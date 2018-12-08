太空遨游200天 德宇航员重返地球

（德国之声中文网）美国宇航局的现场图像显示，中欧时间早上6点左右，"联盟号"飞船返回舱按计划在哈萨克斯坦的草原上成功着陆。与德国宇航员格斯特（Alexander Gerst）一起返回地面的还有俄罗斯宇航员谢尔盖·普罗帕涅夫（Sergej Prokopjew）和美国女宇航员瑟琳娜·奥尼翁-钱塞勒（Kollegin Serena Auñón-Chancellor）。从国际空间站开始的返程总共飞行了3个多小时。俄罗斯联邦航天局在推特上写道："着陆了，欢迎回家。"

此前人们从美国宇航局公布的图像中只能看到天空中一个微小的亮点。随后可以看到悬挂着一个降落伞的返回舱在早上阳光的照耀下漂浮在云端之上。一架载有援救人员的直升机在被白雪覆盖的哈萨克斯坦草原上空盘旋。

联盟号飞船

按时起飞

中欧时间凌晨2时40分，"联盟号"飞船按计划脱离国际空间站。此时国际空间站刚刚进入蒙古东南部上空约400公里处。此前不久俄罗斯宇航员普罗帕涅夫的通信联络线路出现小故障。但是美国宇航局控制中心认为问题不大, 3名宇航员也同意一切仍按计划进行。格斯特继而接管了普罗科普耶夫的一些通信联络工作。

着陆地点位于谢斯科斯根市东南部。着陆时气温约零下十度左右，与当地往常的气候相比气温已经算是相对温和。以往太空舱降落时当地的天气要冷得多。为了避免宇航员受冻，通常拍照时间都缩短到最低限度。

在太空逗留了几个月后, 宇航员需要一些帮助才能走出太空舱。由于失重, 肌肉松弛无力, 身体不得不再次习惯地球的引力。格斯特于6月6日前往国际空间站。这已经是他第二次执行太空使命。

国际空间站的首位德国站长

来自巴登-符腾堡州 Künzelsau的42岁宇航员格斯特, 10月初成为国际空间站的首位德国籍站长。周二（12月18日）, 他将空间站的领导工作转交给了俄罗斯宇航员奥列格·科诺年科（Oleg Kononenko）。两周半前, 他与美国航天员安妮·麦克莱恩（Anne McClain）和加拿大人大卫·圣雅克（David Saint-Jacques）一起抵达国际空间站。按计划他们在那里逗留六个月。格斯特计划周四飞回德国，于当天晚上8：40分抵达科隆/波恩机场。他的家乡小城Künzelsau计划明年夏季为这位德国宇航员举行一次盛大的庆祝活动。

航天飞行并非一帆风顺

这位德国宇航员在国际空间站工作期间，航天飞行一度遇到麻烦。10月中旬, 俄罗斯"联盟号"火箭从拜科努尔航天发射场发射升空时出现故障。宇航员阿列克谢·奥钦（Alexej Owtschinin）和尼克·黑格（Nick Hague）不得不进行紧急降落。因此很长时间都无法确定格斯特能否在圣诞节前返回地球。

此前, 他前往太空乘坐的 "联盟 MS09"飞船在与空间站对接的轨道舱壁上发现了一个直径约1.5毫米的穿孔。而现在格斯特也是乘坐"联盟 MS09"飞船重返地球。就在上周, 两名宇航员刚刚对它进行了检查。他们用一块特殊材料的密封胶封住了这个小孔。出现这个小孔的确切原因还没有澄清, 但格斯特带回了重要的证据。专家们希望最终能够找出原因。

不过俄罗斯联邦航天局和美国宇航局此前都排除了飞船返回途中出现故障的可能性。小孔位于飞船一个类似闸门的模块上，宇航员会利用它将太空舱与国际空间站进行对接以及进入到空间站。这个模块在返回时被去除后在大气中烧毁。

据俄罗斯联邦航天局称, 下一次向国际空间站发射载人宇航船的计划定于2019年3月1日进行。

宇航员眼中的地球 令人屏息的现象 “言语无法形容飞过极光时的感觉”，德国宇航员格斯特（Alexander Gerst)是如此描述那次经历。他此前也对极光稍微做过研究。宇航员的目标是找出地球的电磁力对空间站内电器的影响。

宇航员眼中的地球 起床了！ 清晨时分拍下这张照片时，弗罗里达的居民们可能还在梦乡中。格斯特在太空上的工作能让世界各地的人们获益。例如，他将药物使用在酵母细胞上，测试是否能阻止癌症发展。无重力状态是个重要因素，因为它似乎能对药物进入细胞造成影响。

宇航员眼中的地球 猜猜看 这是座山吗？还是个火山？也可能是座露天矿场。其实格斯特拍下的是美国亚利桑那州的巴林杰陨石坑。从照片上看来，你或许会误以为陨石坑相当小，事实上它的半径有1186米长。

宇航员眼中的地球 暴风眼 它只是大气中的小缝隙，但时速高达80公里！虽然看起来绚烂夺目，但这样的台风可是能在地表上引起严重灾害。

宇航员眼中的地球 最哀伤的画面 格斯特拍摄到的不只有美丽绚烂的画面，还记录了地球上发生的悲惨事件，例如以色列和加沙之间的冲突。

宇航员眼中的地球 不只是个人兴趣 拍摄地球的照片其实有很重要的科学意义。照片里是北非的山谷正受到狂风吹袭，这些照片可与过去的画面对比。科学家能借此了解地球表面的变化，以及判断变化是因人为或自然因素形成。

宇航员眼中的地球 不怎么蓝的星球 在水源短缺的地区，清水是重要资源。照片中的圆型不是外星人的杰作，而是墨西哥干燥地区的灌溉设施。格斯特所从事的一些实验与食物供给有关。例如宇航员们会在国际空间站种植蔬菜，这或许有助于更有效利用水资源。

宇航员眼中的地球 艺术品 有些照片看上去就像是某位画家的名作。这其实是哈萨克斯坦的一条蜿蜒河流。你还能看到这条古老河川的支流从主河道分离。

宇航员眼中的地球 无限的定义 撒哈拉沙漠被认为没有尽头。格斯特拍摄到的利比亚照片则证明，神秘的撒哈拉沙漠也是有起点的。

宇航员眼中的地球 发光的大气层 这是一个非常特殊的现象：即便身处在地球上，一般人也少有机会能看到北极光。格斯特从太空中拍下了这个美丽的瞬间。



李京慧/叶宣(德新社、美联社)