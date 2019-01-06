太空垃圾怎么办？绳索激光把事干！

(德国之声中文网) 太空垃圾会破坏卫星、飞船等航天器。根据欧洲空间局(ESA)的数据，目前，近地轨道上共运行有1500多枚人造卫星。而且，随着卫星制造成本的不断降低，今后还会有越来越多的人造卫星升空，一同增长的还有相撞的风险。

退役的人造卫星，如果没能坠入大气层烧毁，就会成为长期环绕地球飞行的太空垃圾。如果两枚航天器不幸发生了碰撞，则还会产生大量的碎片，也就是更多的垃圾。除此之外，太空垃圾的来源还包括运载火箭的残骸、宇航员进行舱外作业时不慎丢失的工具等。专家估计，目前，地球轨道上直径超过1厘米的太空垃圾数量已经超过75万件。

即便是极其微小的太空垃圾，也会因为巨大的相对速度造成严重的破坏。它们会向子弹一样击穿卫星、空间站等昂贵的航天器，造成严重的经济损失，甚至危及宇航员的人身安全。

恶性循环

2009年，美国的通信卫星"铱星33号"与退役的俄罗斯军事卫星"宇宙2251号"在近地轨道上相撞，产生了大量的碎片。这些碎片之间还继续相互撞击，由此产生了更多、更细小的碎片，形成级联效应。航天专家将这种恶性循环称为"凯斯勒现象"(Kessler Syndrome)：太空垃圾相互碰撞，不断产生更多的垃圾，最终会导致环绕地球的轨道被大量的太空垃圾所占据，人类将因此无法继续安全地发射新的航天器。

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并非所有的太空垃圾都能在地球轨道上飞行成百上千年。近地轨道上的太空垃圾，会因为大气层外圈的微弱阻力，逐渐降低速度、高度，最终坠入大气层。通常，它们都会在这一过程中完全烧毁，就像流星一样。欧空局的专家估计，每年能够抵达地面的太空碎片只有40枚左右，因此这一危害相对而言十分微小。

如何回收？

而对于依旧飞行在轨道上的垃圾，科学家则仍然在寻找对策。目前，航天大国都已经意识到绝对不能再任由太空垃圾增长下去。毕竟，大型卫星、宇宙飞船、太空望远镜都是动辄上亿的金贵货。但是，另一方面，这些航天大国却也不太愿意斥巨资真正展开太空垃圾回收工作。

当然，初步的计划以及构想还是有的。一些学者提出，可以通过机器人、绳网、电磁线缆、激光等手段对付太空垃圾。欧空局就计划研发一种轨道清理卫星，携带绳网、机械臂等装置，将捕获的退役卫星一同带回大气层烧毁。这种名为e.Deorbit(欧洲离轨器)的卫星，最早有望在2023年升空。

另一种方案的难度则要大得多：从地面或者太空向这些垃圾发射一束激光，利用产生的光压来迫使其改变飞行轨道，最终让其坠入大气层烧毁。

目前，美国、俄罗斯等国的空间监视系统已经在实施监控大于10厘米的太空垃圾。如果国际空间站等高价值航天器面临相撞风险，可以实施紧急变轨，避开垃圾。不过，大于10厘米的太空垃圾只有不到3万枚，仅占总数的很小一部分。对于10厘米以下的太空垃圾，现有监视系统依然力不从心。