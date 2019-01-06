 太空垃圾怎么办？绳索激光把事干！ | 科技环境 | DW | 25.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

太空垃圾怎么办？绳索激光把事干！

在环绕地球的轨道上，可不止有人造卫星、宇宙飞船、国际空间站，还有75万余枚大小不一的太空垃圾，它们对正常运行的航天器构成了巨大的风险。1月22日到24日，欧洲空间局的专家们在德国达姆施塔特的测控中心召开会议，商量对策。

Schrottplatz Weltraum (picture alliance/ESA/dpa)

密集恐惧症患者慎入——包围地球的太空垃圾

(德国之声中文网) 太空垃圾会破坏卫星、飞船等航天器。根据欧洲空间局(ESA)的数据，目前，近地轨道上共运行有1500多枚人造卫星。而且，随着卫星制造成本的不断降低，今后还会有越来越多的人造卫星升空，一同增长的还有相撞的风险。

退役的人造卫星，如果没能坠入大气层烧毁，就会成为长期环绕地球飞行的太空垃圾。如果两枚航天器不幸发生了碰撞，则还会产生大量的碎片，也就是更多的垃圾。除此之外，太空垃圾的来源还包括运载火箭的残骸、宇航员进行舱外作业时不慎丢失的工具等。专家估计，目前，地球轨道上直径超过1厘米的太空垃圾数量已经超过75万件。

即便是极其微小的太空垃圾，也会因为巨大的相对速度造成严重的破坏。它们会向子弹一样击穿卫星、空间站等昂贵的航天器，造成严重的经济损失，甚至危及宇航员的人身安全。

恶性循环

2009年，美国的通信卫星"铱星33号"与退役的俄罗斯军事卫星"宇宙2251号"在近地轨道上相撞，产生了大量的碎片。这些碎片之间还继续相互撞击，由此产生了更多、更细小的碎片，形成级联效应。航天专家将这种恶性循环称为"凯斯勒现象"(Kessler Syndrome)：太空垃圾相互碰撞，不断产生更多的垃圾，最终会导致环绕地球的轨道被大量的太空垃圾所占据，人类将因此无法继续安全地发射新的航天器。

观看视频 01:15
直播
01:15 分钟

太空中的“定时炸弹”

并非所有的太空垃圾都能在地球轨道上飞行成百上千年。近地轨道上的太空垃圾，会因为大气层外圈的微弱阻力，逐渐降低速度、高度，最终坠入大气层。通常，它们都会在这一过程中完全烧毁，就像流星一样。欧空局的专家估计，每年能够抵达地面的太空碎片只有40枚左右，因此这一危害相对而言十分微小。

DW.COM

本月初刚刚成功在月球背面登陆，“嫦娥四号”的生物科普试验载荷内就长出了第一株绿色植物嫩芽。 (15.01.2019)

美国政府致力于扩充军备，现在公布了新的导弹防御战略，计划为研发太空导弹防御系统再次进行投资，旨在与朝鲜、俄罗斯和中国的武器抗衡。 (18.01.2019)

中国的“嫦娥四号”探测器将首次在月球背面的“软着陆”。在德国北方波罗的海之滨的基尔市，几名科学家正紧张、兴奋地关注着来自西昌卫星发射中心的消息。 (08.12.2018)

将来，人类在进行漫长的太空旅行时，是否能够实现种群的繁衍？为了解开这个事关人类兴亡的大问题，美国科学家决定先设立一个“小目标”：探究失重环境下人类精细胞的反应。 (15.04.2018)

如何回收？

而对于依旧飞行在轨道上的垃圾，科学家则仍然在寻找对策。目前，航天大国都已经意识到绝对不能再任由太空垃圾增长下去。毕竟，大型卫星、宇宙飞船、太空望远镜都是动辄上亿的金贵货。但是，另一方面，这些航天大国却也不太愿意斥巨资真正展开太空垃圾回收工作。

当然，初步的计划以及构想还是有的。一些学者提出，可以通过机器人、绳网、电磁线缆、激光等手段对付太空垃圾。欧空局就计划研发一种轨道清理卫星，携带绳网、机械臂等装置，将捕获的退役卫星一同带回大气层烧毁。这种名为e.Deorbit(欧洲离轨器)的卫星，最早有望在2023年升空。

另一种方案的难度则要大得多：从地面或者太空向这些垃圾发射一束激光，利用产生的光压来迫使其改变飞行轨道，最终让其坠入大气层烧毁。

目前，美国、俄罗斯等国的空间监视系统已经在实施监控大于10厘米的太空垃圾。如果国际空间站等高价值航天器面临相撞风险，可以实施紧急变轨，避开垃圾。不过，大于10厘米的太空垃圾只有不到3万枚，仅占总数的很小一部分。对于10厘米以下的太空垃圾，现有监视系统依然力不从心。

相关音频视频

太空中的“定时炸弹”  

相关内容

USA | SpaceX Start, SAOCOM 1A Satellit von Vandenberg Air Force Base

星际争霸：美中太空竞赛时代即将到来？ 06.01.2019

二战后的数十年里，处于冷战中的美、苏在航天领域展开剑拔弩张的竞赛。然而如今，最让华盛顿警惕的是中国的航天项目。这种怀疑有道理吗？

Deutschland Langzeit-Bettruhe-Studie des DLR 2015

躺着挣钱 真有这等美差？ 30.09.2018

这简直就是懒人的福音！德国航空航天中心目前正在招收24名志愿者，要求其连续卧床60天，并检测其前后的身体机能变化。志愿者获得的报酬也相当丰厚：1.65万欧元。但是，这一试验远没有想像中的轻松。

China Chang'e-4 Mondprogramm | Start

“嫦娥”再奔月 德国正“搭车” 08.12.2018

中国的“嫦娥四号”探测器将首次在月球背面的“软着陆”。在德国北方波罗的海之滨的基尔市，几名科学家正紧张、兴奋地关注着来自西昌卫星发射中心的消息。

广告

经济纵横

Symbolbild Huawei (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

美国大学用华为？拆除！

美国多所高校日前拆除了原先使用的华为以及其他中国厂商生产的通信设备。他们担心，如果继续使用华为设备，将会导致丧失联邦政府提供的资金。特朗普政府已经为此出台了一部新法案。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 