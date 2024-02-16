（德国之声中文网）所谓太空武器，即可以指部署在地面的反卫星武器，也可以是部署在太空、针对其他航天器或者地面目标的武器系统。根据公开的资料，太空武器目前并没有得到太多应用，这主要是因为其技术尚不够成熟。

"俄国在太空部署核武器"的说法目前在美国闹得沸沸扬扬。根据白宫方面的最新解释，这很可能是俄罗斯正在研发的一种反卫星武器，它本身就是一种卫星，能够在绕地轨道上攻击别国的侦察或者导航卫星。需要指出的是，虽然侦察卫星以及导航卫星也是军备的重要组成部分，但并不被认为是太空武器。

现代战争离不开侦察卫星、导航卫星以及通信卫星的支持。比如在乌克兰战场，侦察卫星迅速向情报及指挥人员发送战场影像，通信卫星保障军队内部的加密通信，导航卫星更是不可或缺。破坏敌方的卫星，往往能起到"四两拨千斤"的效果。

因此，自人类步入航天时代伊始，各国太空军事化的脚步就不曾停歇。美国军方在50年代末就利用轰炸机在高空试射过不怎么精准的反卫星武器。苏联在60年代进行的反卫星武器试验，也同样没能取得令人满意的结果。美苏两国还都曾发射核弹到太空进行试爆，其产生的电磁脉冲导致多枚其他卫星工作异常、地面通信网和电网瘫痪。

到了80年代，美苏两国都进一步加大了太空武器的研发力度，不过最终都应成本过高而放弃。

太空中的“定时炸弹”

国际条约禁止部署但不禁研发

伴随着太空武器的研发，各界也愈发担忧其危害。和飞机不同，卫星被击毁后并不一定会坠落地面，而是会变成成千上万的碎片威胁绕地轨道上的其他航天器。就在2021年，俄罗斯的一次反卫星武器试验击毁了一枚前苏联的报废卫星，其碎片一度威胁到了国际空间站。

为了抑制太空武器的危害，由百余个国家签署的联合国《外层空间条约》于1967年生效。该条约禁止各国在太空部署核武器、禁止在地球以外的其他天体上设立军事基地。而美苏两国双边签署的一份条约，更是在1963年就禁止继续在外太空试验核武器。

尽管各国尚未违反条约在外太空部署大规模杀伤性武器，但是其他方面的相关研发却没有停止。几年前，中国方面测试了一枚具有机械臂的卫星，能够抓住其他航天器并带离原有轨道；按照官方说法，这种新型卫星旨在应对日益增加的太空垃圾，但是分析人士担心可能另有军事用途。

俄罗斯也研发出一种被外界称为"套娃"的卫星，能够在轨道上释放出一枚小卫星，后者则能够射击其他航天器。2019年，一枚"套娃"卫星一度接近美国的一枚侦察卫星。

美国太空军司令部也曾在2021年透露，正在研发基于激光等"定向能"系统的太空武器。

（综合报道）

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