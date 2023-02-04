太晚擊落偵察氣球？拜登政府遭批對中國示弱

（德國之聲中文網）中國的偵察氣球進入美國領空，停留時間前後總計大約一週才被擊落；對此，部分美國共和黨人批評拜登政府太晚採取行動，懷疑拜登曾刻意隱瞞此事，最後不僅讓中國有機會取得美國的敏感情資，還顯得美國對中國有所示弱。

參院軍事委員會成員、共和黨籍議員柯頓（Tom Cotton）主張，早在1月28日氣球入侵阿拉斯加阿留申群島（Aleutian Islands）時，政府便該將它擊落，而不是容許它幾乎跨越一整個美國大陸。美國遲至2月2日才公開氣球存在的事實；在柯頓看來，此舉背後原因在於，拜登政府不願展現出對中國強硬的態度，不想被解讀為「挑釁」中共。

參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）質疑，在阿拉斯加與南卡羅萊納（氣球落海處）之間，怎麼可能「沒有任何地方」可以安全擊落氣球？

是否太晚擊落氣球引爭論

據美國高階國防官員說法，中國的偵察氣球曾於1月30日短暫進入加拿大空域，31日又重回美國上空，最後於2月4日被擊落於美國領海。軍方研判，若在美國大陸上空擊落氣球，其碎片將散布7英里（約11公里）的範圍，對地面安全構成危害，「弊大於利」。官員一再重申，該氣球停留美國空域對民眾並沒有顯著威脅，對中國能帶來的情資蒐集效用也有限，因此決定等到它飄至水域上空再擊落。

儘管如此，美國卻也承認氣球滯留空域時，有利於美國蒐集情報。一名高階國防官員週六（4日）與媒體通話時透露，美國因此得以分析中國偵察氣球的動向及監控能力，並進一步研究其碎片，藉此獲取「珍貴」的資訊。

上述說法引發外界質疑：拜登政府並未立即擊落氣球，關鍵理由究竟是為了人民安全，還是欲藉機蒐集中國情資？4日的媒體通話中，美國官員多次被問及相關問題；對此，官員強調：「最主要的考量不是情報上的價值，而是居住在地面上的美國人民安危。」

事實上，拜登原先亦希望盡早（於1日）擊落氣球，但後來在軍方建議下，決定稍待幾日。

部分共和黨人批評拜登政府淡化中國偵察氣球的風險。眾院情報委員會主席、共和黨籍的透納（Mike Turner）認為，中國派出偵察氣球「顯然就是企圖蒐集資訊，牽制美國對敏感的飛彈、核武場所的控制」，但拜登政府「並未正視這帶來的迫切威脅」。

美國對中國示弱？

共和黨議員盧比歐（Marco Rubio）表示，透過偵察氣球事件，中國想傳達的訊息是「美國正在衰敗」，曾經的強權如今「已被掏空」；中國要讓世人看到，美國「連一個飄在美國領空的氣球都處理不了，那麼若印太地區出事，各國又怎麼能指望美國？」

面對指責，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）回應，共和黨應待有更多資訊出爐再批評。他強調，美國政府已明確向中國傳達此事「令人無法接受」的訊息，正考慮對中國祭出進一步措施。

前美國總統川普聲稱，在他執政期間「從來沒有」中國的偵察氣球入侵美國空域，因為中國「很尊重」他。然而，根據拜登政府說法，川普任期內曾發生至少三次類似事件。

另一方面，在美國透露拉丁美洲也出現中國偵察氣球之後，哥倫比亞證實其空域有類似氣球的蹤跡，但對國安與民航安全不構成威脅，目前當局正追蹤其動向。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

（美聯社、路透社、法新社）

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