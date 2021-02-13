太平洋岛国分歧 中国恐趁虚而入

（德国之声中文网）太平洋地区最具影响力的组织“太平洋岛国论坛”（PIF）共有18个成员国，长期以来获得日本、美国、澳大利亚和新西兰支持。在5个成员国因对遴选论坛领导人的意见分歧宣布退出后，该论坛正濒临分崩离析的边缘。

密克罗尼西亚联邦、帕劳、马绍尔群岛、瑙鲁和基里巴斯集体退出论坛引起盟国的关注，因为这或将导致一些国家更容易受到北京的干预，并加深该地区现有的地缘和经济竞争。

华盛顿、东京、惠灵顿和堪培拉指出，中国的资金雄厚，已经在地区内提供许多贷款及发展援助，以换取获得资源、市场或基础设施的机会。

太平洋岛国论坛的危机始于二月初。库克群岛前总理普纳（Henry Puna）在一次视频会议中被遴选为秘书长。帕劳政府提出异议称，普纳的任命违反了由三个主要岛群—波利尼西亚、美拉尼西亚和密克罗尼西亚代表轮流担任领导人的协议。

普纳在秘书长选举中，以一票之差击败了马绍尔群岛代表札基欧斯（Gerald Zackios）。帕劳旋即于2月4日以“论坛不再由团结、区域主义和太平洋风格主引”为理由，正式退出论坛。

接二连三“退群”

虽然澳大利亚尽力周旋调解，但五日后其它岛国也宣布退出论坛。密克罗尼西亚岛群政府发布声明，对秘书长的任命程序表示“极度失望”。

成立于1971年的太平洋岛国论坛原名“南太平洋论坛”,旨在促进太平洋国家之间的合作，总部设于斐济。论坛涵盖区域内850万平方公里的范围，跨越11个时区，人口近3900万人。

东京国际基督教大学（ICU）副教授纳吉（Stephen Nagy）指出，成员国间的地缘及文化差异多次引发摩擦，而随着如今太平洋地区的权力竞争加剧，地区内的凝聚力显得越发重要。

他对德国之声表示：“日本与该地区存在历史渊源，而美国显然密切关注着地区局势，澳大利亚和新西兰早已将这一地区视为自己的势力范围，通过发展及教育援助与该地区建立了长期关系。”

“遗憾的是，这样的模式无法与中国挥金如土的方式抗衡。实际上，这些岛国的经济模式都非常单一，高度依赖旅游业，而旅游产业在新冠疫情中受到了严重冲击。”

经济问题多

“这些国家的收入来源骤减，遭遇严重经济问题。当中国提出要投资大笔资金时，会是一个非常诱人的提案。”

纳吉表示，在太平洋地区拥有利益关系的华盛顿及其它政府需要拿出额外的资金，承诺提供长期支持，如此这些岛国的政府才不会将目光投向别处，寻找能快速解决问题的方案。日本明治大学国际总合研究所的政治学者奥村纯（Jun Okumura）指出，日本长期以来是太平洋岛国论坛的最强力支持者，自1997年来每三年主办一次太平洋岛国论坛领导人会议。

他对德国之声表示：“上世纪的前数十年间，这其中有许多岛屿都是日本帝国的一部分。战争过后的数年里，日本致力于重建与这些政府的紧密合作关系。许多日本的发展援助金被投入到太平洋各地项目中。我知道如今这些岛国的人民对日本有良好的印象。”

作为援助的回报，东京得以进行渔业谈判以及协商其它贸易协定，而日本仍然对这些相对年轻的发展中国家负有责任感。

“东京将会密切关注论坛的事态发展，我确信它会在幕后采取行动，鼓励这场纠纷中的各方达成某种和解，因为很简单，论坛的修复对日本而言也很重要。”

美国会不会干预？

但目前的迹象令人失望。

太平洋岛国论坛已经宣布维持对普纳的秘书长任命，并在声明中表示，“我们将秉持‘太平洋之路’（the Pacific Way）维护我们的原则及价值观。”

声明还指出：“我们的太平洋之路是集体利益、维系关系、‘talanoa’（萨摩亚语中的“对话”）和相互尊重的价值观。”

政治学者纳吉希望美国和日本迅速提出弥合裂痕的具体提案。“必须做出妥协才能向前迈进，但也需要提供额外的援助和参与。这是必须付出的代价，——如果不希望这个区域联盟走上别条道路—例如像东南亚国家联盟那样，像柬埔寨这样的国家实际上已成为中国的附庸国。”

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