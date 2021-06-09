太平洋海底电缆 美中争霸新赛场

(德国之声中文网) 太平洋地区的多个海底光缆铺设计划，近年来都引发了美国的浓厚兴趣。海底光缆有望大幅改善该地区多个岛国的通信水平。和卫星相比，海底光缆的通信容量要大得多。美国方面担心，中资企业参与这些项目将会损害该地区的安全。

北京方面则一直否认有任何利用通信光缆进行间谍活动的企图。

据两名了解海缆铺设计划的消息人士对路透社透露，密克罗尼西亚将利用来自美国的融资，在科斯雷州和波纳佩州之间新建一条海底光缆。密克罗尼西亚联邦总共有4个州。

此前，世界银行与亚洲开发银行也宣布资助该国的一个海底光缆项目，其线路也包括连接科斯雷州(Kosrae)和波纳佩州(Pohnpei)的部分。路透社今年6月曾报道指出，该项目还计划连接邻国瑙鲁和基里巴斯。但是由于美国方面担心该项目很有可能由华为海洋网络公司中标，这一总价值7260万美元的计划被取消。华为海洋网络公司现已改名为华海通信技术有限公司，由在上海上市的亨通光电控股。

一名消息人士告诉路透社，美国总统拜登的疫情后经济振兴计划，将能够为密克罗尼西亚的海底光缆提供约1400万美元资金。密克罗尼西亚官方表示，将致力于为科斯雷州提供光缆通信，并且还能为邻国基里巴斯和瑙鲁提供转接。不过，该国官方并没有直接回应有关美国资助的问题。美国国务院也拒绝就此事置评。

美国和密克罗尼西亚有着长期的地缘政治伙伴关系。早在80年代，美国就与其前太平洋托管领土的三个国家(密克罗尼西亚、马绍尔群岛、帕劳)签署了《自由联合协定》。根据该协定，密克罗尼西亚的国防事务由美国负责。

另一名消息人士表示，此次由美国资助的海缆项目，可能会连接到HANTRU-1海底光缆。后者主要由美国政府使用，连接到美属关岛。

世界银行则在一份声明中表示，在原先的海缆建设计划流产后，目前正与密克罗尼西亚、基里巴斯共同商讨下一步的路线图。

和中美两国都有紧密关系

目前，海底光缆已经成为了美中在具备战略意义的太平洋海域的又一争霸前沿。尽管密克罗尼西亚和美国关系紧密，但是该岛国同样也和中国保持着长期的外交和贸易关系。

路透社此前曾报道指出，多名美国知名议员警告，中资企业有可能凭借政府补贴在竞标时采取不正当竞争手段。

美国商务部已经公开将华为海洋网络公司纳入"实体清单"，从而限制美国产品及技术被供应给这家中资企业。商务部表示，华海通信也会被纳入这份黑名单。

中国方面则强烈反驳来自美国的指控。中国外交部在回复路透社的一份声明中表示，中国企业在网络安全方面有着良好的记录："美国所谓的安全威胁是完全没有根据的，而且是别有用心的。……究竟谁是从事间谍行为、盗窃机密的'骇客帝国'，世界各国都非常清楚。"

此外，作为在太平洋地区的重要美国盟友，澳大利亚也创立了一个价值20亿澳元(约合14.8亿美元)的基础设施融资平台，以便于太平洋岛国兴建海底光缆。据路透社今年6月从知情人士处获悉，瑙鲁一直在和澳方谈判，酝酿通过所罗门群岛接入由澳大利亚支持的珊瑚海电缆系统。

(路透社)

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