with the symbol Nd and atomic number 60. It is a soft silvery metal that tarnishes in air. Neodymium was discovered in 1885 by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach. It is present in significant quantities in the ore minerals monazite and bastnäsite. Copyright: cc-by-1.0 Autor: nicht bekannt Quelle: Wikipedia

报道：朝鲜欲向中国出售一稀土矿开采权 24.10.2019

朝鲜显然愿向中国提供本国一稀土矿的开采权，代价是中国投入巨资在这个邻国修建一座太阳能发电站。
epa03025056 Xie Zhenhua, Vice Chairman of the National Development and Reform Commission (NDRC) of China and head of the Chinese delegation, speaks during a press conference at the COP 17 / CMP 7 United Nations (UN) Climate Change Conference 2011 in Durban, South Africa, 05 December 2011. The 17th session of the Congress of the Parties (COP) comprising 194 countries meeting to discuss the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) heads into the high level phase for the final week of negotiations. EPA/NIC BOTHMA +++(c) dpa - Bildfunk+++

智利主办联合国气候峰会　中国力邀美重返谈判桌 21.08.2019

智利即將主辦今年底的聯合國氣候峰會。本週，中国高官解振华参观智利一座太阳能发电厂时說，中国欢迎美国随时重返气候变迁的谈判桌上，并强调美中在对抗气候变迁的议题上，分享不少共同价值。
Urheber: Jennifer Collins/DW Zeit: September 2018 Ort: Region Garmisch-Partenkirchen Beschreibung: Die Bergregionen in Suddeutschland wurden schon von Klimawandel betroffen. In Garmisch-Partenkirchen und ihre Umgebung kämpfen Burger und Politiker gegen die Effekte und Ursachen des Klimawandels. Sie brauchen aber von der Bundesregierung mehr Unterstutzung. Schlagworte: Global Ideas, Umwelt, Klimawandel, Bayern, Bergen, Garmisch-Partenkirchen

气候变迁运动中的德式“乌托邦” 28.04.2019

在德国，城镇在抗击气候变迁的斗争中居领先地位。巴伐利亚的一名镇长经营一家日用品商店，供应本地产品，有意籍此为本地降低碳排放量贡献一分力量。这个自发性的环保项目实践起来并不容易。
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