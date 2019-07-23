 太平洋岛国领导人: “谈气候，别谈中国” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2019

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时政风云

太平洋岛国领导人: “谈气候，别谈中国”

在中国加强与太平洋岛国合作、西方对北京在该地区势力扩张产生警觉的背景下，太平洋岛国的领导人表示，即将到来的太平洋岛国论坛之焦点应是气候变化，而不是中国。

Gipfeltreffen des Pazifisches Inselforums auf Nauru (picture-alliance/J. Oxenham)

8月13日到16日将召开"太平洋岛国论坛"（PIF）。这些国家的领导人则担心，自己会成为区域影响力之争的棋子，而其关于气候变化的担忧却会被忽视

（德国之声中文网）在很长时间里，太平洋岛国并非国际外交舞台的焦点。然而，中国在该地区影响力日益增加、引发西方担忧，在这一背景下，这些岛屿成为发展援助项目和魅力攻势的青睐地。

澳大利亚推出了"走近太平洋"（Pacific Step-Up）战略，新西兰则拿出了"重设太平洋"（Pacific Reset ）项目，英国也有"促进太平洋"（Pacific Uplift）计划，而美国、日本和法国同样增加了在地区的活动。

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美国新任驻澳大利亚大使对中国向太平洋地区发展中国家放贷的方式表示担忧。他将这种做法称为“发薪日贷款外交”。 (13.03.2019)

南太平洋岛国瓦努阿图否认屈服于北京的压力，允许中国警察进入该国遣返嫌疑人。而几年前在另一个太平洋岛国斐济也发生过相似的一幕。 (10.07.2019)

所罗门群岛周三举行了大选，当地警方形容投票过程和平且有秩序。 然而，所国与台湾跟中国之间的外交关系，再度成为此次选举的焦点之一。 前澳大利亚驻所国官员分析，有些所国政治人物在催促该国政府与中国建交。 (04.04.2019)

8月13日到16日，将召开"太平洋岛国论坛"（PIF）。这些国家的领导人则担心，自己会成为区域影响力之争的棋子，而其关于气候变化的担忧却会被忽视。

太平洋岛国论坛共有16国参与--包括巴布亚新几内亚、澳大利亚、新西兰以及一些小型岛屿国家。

该论坛的秘书长泰勒（Dame Meg Taylor）表示，这个被称为"蓝太平洋"（Blue Pacific）的组织，正面临历史上的关键时刻。

"尽管我们成为地缘政治竞争和他国战略的目标，但蓝太平洋这个集体将继续关注绘制自己命运的蓝图"，泰勒说。

由于这些国家受到全球变暖、海平面上升的威胁，这些岛国领导人的首要关切是气候变化。

面对澳大利亚保守派政府，图瓦卢总理索波阿加（Enele Sopoaga）明言警告称，除非澳方采取有意义的行动来处理这一问题，否则堪培拉的"走近太平洋"战略将会失败。

Nauru: Pacific Island Forum (Getty Images/AFP/M. Leyral)

图为2018年的"太平洋岛国论坛"

在过去十年里，中国在太平洋地区颇为活跃。对于中国而言，增加在太平洋岛屿国家的影响力有利于获取渔业等资源，并使北京有机会在外交上进一步孤立台湾。然而北京的活动，引起了以澳大利亚等国家的警觉。

尽管在对该地区的发展援助领域，中国还远远比不上澳大利亚，然而来自北京的浓厚兴趣，已经让将该地区视为自己后院的堪培拉日益不安。澳大利亚担心，中国有意在这里建立一个海军基地，大大加强其在太平洋地区的军事存在。

斐济南太平洋大学研究国际关系的学者摩根（Wesley Morgan）对法新社表示，无论这种担心是否有根据，这确实主导着澳大利亚及其盟友对太平洋岛屿国家的战略。

然而，摩根也表示，对于这些岛屿国家的领导人而言，气候变化是比中国更大的安全威胁，也希望该地区的主要国家能够尊重他们对气候变化的担忧，摩根也失望地指出，当下澳大利亚政府对这种担忧表现得不以为然。

"如果像澳大利亚这样的国家未能采取足够措施来应对气候变化，将严重影响他们争取太平洋岛屿国家的战略企图。"

王凡/文山（法新社）

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