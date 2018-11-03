太热啦：气候变化影响生殖能力

（德国之声中文网）男人们早已看到了这一点。所以，他们一般不会让自己的生殖器官接触剧热环境。大约10年前，星级厨艺大师拉姆齐（Gordon Ramsey）公开承认，由于老是靠近炉子，他精子量减少、生育能力降低。

不过，厨房可不是唯一危险地带。若牵涉到现代人的生育能力，则长时间怀揣笔记本电脑坐着、定期洗桑拿浴、或将打得正热的手机放入紧身裤兜里，在在都是真正意义上的"火烧火燎"的大事。

无论如何，新近一些科学研究让人得出这一结论。根据这些研究结果，气候变化带来的升温完全可以形成对某些物种的威胁。但，是否也会对我们人类构成威胁呢？

环境更热，精子更少

2017年7月，洛杉矶加州大学环境经济学家巴雷卡（Alan Barreca）发表了一份研究报告指出，与气候变化有关的所谓的"温度休克"（temperature shocks）降低了生育率，尽管夏季期间性活动增加。

研究结果的基础是来自美国的共80项生育及气象数据，证实8、9月--冬季后9个月--新生儿数量增加；而在夏季，则由于气温较高，受孕数量减少。

专家们警告说，热浪频率增加、程度加重，将加快生育能力萎缩的速度。

牵涉面广

然而，人类不过是这个问题所牵涉到的众多层面中的一部分而已。东英吉利大学（East Anglia）专家们所作的一项研究提供了"清晰的证据"，它证明，高温导致的压力降低了昆虫的"精子数量及存活能力"。该研究报告发表于科学杂志《自然通讯》（Nature Communications）。

研究人员们将热带地区的昆虫置于更热环境下。他们的猜测不仅得到了证实，而且超出了预想：环境压力不但使繁殖能力下降，而且导致有代际影响的繁殖力伤害，从而有可能导致物种最终消亡。

到目前为止，该项研究是调查高热与遗传基因长期损害之间关系、极端高温可能导致男性长期不育的先锋之举。

气候变化影响昆虫的繁殖能力

对物种群减少的一种解释

该项研究首席专家、东英格兰大学进化经济学教授盖奇（Matthew Gage）指出，某次热浪早晚会过去，某物种或许也能存活下去，但是，"它不能使精子受损这一问题消失"。他指出，在对经历了剧热期的昆虫所作的调查中发现，其后代寿命缩短、繁殖能力弱化，显示出一种跨代效应。

这一连带关系意义重大，它对生物多样性的退化具有潜在的毁灭性。而情况还可能会更糟，因为，所有现存有机物归根结底都相互依赖。

议题炙手可热

2017年，一项有关男人精子数量减少现象的研究报告甚至警告人类将会消亡，-假使这一趋势继续下去的话。研究发现，从1973至2011年，北非、欧洲和澳大利亚男子的精子量减少了50-60%。

该研究报告引证了"多重环境与生活方式影响"，以解释精子量何以会减少。属于这些影响的有因化学品污染或母亲在孕期吸烟导致的孕期内分泌干扰，不过，成年人生活中的农药污染则为主要原因。

现在尚缺乏能说明繁殖能力弱化与某一特定环境问题相关的有力证据。

因此，关于男性不育现象增加与气候变化之间有连带关系的研究便可能具有特殊意义。或者，更明确地说：如果这一连带关系真的导致生物多样性的更大损失，则其后果对每一种生命而言都具灾难性。