太平洋岛国领导人: “谈气候，别谈中国”

（德国之声中文网）在很长时间里，太平洋岛国并非国际外交舞台的焦点。然而，中国在该地区影响力日益增加、引发西方担忧，在这一背景下，这些岛屿成为发展援助项目和魅力攻势的青睐地。

澳大利亚推出了"走近太平洋"（Pacific Step-Up）战略，新西兰则拿出了"重设太平洋"（Pacific Reset ）项目，英国也有"促进太平洋"（Pacific Uplift）计划，而美国、日本和法国同样增加了在地区的活动。

8月13日到16日，将召开"太平洋岛国论坛"（PIF）。这些国家的领导人则担心，自己会成为区域影响力之争的棋子，而其关于气候变化的担忧却会被忽视。

太平洋岛国论坛共有16国参与--包括巴布亚新几内亚、澳大利亚、新西兰以及一些小型岛屿国家。

该论坛的秘书长泰勒（Dame Meg Taylor）表示，这个被称为"蓝太平洋"（Blue Pacific）的组织，正面临历史上的关键时刻。

"尽管我们成为地缘政治竞争和他国战略的目标，但蓝太平洋这个集体将继续关注绘制自己命运的蓝图"，泰勒说。

由于这些国家受到全球变暖、海平面上升的威胁，这些岛国领导人的首要关切是气候变化。

面对澳大利亚保守派政府，图瓦卢总理索波阿加（Enele Sopoaga）明言警告称，除非澳方采取有意义的行动来处理这一问题，否则堪培拉的"走近太平洋"战略将会失败。

在过去十年里，中国在太平洋地区颇为活跃。对于中国而言，增加在太平洋岛屿国家的影响力有利于获取渔业等资源，并使北京有机会在外交上进一步孤立台湾。然而北京的活动，引起了以澳大利亚等国家的警觉。

尽管在对该地区的发展援助领域，中国还远远比不上澳大利亚，然而来自北京的浓厚兴趣，已经让将该地区视为自己后院的堪培拉日益不安。澳大利亚担心，中国有意在这里建立一个海军基地，大大加强其在太平洋地区的军事存在。

斐济南太平洋大学研究国际关系的学者摩根（Wesley Morgan）对法新社表示，无论这种担心是否有根据，这确实主导着澳大利亚及其盟友对太平洋岛屿国家的战略。

然而，摩根也表示，对于这些岛屿国家的领导人而言，气候变化是比中国更大的安全威胁，也希望该地区的主要国家能够尊重他们对气候变化的担忧，摩根也失望地指出，当下澳大利亚政府对这种担忧表现得不以为然。

"如果像澳大利亚这样的国家未能采取足够措施来应对气候变化，将严重影响他们争取太平洋岛屿国家的战略企图。"

王凡/文山（法新社）