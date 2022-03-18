太空脱钩 欧空局取消与俄合作探月

（德国之声中文网）欧洲空间局(ESA)在4月13日的一份声明中表示，将停止与俄罗斯航天局(ROSKOSMOS)在月球25、26、27号探月任务上的合作项目，原因则是俄罗斯军事入侵乌克兰以及欧盟方面对俄罗斯施加制裁。

欧空局指出，俄罗斯入侵邻国乌克兰，使得形势产生了"根本性的变化"，因此欧空局无法按照原计划与俄方进行探月合作。

按照原定计划，由俄罗斯主导的月球25号应当在今年夏天发射并且登陆月球表面，月球26号、27号则分别在2024年、2025年。俄罗斯上一次无人探测器登月任务还要追溯到苏联时期：1976年，月球24号成功着陆月表。

目前，尚不清楚欧空局的退出是否会影响俄罗斯按照原计划发射其月球探测器。欧空局原本会在月球25号上安装并测试一款导航相机。欧空局局长阿什巴赫(Josef Aschbacher)表示，现在正计划寻找一个"商业服务伙伴"来测试该设备，欧方已经通知俄方准备从月球25号探测器上拆除导航相机。原定安装在月球27号探测器上的钻头等设备，欧空局现在则计划安装到美国宇航局(NASA)主导的一枚月球探测器上。

一个月前，欧空局也宣布中止与俄罗斯在ExoMars火星探测项目上的合作。该项目已经在2016年向火星成功发射了第一枚探测器，原计划在今年秋天再发射第二枚探测器。该探测器由欧洲主导，俄方则提供着陆平台、部分科研仪器以及运载火箭。欧空局称，目前正在评估各项替代计划，并强调ExoMars项目不会取消。

欧空局与俄罗斯航天局在上的合作暂时未受影响。目前，国际空间站上驻有3名美国宇航员、3名俄罗斯宇航员以及欧空局的德国宇航员马天(Matthias Maurer)，此外还有4名商业航天项目的短期访客。

(法新社等)

欧洲火星探测任务ExoMars 找寻地外生命 整装待发 这次发射任务由俄罗斯的质子号火箭执行。图中，专列正在将火箭运往发射场。其实，欧空局(ESA)一开始是想和美国宇航局(NASA)合作的，可是后者由于财政紧张，几年前退出了这一项目。

欧洲火星探测任务ExoMars 找寻地外生命 最佳发射窗口 地球与火星之间的距离，会随着各自的公转轨道位置而剧烈波动。最近时仅0.6亿公里，最远时则有4亿公里。探测器的发射当然要选择有利时机，比如现在。这次发射的ExoMars探测器，只需要7个月左右的时间就能到达。这么有利的发射时机，大约每两年才会碰上一次。

欧洲火星探测任务ExoMars 找寻地外生命 组合式探测器 探测器由两部份组成。火星微量气体探测卫星(TGO)将在较低轨道上环绕火星运行，而照片中右侧的着陆器，则将与卫星分离后，在斯基帕雷利陨石坑着陆。

欧洲火星探测任务ExoMars 找寻地外生命 斯基帕雷利 计划着陆在斯基帕雷利陨石坑的着陆器，名字就叫斯基帕雷利。意大利天文学家斯基帕雷利(Giovanni Virginio Schiaparelli)于1877年首次观测到了火星表面的条线状结构，并一度由于翻译错误，被误认为运河。

欧洲火星探测任务ExoMars 找寻地外生命 软着陆 600千克重着陆器将以每秒5.8千米的速度进入火星大气层，这相当于步枪子弹速度的8倍。“斯基帕雷利”将先后利用火星大气的阻力、巨大的降落伞以及反推火箭进行减速。反推火箭只会在离地两米的时候启动，起到缓冲作用。

欧洲火星探测任务ExoMars 找寻地外生命 鹊桥之约 着陆器的任务期非常短暂：测试极端条件下的火星表面软着陆，并在火星表面运行四天、搜集并发回数据。随后，“斯基帕雷利”的电池就会告墼。考虑到7个月的漫长征程，这短短4天的任务时间，堪称“斯基帕雷利”与火星的鹊桥约会。

欧洲火星探测任务ExoMars 找寻地外生命 分析大气成分 在天上飞的TGO卫星之命运就会好许多，能够长期在轨运行。它携带多具光谱仪、照相机，将能以前所未有的精度分析火星大气成分。科学家此次尤其关注火星大气里的微量气体之一：甲烷。

欧洲火星探测任务ExoMars 找寻地外生命 为什么是甲烷？ 生物的代谢产物中包括甲烷，因此寻找甲烷对于寻找生命有着重大意义。欧洲以及俄罗斯的科学家将评估TGO卫星以及着陆器传回的数据，根据甲烷浓度的高低来确定ExoMars第二期任务的着陆地点。2018年，计划发射第二枚ExoMars探测器，它将携带一辆火星车，在火星地表寻找生命迹象。

欧洲火星探测任务ExoMars 找寻地外生命 掘地六尺 这就是计划2018年发射的火星车。它的钻头能够探查地下两米的有机物。而前些年发射的几台火星车，只能挖开大约几厘米的火星土。 作者: Conor Dillon



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