太平洋岛国何以变得如此重要？

（德国之声中文网）德国同斐济建立外交关系已有五十年的历史，但直到前不久，德国才在斐济开设了大使馆。

八月中旬，斐济首都苏瓦举行隆重仪式，庆祝德国驻斐济大使馆正式开馆。德国外长贝尔伯克原计划参加开馆仪式，但因专机故障，德国外长以及随行人员不得不从中途逗留的阿布扎比折返柏林。

但德国外长原计划亲自出席驻斐济使馆的开馆仪式本身，就足以说明德国对斐济及其他太平洋岛国的重视程度。而斐济也同样高度重视同德国的关系，德国驻斐济使馆开馆仪式上，该国总理兰布卡亲自到场以示祝贺。

包括所罗门群岛、瓦努阿图、萨摩亚、基里巴斯、密克罗尼西亚以及巴布亚新几内亚在内的14个太平洋岛国在国际舞台上的重要性正在不断提升。今年五月，美国在汤加开设了大使馆，稍后还将开设驻瓦努阿图大使馆。此外，去年美国还任命尤素夫·云（Josef Yun）担任密克罗尼西亚、帕劳以及马绍尔群岛特使，负责同上述国家的谈判事宜。

澳大利亚也在不断扩展同上述国家的双边关系。此外，澳大利亚还是各国同太平洋岛国发展关系的外交基地。

去年年底，德国任命了太平洋岛国事务特使，而这位女特使的官邸就设在德国驻堪培拉大使馆内。

"第一与第二岛链"

太平洋岛国的地理位置是上述国家引起广泛兴趣的主要原因，因为中国同西方国家正在这里展开激烈的角逐。对美国而言，这里是夏威夷和关岛的前哨。

关岛属于美国的所谓"非合并领土"，其法律地位较为复杂：关岛出生的人可立即获得美国国籍，但居住在这里的人却无权选举美国总统。

美国参议院中也没有关岛的议席。关岛设有多个美军基地，这些基地对当地经济至关重要，也同美军在日本和冲绳的基地有着密切联络。

这些太平洋岛国构成了所谓的"第二岛链"。"第一岛链"沿日本列岛南部、台湾一直延伸到菲律宾和马来西亚，而第二岛链则更靠南，一直延伸到澳大利亚附近。中国认为，"第二岛链"对中国国家安全战略具有极其重要的意义。

美国可以封锁中国的海上贸易通道

曼谷艾伯特基金会亚洲办公室主任萨克斯（ Marc Saxer）表示，要想理解这场争端，首先要搞清双方各自的立场。

他表示，在北京看来，在爆发冲突的情况下，美国可以在24小时内全面封锁中国的后勤给养线和海上贸易通道。过去十年来，中国一直在推动"一带一路"倡议，并推动南中国海的军事化进程，目的就是为了突破美国可能采取的封锁政策。

萨克斯分析说："中方的长期目标则是向太平洋地区战略纵深发展，以打破美国的围堵。有鉴于此，太平洋岛国的重要性正在与日俱增，同上述国家开展合作也就引起了重视。"

他接着表示，而美国则将中国在太平洋地区的不断扩张视为威胁："在美国人看来，这里可不仅仅是地缘政治棋盘上一条简单的界限，而是美国本土防御线的最前沿。也就是说，这里是21世纪世界两大超级强国相互碰撞的最敏感地区，这也是当前局势非常危险的原因所在。"

争夺伙伴

2022年，对太平洋诸多岛国的争夺进入高潮。在这一年，所罗门群岛同中国签署的一份安全协定，令澳大利亚和新西兰感到不安。他们担心，中国有可能会在自家门口开设军事基地。

这份协定中虽然并没有关于设立军事基地的内容，但却给予中国海军在所罗门群岛一个港口停靠的权利。今年七月，所罗门总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）抱怨到，由于所罗门同中国签署了上述协定，澳大利亚缩减了对所罗门的财政援助。澳大利亚则对这一指控予以驳斥。

而也有一些太平洋岛国则在向美国的盟友 - 台湾进一步靠拢。今年二月，由六百多个岛屿组成的密克罗尼西亚联邦开始了同台北的建交谈判，并期望台湾可以为该国提供五千万美元的财政支持。

柏林科学与政治基金会的维特（ Christian Wirth）表示，总体而言，这些太平洋岛国也很清楚自己在地缘政治层面上所扮演的重要角色："他们已经改变了过去一味以日本、澳大利亚和印度为中心的外交路线，开始将目光转向其他方向。当这些国家从国际货币基金和世界银行申请贷款遇到困难时，他们就会转向其他国家，比如中国。"

气候变化后果严重，德国伸出救援之手

当然金钱和影响力并不是问题的全部。全球气候变化也给这些太平洋岛国带来了极其严重的后果。世界银行发布的一份报告中称，为了缓解气候变化导致的后果，仅斐济群岛就需要投入45亿美元。

为了更好地抵御飓风袭击，斐济已经对校舍和其他公共建筑进行了加固。改建工程成绩斐然，今年四月的"哈罗尔德"飓风之后，进行过加固处理的181个校舍和公共建筑无一受损。

世界卫生组织的一份报告则指出，气候变化对太平洋岛国居民的健康造成了严重影响。例如随着气温的升高，霍乱、登革热以及其他疾病的传染率也有了明显的提高。

柏林政治与科学基金会的维特表示，在太平洋岛国斐济抗击气候变化后果的努力中，德国予以了慷慨的支持。"抗击气候危机的共同努力，将斐济和德国紧密联系到了一起。"

曼谷艾伯特基金会亚洲办公室主任萨克斯表示，太平洋的海上交通保持畅通、基于规则的国际秩序得到保障，当然也是德国的利益所在。不过，包括德国人在内的欧洲人也被要求在该地区扮演更加积极的角色。

"从太平洋岛国的角度来看，这样的要求也是有道理的。因为对该地区感兴趣以及提出合作建议的国家越多，这些国家对单一国家产生依赖的风险也将越低。"

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