德语媒体：已经依赖中国的产业应该怎么办?

《商报》关注了德国汽车零部件供应商在中国议题上的矛盾立场，注意到这些企业在加大投资中国的同时，也在扩大对替代市场的投入。《北巴伐利亚信使报》则担心，欧洲太阳能发电高度依赖中国制造，将让欧洲能源继续依赖专制国家。