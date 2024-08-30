太平洋岛国论坛重申台湾参与地位不变 中国特使：必须修正

第53届太平洋岛国论坛对话会本周五发表最后公报，与会领导人重申1992年确立的台湾参与太平洋岛国论坛（PIF）的地位不变。中国方面对此表示愤怒，中国太平洋岛国事务特使钱波称这是个”大错”，”必须修正“。

(德国之声中文网）太平洋岛国论坛成员本周五拒绝了某些中国盟友提出的停止将台湾作为发展伙伴的呼吁。 在汤加第53届太平洋岛国论坛对话会的最后公报中，与会领导人 "重申 "1992年确立的台湾以"台湾/中华民国"名义参与太平洋岛国论坛（PIF）的地位不变。

太平洋岛国论坛是太平洋地区最重要的国际组织之一。台湾自1993年起以"台湾/中华民国（Taiwan/ Republic of China）"的名义，作为"发展伙伴（Development Partner）"持续参与论坛相关机制与活动。今年，台湾派出外交部政务次长田中光率领代表团参加。

中国一直试图将台湾排除在国际论坛之外。南太平洋曾被视为支持台湾主权主张的堡垒，但中国一直系统性地削弱南太平洋岛国对台湾的支持。过去五年间，所罗门群岛、基里巴斯和瑙鲁都被说服与台湾断绝外交关系，转而与中国建交。目前，台湾在大洋洲的邦交国只剩下马绍尔群岛、帕劳和图瓦卢三个国家。

所罗门群岛游说各国未果

太平洋岛国论坛峰会前，中国在南太平洋的主要合作伙伴所罗门群岛一直游说剥夺台湾与太平洋岛屿论坛的合作伙伴地位。此举激怒了台湾的一些盟友。新西兰总理卢克森（Christopher Luxon）公开表态，支持台湾在太平洋岛国论坛的地位不变。太平洋岛国论坛会议经过过数日讨论后本周五重申台湾参与太平洋岛国论坛的地位不变。

不过，迹象显示，所罗门群岛并没有放弃游说努力。该国外交部长彼得·阿戈瓦卡（Peter Agovaka）本周五（8月30日）向法新社表示，他认为应该对论坛的成员进行审视，确保成员国是"主权国家，而不是受其他司法管辖的国家"，"确保太平洋岛国论坛是一个遵守国际法的政府间组织。"所罗门群岛将于2025年主办太平洋岛国论坛。

对于太平洋岛国论坛对话会8月28日批准的由澳大利亚出资四亿澳元的太平洋警务倡议，所罗门群岛本周五表示对此持保留意见，称该倡议不应妨碍其与中国开展合作。所罗门群岛外长彼得· 阿格瓦卡（Peter Agovaka）说，“我们唯一不赞同的是，它对我们自己的国内安全施加了条件。”他说，澳大利亚提供警务协助是有附加条件的，“比如不允许我们在澳大利亚接受了培训的警察再接受中国警察的培训。“

中国太平洋岛国事务特使钱波称最后公报"必须修正"

中国并非太平洋岛国论坛成员。此次中国派太平洋岛国事务特使钱波出席此次太平洋岛国论坛对话会。钱波8月28日在发言中表示，中方将坚持高水平对外开放，坚持走和平发展道路，坚持高质量共建"一带一路"，坚持绿色发展理念，以实际行动同岛国一道落实《蓝色太平洋2050战略》，构建更加紧密的中国-太平洋岛国命运共同体。

在太平洋岛国论坛对话会发表重申台湾参与太平洋岛国论坛（PIF）地位不变的最后公报后，钱波对此表示愤怒并称这是个"大错"，必须修正。据台湾中央社援引《日经亚洲》（Nikkei Asia）报导，钱波指出："这是某人所犯下令人讶异的大错，我不确定，但必须修正。"

美国广播公司记者Stephen Dziedzic8月30日在X上发帖写道：”几个小时前，中国驻太平洋岛国事务特使钱波要求太平洋岛国论坛'纠正'领导人的最后公报，因为该公报重申了其对台湾的立场。现在，该公报似乎已从太平洋岛国论坛网站上删除https://forumsec.org/publications/reports-communique-53rd-pacific-islands-leaders-forum-2024“



中国外交部发言人林剑8月30日在记者会上对法新社记者的有关询问回应说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是国际关系的基本准则和国际社会的普遍共识，任何企图制造"两个中国""一中一台"的行径都注定失败。他还称，"台湾当局企图通过蹭会来刷存在感，只能是自欺欺人，自取其辱。"

（法新社等）

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