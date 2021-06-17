太空行走约7小时 中国宇航员出舱作业

（德国之声中文网）中国空间站宇航员刘伯明和汤洪波出舱执行了几个小时的任务，另外一名航天员聂海胜留在舱内进行配合。德新社报道，这是继2008年神舟七号飞行乘组完成出舱任务后，中国航天员再次执行出舱任务。神舟七号宇航员出舱时间仅有大约20分钟。

上个月，神舟12号飞船成功对接中国空间站，在六个多小时后按照预定计划与中国空间站天和号核心舱对接。根据计划，三名航天员将在空间站驻留3个月，预定于今年9月返回地球。3个月的任务期间安排了至少两次出舱作业，进行舱外操作、在轨维修等试验。

根据中国官媒央视报道，航天员刘伯明、汤洪波身着中国研制的新一代“飞天”舱外航天服进行了大约7小时的出舱活动。航天服重达130公斤，不过可以调节适应每位航天员的体型，关节小型化，适体性相对好，穿着它工作起来更轻松，这套航天服可以让宇航员在舱外停留8个小时。

虽然中国空间站的设计规模小于美俄主导的国际空间站，但是如果其在2022年按计划完成初步建设目标，就很有可能取代即将退役的国际空间站，成为近地轨道的唯一长期载人航天器。此外，中国还在酝酿于2030年后开展载人登月任务，且已经开始探讨与俄罗斯、欧盟等伙伴合作建设月球表面科考站的可能性。

(德新社，美联社等)

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