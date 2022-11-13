为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
来自太阳辐射出的光和热所具有的一种能量。
目前已经发展了一系列太阳能应用技术，包括太阳热能集热器，太阳能光伏发电，太阳热能发电，人工光合作用等。
花了三年時間和所有積蓄，盧瓦瑟萊開發出環保太陽能飛機。他的下一個目標是說服航空業，民航機也能用太陽能飛行。為了證明飛機性能，他展開了空中環法之旅。
高温干旱时节，河流蒸发量急剧上升，工农业以及居民生活用水需求难以保障。美国加州另辟蹊径：他们用太阳能发电板覆盖河道，既能减少河水蒸发，也能缓解能源危机。
英国公司Bankset Energy提出了一个既简单又有前途的想法，可以生产大量的绿色电力：在铁轨之间安装光伏发电系统。让我们仔细看看吧！
《世界报》发表的一篇评论认为，迄今为止，德国不仅一直依赖俄罗斯的天然气，也很依赖中国的太阳能设备，而依赖专制政权从来不是一个好主意。若是北京决定利用可再生能源转型作为筹码，那该怎么办呢？《柏林报》则对为何中国在台湾周围的军演如此危险进行了分析。
有评论认为，在习的第二任期，随著反习派主力被清洗或投诚，习派福建帮和浙江帮都已在中共的不同部位握有实权。尽管同是习派，在中共二十大前，内部也有权力争夺的动向。
俄乌战争的爆发，对台湾来说，也是一次难得的历史机遇：一方面，台湾所处的危险境地受到了前所未有的国际关注，另一方面，台湾对乌克兰慷慨的人道援助，也赢得了众多中东欧国家的尊重和认同。
如果没有中国的电池板，欧洲几乎无法再建造任何太阳能系统。欧洲对中国太阳能组件的依赖程度甚至超过了对俄罗斯天然气。德国一家初创公司试图改变这种状况，动摇中国在该领域的成本优势。
中国在俄乌危机中的战略是什么？中国能够对普京产生影响力，但北京为何做不了俄乌战争的调停人？德国《明镜》杂志发表的一篇文章就此进行了详尽的分析。此外，欧洲在光伏能源上对中国的严重依赖也引起了德媒的关注。
氣候變遷越來越受到人們的關注，各國也有不少創新企業希望能夠將綠色能源融入到生活當中。在有著悠久咖啡文化的義大利，一家名叫PuroSole的科技公司在製作咖啡的過程中巧用再生能源，用太陽能來烘焙咖啡豆。
不需要加油，也不需要充电，一群荷兰大学生研发了一款太阳能露营房车，每天能行驶600公里。这些年轻人认为，这辆车更合适的名称应当是“轮式自主永续住房”。
“市值一日惊魂掉近500亿”，光伏巨头隆基公司产品被美国海关扣留导致其股票跳水、在中国引起舆论关注。据报道，光伏产品被扣是因为美国认为其中含新疆生产的多晶硅。不过隆基方面表示，暂扣令暂未对其造成重大不利影响；也可以证明被扣组件“所采用的硅原料符合美国政府的监管要求”。
世界贸易组织驳回了中国对美国限制太阳能电池板进口措施提起的诉讼，原因为何？
这可不是普通的电动汽车，而是利用太阳能的新科技。在慕尼黑一个工业园区，德国一家初创公司展示了一款更环保的汽车。
科技的日新月异，让空拍机永远飘浮空中变成可能。这台靠氦气球飞行的无人空拍机利用太阳能充电并可持续飘浮，从“上帝的视角”拍摄各种美丽景致。
美国商务部因为五家与能源有关的中企涉及新疆人权侵害将其列入实体清单，限制进出口。白宫与中国外交部也就此再打口水战。
英国大学一份报告显示，全球的太阳能产业供应链恐怕已严重受到强迫劳动的波及，因新疆主要供应商参与了当地的强迫劳动计划。德国议员警告，德国公司若不因此中断与中国供应商的合作，未来可能面临刑事责任。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式