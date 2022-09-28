太平洋岛国峰会华府登场 美承诺增加金援与外交互动

（德国之声中文网）美国政府当地时间周三（9月28日）在华府召开与太平洋岛国的领袖们的峰会，承诺提供更多的援助并强化美国与该地区的外交互动，以对抗中国在太平洋地区不断上升的影响力。

太平洋岛国的领导人预计将与拜登和美国其他高层领导会面，讨论包含海上安全丶新冠疫情复苏到气候变化等问题，因为太平洋岛国正面临这些问题的威胁。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在为期两天会议的开幕式上，欢迎这些领导人，并表示：「你们可以指望美国与你们合作。」

布林肯暗示中国在该地区和亚洲越来越强硬的态度。他说，美国将与太平洋岛国合作，维护一个自由和开放的印太地区，因为在该地区的每个国家都有权利选择自己的道路。继上周在联合国大会期间提出的一项倡议之后，布林肯28日承诺美国将提供480万美元的援助用来加强「蓝色经济」，也就是让海洋更乾净，并确保渔业有永续性。他还承诺美国将对气候变化采取坚定的立场。在拜登的领导下，美国已经批准了国内绿色能源的行动。

他说：「我们从太平洋岛国领导人那边收到的一个明确的信息是，增加韧性不仅仅是使太平洋岛国有能力适应气候危机的影响，对你们当中许多人来说，气候危机是一种生存威胁。这也是为了让该地区做好准备，以抵御其他相互关联的冲击。我们知道这已经造成了连带效应。」

强化在太平洋地区的影响力？

美国总统拜登预计周四（9月29日）会见太平洋岛国领袖。美国官员希望透过面对面直接互动来将帮助美国重建在太平洋地区的重要地位，因为自二战结束以来，美国曾长期将其在太平洋地区的主导能力视为理所当然。

美国政府官员并不否认太平洋岛国担心美国可能只是暂时将外交焦点转向太平洋地区，但美国官员向媒体强调了相关的外交努力得到广泛的两党支持。美国官员告诉法新社，作为华府新战略的一部分，美国将任命有史以来第一位专注于太平洋岛国的特使，并在该地区增加三个外交使团，使美国在太平洋地区的外交使团总数从六个增加到九个。

此外，美国还将恢复美国国际开发署在斐济的办事处，并通过海岸警卫队丶国防部和国家海洋和大气管理局扩大与太平洋岛国的联系。在索罗门群岛今年4月与中国签署一项安全协议後，美国与其盟国澳大利亚跟新西兰意识到中国在该地区日益拓展影响力。

在美国和澳大利亚的强烈呼吁下，太平洋岛国今年6月拒绝与中国签订一项广泛的区域协议。但西方官员担心，北京将利用索罗门群岛作为基地，在太平洋地区进行军事扩张，或向与台湾有邦交关系的太平洋岛国施压。

索罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）上周在联合国发表演说时，表示该国「不会被胁迫选择立场」。中国外交部发言人汪文斌在被问及美国举行的峰会时说，太平洋岛国是主权国家，有权与任何国家建立关系。他说：「中国与太平洋岛国发展关系不是为了寻求势力范围，不针对任何第三方。」

美国共和党众议员查博特（Steve Chabot）在最近的一次国会听证会上，将索罗门群岛与中国签订的安全协议描述为拜登政府在太平洋地区的一次外交失利，并质疑美国为什么不将资源从友好和稳定的欧洲国家转移到太平洋地区。他说：「中国似乎在索罗门群岛勝過了我們，这在很多方面来说都是一个丢脸的情况。」

（法新社丶路透社）

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